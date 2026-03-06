【Stola.(ストラ)】大野いとが纏う春のカラースタイル

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するアパレルブランド「Stola.（ストラ）」は3/6（金）12時に、女優・モデルの大野いとさんを起用した新しいWEB特集企画を公式オンラインストアにて公開します。

新たな気持ちで向かえる春。

まとうだけで心が躍るピンク、澄んだ空のようなブルー、春の日差しを彷彿とさせるイエロー...

心までポジティブに染めるカラースタイルを提案します。

特集を見る :https://stola.jp/pages/color20260306

1.PALE PINK

SHIRT& CHOU CHOU SET_\18,700 TANK-TOP_\7,480 PANTS_\19,800

2.SKY BLUE

SHIRT& CHOU CHOU SET_\18,700 TANK-TOP_\7,480 PANTS_\19,800

3.LEMON YELLOW

PULLOVER(Yellow)_\12,100 PULLOVER (Brown)_\12,100 SKIRT_\19,800 BELT_\6,380

4.CHOCOLATE BROWN

BLOUSON_\22,000 CAMISOLE_\12,100 PULLOVER _\7,480 PANTS_\18,700 SCARF_\10,780

5.LAVENDER

BLOUSON_\24,200 SHIRT_\18,700 SKIRT_\20,900 NECKLACE_\9,680

6.CLEAR WHITE

KNIT_\17,600 PULLOVER _\12,100 PANTS_\19,800 SUNGLASSES_\7,480

7.MINT GREEN

CARDIGAN_\24,200 TANK-TOP _\7,480 PANTS_\17,600

8.BUTTER YELLOW

PARKA_\26,400 BLOUSE_\17,600 SKIRT_\14,300

大野いとさんプロフィール

1995年、福岡県生まれ。女優・モデル。

2010年に雑誌『Seventeen』（集英社） 専属モデルでデビュー。翌2011年に映画『高校デビュー』ヒロイン役で女優デビューし、以降代表作としては、ドラマ『あまちゃん』『山田くんと７人の魔女』『馬子先輩の言う通り』『新宿セブン』『リコカツ』『インビジブル』『山田全自動の福岡暮らし』、映画『天の茶助』『雨にゆれる女』『TANIZAKI TRIBUTE 悪魔』『高津川』、舞台『春のめざめ』『ウィングレス翼を持たぬ天使』『ある日、ある時、ない男。』などに出演。

現在の活動としてCM『メナード化粧品』、『おとなの週末Web』「おかしなコーヒーのハーモニー」連載がある。

Stola.について

2009年デビュー。

オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。

公式オンラインストア：https://stola.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/stola.jp/

公式Threads：https://www.threads.net/@stola.jp

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Stola_official