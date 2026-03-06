【創刊20周年】子育て・教育メディア『AERA with Kids』が、“20年後の子どもたちを幸せに”プロジェクトを始動！小島よしおさんがスペシャルアンバサダーに就任

株式会社朝日新聞出版

株式会社朝日新聞出版が運営する子育て・教育情報メディア『AERA with Kids』は、2026年3月の雑誌『AERA with Kids』春号発売をもって、創刊から20年を迎えました。これを記念して、「子どもたちの20年後を幸せに」をテーマにしたプロジェクトを始動。WEBメディア「AERA with Kids＋」内に特設サイト「未来、どうなる？」をオープンし、さまざまな分野の専門家らとともに、子どもたちがこの先に生きていく未来について考えます。同プロジェクトのスペシャルアンバサダーには、「AERA with Kids+」で子どものお悩み相談を連載中の小島よしおさんが就任しました。

【創刊20周年特設サイト オープン！】

WEBメディア「AERA with Kids＋」内に開設した特設サイトでは、「未来、どうなる？」を掲げ、「学び」「人とつながり」「食」「住まい」など、さまざまなテーマごとに未来を考える企画をスタート。それぞれの分野に詳しい専門家や企業、団体などを取材し、子どもたちがこれから生きていく予測不可能な未来を「想像」し、幸せに生きていくためのヒントを探っていきます。

20周年特設サイトはこちら :https://dot.asahi.com/dir/aerakids20th/

【雑誌『AERA with Kids』で4号連続企画を展開】

「未来、どうなる？」をテーマに、2026年に発売するAERA with Kids春・夏・秋・冬号の4号連続で特集を展開します。スタートとなる春号（3月5日発売）では、「お金の不安という幻想」の著者で社会的金融教育家の田内学さんと、芸人の小島よしおさんにインタビュー。田内さんには、子どもたちが生きていく未来の予測と求められる力について、小島さんには「20年後の社会がこうなっていたらいいな」というアイデアを語ってもらいました。

【小島よしおさん スペシャルアンバサダー就任！】

春号の詳細はこちら :https://publications.asahi.com/product/25865.html

明るいギャグやユーモアで、子どもから大人まで多くの人の心をつかんでいる小島よしおさん。AERA with Kids+では「ボクといっしょに考えよう」という連載を通じ、これまで100人を超える子どもたちのお悩みにこたえてくれました。小島さんが本プロジェクトのスペシャルアンバサダーに就任。子どもたちの「未来」について読者とともに考えます。

小島よしおさん

1980年、沖縄県生まれ千葉県育ちのお笑い芸人。早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。「そんなの関係ねぇ！」でブレーク。YouTubeチャンネル「小島よしおのおっぱっぴー小学校」や子ども向けのイベントなどを中心に多岐にわたり活躍中。WEBメディア「AERA with Kids＋」で、子どもたちの悩みに答える「ボクといっしょに考えよう」を連載中。

【子どもの考える「未来予想」アイデアを大募集！】

子どもたちから「未来はこうなっていたらいい」「こうなっているかもしれない」のアイデアを大募集します。アイデアの一部は特設WEBサイトや雑誌、AERA with Kidsのインスタグラムなどで随時紹介。さらに、12月5日発売の『AERA with Kids冬号』で、小島よしおさん、識者、編集長などが選んだ投稿を表彰。受賞者には豪華景品をプレゼントします。

【編集部メッセージ】

応募は20周年特設サイトから :https://dot.asahi.com/dir/aerakids20th/

子どもたちが大人になるころ、この世界はどうなっているのでしょうか。わたしたちの雑誌AERA with Kidsが生まれた20年前は、今では当たり前の「スマホ」がまだほとんど普及していない時代。「当たり前」が変化するスピードはどんどん速まり、いまは数年先を見通すことすら 難しくなっています。

予測不可能な未来を生きるわが子に、親は何を伝え、どう向き合っていけばいいのか――。20年間、子育ての悩みに寄り添い、子どもたちの学びに役立つ情報を提供し続けてきたAERA with Kidsは、ことし、「次の20年」を幸せに過ごすヒントをみなさんと一緒に探っていきたいと思います。