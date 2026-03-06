【神保町シアター】没後30年・渥美清 ──　“寅さん” として知られる国民的俳優の映画人生を振り返る特集上映を 3/14(土) より開催

株式会社小学館

監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。

3月14日(土) からは、「男はつらいよ」シリーズで国民的スターとなった俳優・渥美清の特集です。

渥美清（1928-1996）は、東京・上野に生まれ、軽演劇の役者などを経て、終戦後は浅草・フランス座などでコメディアンとして活躍。1954年に肺結核を患い一時は芸能の世界から遠ざかりますが、50年代後半からはテレビ界で活動を再開し「夢であいましょう」「若い季節」などで人気を博しました。

映画界では63年に主演した『拝啓天皇陛下様』の演技が高く評価され、喜劇のみならず、時代劇や人間ドラマなど幅広いジャンルで活躍。「男はつらいよ」の車寅次郎は、68年のテレビシリーズから実に27年間にわたって演じ、この作品のヒットが渥美を国民的スターの座へとのし上げました。88年に紫綬褒章、96年には国民栄誉賞を受賞。

今回は、神保町シアターの公式Ｘが実施した「男はつらいよ」人気投票の上位作品を上映。ほか、東宝で主演した珍しいラブコメや、渥美自ら製作に携わった知られざる名作など、幅広いジャンルで渥美の魅力に迫ります。どうぞご期待ください。

《特集上映》

没後30年

俳優・渥美清

2026年3月14日(土) ～ 4月3日(金)

神保町シアター

（千代田区神田神保町1-23 TEL.03-5281-5132）

入場料金＝一般1400円、シニア1200円、学生1000円

【上映作品】

全作品、渥美清・出演

拝啓天皇陛下様(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-001)

昭和38(1963)年

監督＝野村芳太郎 原作＝棟田博

共演＝左幸子、長門裕之、中村メイコ

あゝ声なき友(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-002)

昭和47(1972)年

監督＝今井正 原作＝有馬頼義

共演＝森次浩司、倍賞千恵子、田中邦衛

友情(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-003)

昭和50(1975)年

監督＝宮崎晃

共演＝中村勘九郎(五代目)、松坂慶子、有島一郎

男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-004)

昭和55(1980)年

監督・原作＝山田洋次

共演＝倍賞千恵子、前田吟、浅丘ルリ子

僕はボディガード(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-005)

昭和39(1964)年

監督＝久松静児

共演＝浜美枝、有島一郎、団令子

父子草(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-006)

昭和42(1967)年

監督＝丸山誠治

共演＝淡路恵子、星由里子、石立鉄男

喜劇・男は愛嬌(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-007)

昭和45(1970)年

監督＝森崎東

共演＝倍賞美津子、寺尾聰、沖山秀子

男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-008)

昭和63(1988)年

監督＝山田洋次 原作＝山田洋次、俵万智

共演＝倍賞千恵子、三田佳子、三田寛子

東海一の若親分(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-009)

昭和36(1961)年

監督＝マキノ雅弘

共演＝中村錦之助、水島道太郎、ジェリー藤尾

あいつばかりが何故もてる(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-010)

昭和37(1962)年

監督＝酒井欣也

共演＝倍賞千恵子、松原緑郎、田中春男

八つ墓村(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-011)

昭和52(1977)年

監督＝野村芳太郎 原作＝横溝正史

共演＝萩原健一、山崎努、小川真由美

男はつらいよ 旅と女と寅次郎(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-012)

昭和58(1983)年

監督・原作＝山田洋次

共演＝倍賞千恵子、前田吟、都はるみ

以上、全12作品

◎上映スケジュール、作品詳細等は、劇場ホームページでご確認ください。