【神保町シアター】没後30年・渥美清 ── “寅さん” として知られる国民的俳優の映画人生を振り返る特集上映を 3/14(土) より開催
監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。
3月14日(土) からは、「男はつらいよ」シリーズで国民的スターとなった俳優・渥美清の特集です。
渥美清（1928-1996）は、東京・上野に生まれ、軽演劇の役者などを経て、終戦後は浅草・フランス座などでコメディアンとして活躍。1954年に肺結核を患い一時は芸能の世界から遠ざかりますが、50年代後半からはテレビ界で活動を再開し「夢であいましょう」「若い季節」などで人気を博しました。
映画界では63年に主演した『拝啓天皇陛下様』の演技が高く評価され、喜劇のみならず、時代劇や人間ドラマなど幅広いジャンルで活躍。「男はつらいよ」の車寅次郎は、68年のテレビシリーズから実に27年間にわたって演じ、この作品のヒットが渥美を国民的スターの座へとのし上げました。88年に紫綬褒章、96年には国民栄誉賞を受賞。
今回は、神保町シアターの公式Ｘが実施した「男はつらいよ」人気投票の上位作品を上映。ほか、東宝で主演した珍しいラブコメや、渥美自ら製作に携わった知られざる名作など、幅広いジャンルで渥美の魅力に迫ります。どうぞご期待ください。
《特集上映》
没後30年
俳優・渥美清
2026年3月14日(土) ～ 4月3日(金)
神保町シアター
（千代田区神田神保町1-23 TEL.03-5281-5132）
入場料金＝一般1400円、シニア1200円、学生1000円
神保町シアター ホームページ
https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)
「俳優・渥美清」特集上映ページはこちら
https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html
【上映作品】
全作品、渥美清・出演
拝啓天皇陛下様(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-001)
昭和38(1963)年
監督＝野村芳太郎 原作＝棟田博
共演＝左幸子、長門裕之、中村メイコ
あゝ声なき友(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-002)
昭和47(1972)年
監督＝今井正 原作＝有馬頼義
共演＝森次浩司、倍賞千恵子、田中邦衛
友情(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-003)
昭和50(1975)年
監督＝宮崎晃
共演＝中村勘九郎(五代目)、松坂慶子、有島一郎
男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-004)
昭和55(1980)年
監督・原作＝山田洋次
共演＝倍賞千恵子、前田吟、浅丘ルリ子
僕はボディガード(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-005)
昭和39(1964)年
監督＝久松静児
共演＝浜美枝、有島一郎、団令子
父子草(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-006)
昭和42(1967)年
監督＝丸山誠治
共演＝淡路恵子、星由里子、石立鉄男
喜劇・男は愛嬌(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-007)
昭和45(1970)年
監督＝森崎東
共演＝倍賞美津子、寺尾聰、沖山秀子
男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-008)
昭和63(1988)年
監督＝山田洋次 原作＝山田洋次、俵万智
共演＝倍賞千恵子、三田佳子、三田寛子
東海一の若親分(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-009)
昭和36(1961)年
監督＝マキノ雅弘
共演＝中村錦之助、水島道太郎、ジェリー藤尾
あいつばかりが何故もてる(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-010)
昭和37(1962)年
監督＝酒井欣也
共演＝倍賞千恵子、松原緑郎、田中春男
八つ墓村(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-011)
昭和52(1977)年
監督＝野村芳太郎 原作＝横溝正史
共演＝萩原健一、山崎努、小川真由美
男はつらいよ 旅と女と寅次郎(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-012)
昭和58(1983)年
監督・原作＝山田洋次
共演＝倍賞千恵子、前田吟、都はるみ
以上、全12作品
