今シーズン最初のバファローズ☆ポンタDAY 2026の企画内容が決定

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、2016年シーズンからオリックス・バファローズのスポンサーをしており、2026年シーズンはユニフォームパンツスポンサーとして応援企画を展開しています。2026年3月22日（日）に京セラドーム大阪で開催する「バファローズ☆ポンタDAY 2026」第１戦の企画内容をお知らせします。

2026年シーズンは、シーズン中に「バファローズ☆ポンタDAY 2026」を2026年3月22日（日）、5月30日（土）、8月15日（土）の計3回、開催します。ファンの皆様と応援を盛り上げるさまざまな企画を実施します。

第１戦となる3月22日（日）のオリックス・バファローズvs阪神タイガース戦のキービジュアルは「絶対優勝10執念！！」をテーマに、バファローズ☆ポンタが10周年の節目を迎える今シーズン、力強く応援したい気持ちをこめたデザインです。試合当日はキービジュアルを用いた会場装飾を行います。

またバファローズ☆ポンタとバファローズ☆パパポンタ、パステル バファローズ☆ポンタがグリーティングや特別始球式などに登場します。さらに、2025年に2回開催したクラウドファンディングで目標として掲げた、約2.2mの「バファローズ☆ポンタデッカチオブジェ」「10周年記念シールプリント機」の設置や、「ガラガラ大抽選会」などの企画を実施します。

LMは「Ponta×スポーツ」のコンセプトとして、「スポーツとともに、感動・夢を応援するPonta」を掲げています。キャラクター「Ponta」を活用し、ファンの一員としてファンの皆様と一緒にスポーツやチームを応援する他、ファンの皆様とのさまざまなコミュニケーションを通じて、つながりを深めてまいります。そして、スポーツの価値や魅力をより多くの方々に広げてまいります。

バファローズ☆ポンタDAY 2026 第1戦 企画内容

１.バファローズ☆ポンタとバファローズ☆パパポンタ、パステル バファローズ☆ポンタが登場

バファローズ☆ポンタとバファローズ☆パパポンタ、パステル バファローズ☆ポンタが試合前に来場する皆様をお迎えします。特別始球式などグラウンドにも登場します。

２.新グッズの販売

「バファローズ☆ポンタ 人間用ベースボールシャツ メモリアルゴールド」を販売します。

３.バファローズ☆ポンタ デッカチオブジェ

バファローズ☆ポンタ デッカチオブジェをドーム内に設置します。ご観覧には試合チケットが必要です。

４.10周年記念シールプリント機

シールプリント機をゲート内に設置します。バファローズ☆ポンタが10周年を迎えることを記念したデザインのフレームで撮影できます。ご利用には試合チケットが必要です。

５.ガラガラ大抽選会

バファローズ☆ポンタグッズがもれなく当たる、ガラガラ大抽選会を中央プラザで開催します。抽選は先着500名様となります。ご利用には試合チケットが必要です。



６.のぼりdeさかのぼる

公式Xで話題となったイラストの「のぼり」を会場内に設置して、ファンの皆様と思い出をさかのぼります。第1戦では2016～2020年シーズンのイラストの「のぼり」10種類を設置します。バファローズ☆ポンタDAY 2025で設置した「のぼり」と異なるデザインで制作します。