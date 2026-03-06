不動産投資支援事業を展開するフェイスネットワーク「第10回 大学生対抗IRプレゼンコンテスト」に参加 愛知工業大学 AIT株式研究会～Beckoning Cat～がプレゼン発表

株式会社FAITHNETWORK

東京の城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心に、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開する株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」という。）は、2026年２月13日に東京証券取引所内で開催された、学生投資連合USIC主催「第10回 大学生対抗IRプレゼンコンテスト（以下、「本コンテスト」という。）」に協賛企業として参加いたしました。

【本コンテストにて、プレゼン発表の様子】

◆コンテスト概要

2016年から開催されている「大学生対抗IRプレゼンコンテスト」は、学生の金融リテラシー向上を目指す学生団体「学生投資連合USIC」が主催し、同連合に所属する大学の各投資サークルが、上場企業の企業概要・成長の魅力を取材、研究して独自の発想をもとにIRプレゼンテーションを行うイベントです。今回は10回目の開催となり、上場企業14社と10大学（14チーム）が参加しました。

◆取り組みについて

大学と企業の組み合せ抽選会の結果、当社は愛知工業大学AIT株式研究会～Beckoning Cat～（以下、「当研究会」という）の皆さまとチームを組み、本コンテストにのぞみました。コンテストにむけて、当研究会の皆さまと当社IR担当で打合せの機会を設け、当社のビジネスモデルや決算説明資料について議論を深めました。また、当社開発物件への見学会にも参加いただき、実際に開発した物件を見学することで、当社商品・サービスへの理解につなげました。

さらに、創業者である当社代表取締役社長 蜂谷二郎への対面でのインタビューも実施し、創業時から現在までの沿革や、経営戦略、今後のビジョンなどについて、活発な質疑応答がなされました。

「第10回大学生対抗IRプレゼンコンテスト」当日は、当研究会の皆さまが当社事業の特徴や強み、財務分析、リスク、そして今後の提案に至るまで、熱意溢れるプレゼン発表を行いました。

◆愛知工業大学 AIT株式研究会～Beckoning Cat～の皆さまよりコメント

ワンストップサービスなどの強みを生かし、最後まで責任を持って物件価値向上に取り組むこだわりに感動しました。これまで不動産業に触れる機会がなかったのですが、他社と比較しながら丁寧に教えていただいたおかげで事業の全体像をつかむことができました。蜂谷社長をはじめ、親身にサポートしていただいた皆様に心より感謝申し上げます。

◆学生投資連合USICについて

全国32大学1,100人以上で構成される学生団体。2008年の創設以来、「日本を学生から金融大国に」というビジョンのもと、学生の金融リテラシー向上に取り組んでいる。主な活動内容として、国内外の金融関係企業と合同で開催する勉強会・セミナーの運営、学生向け金融・投資のフリーペーパー「SPOCK」（累計発行部数24万部）の発行、全国の上場企業・大学生と行う「IRプレゼンコンテスト」を主催・運営している。

◆株式会社フェイスネットワークについて https://faithnetwork.co.jp/

住みたい街として人気の東京城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心とした、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開。土地の仕入・設計・施工・物件販売から賃貸の入居者募集・物件管理に至るまで、全てを自社で管理するワンストップサービスを提供。独自ブランド「GranDuo（グランデュオ）」を展開している。現在までに合計300棟以上の新築一棟マンションをプロデュースし、城南３区エリアでの新築一棟RCマンション竣工棟数 No.１。((株)建設データバンクのデータを基に自社調べ (2025年９月末時点))

投資用不動産の活用を通じてオーナー様の夢の実現をサポートするとともに、デザインと居住性を両立させたマンション開発を通じて、城南３区エリアでの入居者様の理想のライフスタイルを叶え続けている。

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷 二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

証券コード：東証スタンダード市場3489