【神保町シアター】没後30年・渥美清 ──　“寅さん” として知られる国民的俳優の映画人生を振り返る特集上映を 3/14(土) より開催

監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。


3月14日(土) からは、「男はつらいよ」シリーズで国民的スターとなった俳優・渥美清の特集です。



渥美清（1928-1996）は、東京・上野に生まれ、軽演劇の役者などを経て、終戦後は浅草・フランス座などでコメディアンとして活躍。1954年に肺結核を患い一時は芸能の世界から遠ざかりますが、50年代後半からはテレビ界で活動を再開し「夢であいましょう」「若い季節」などで人気を博しました。


映画界では63年に主演した『拝啓天皇陛下様』の演技が高く評価され、喜劇のみならず、時代劇や人間ドラマなど幅広いジャンルで活躍。「男はつらいよ」の車寅次郎は、68年のテレビシリーズから実に27年間にわたって演じ、この作品のヒットが渥美を国民的スターの座へとのし上げました。88年に紫綬褒章、96年には国民栄誉賞を受賞。



今回は、神保町シアターの公式Ｘが実施した「男はつらいよ」人気投票の上位作品を上映。ほか、東宝で主演した珍しいラブコメや、渥美自ら製作に携わった知られざる名作など、幅広いジャンルで渥美の魅力に迫ります。どうぞご期待ください。



《特集上映》


没後30年


俳優・渥美清


2026年3月14日(土) ～ 4月3日(金)


神保町シアター


（千代田区神田神保町1-23　TEL.03-5281-5132）


入場料金＝一般1400円、シニア1200円、学生1000円



神保町シアター　ホームページ


https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)



「俳優・渥美清」特集上映ページはこちら


https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html



【上映作品】
　　　　全作品、渥美清・出演

拝啓天皇陛下様(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-001)


昭和38(1963)年


監督＝野村芳太郎　原作＝棟田博


共演＝左幸子、長門裕之、中村メイコ



あゝ声なき友(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-002)


昭和47(1972)年


監督＝今井正　原作＝有馬頼義


共演＝森次浩司、倍賞千恵子、田中邦衛



友情(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-003)


昭和50(1975)年


監督＝宮崎晃


共演＝中村勘九郎(五代目)、松坂慶子、有島一郎



男はつらいよ　寅次郎ハイビスカスの花(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-004)


昭和55(1980)年


監督・原作＝山田洋次


共演＝倍賞千恵子、前田吟、浅丘ルリ子



僕はボディガード(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-005)


昭和39(1964)年


監督＝久松静児


共演＝浜美枝、有島一郎、団令子



父子草(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-006)


昭和42(1967)年


監督＝丸山誠治


共演＝淡路恵子、星由里子、石立鉄男



喜劇・男は愛嬌(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-007)


昭和45(1970)年


監督＝森崎東


共演＝倍賞美津子、寺尾聰、沖山秀子



男はつらいよ　寅次郎サラダ記念日(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-008)


昭和63(1988)年


監督＝山田洋次　原作＝山田洋次、俵万智


共演＝倍賞千恵子、三田佳子、三田寛子



東海一の若親分(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-009)


昭和36(1961)年


監督＝マキノ雅弘


共演＝中村錦之助、水島道太郎、ジェリー藤尾



あいつばかりが何故もてる(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-010)


昭和37(1962)年


監督＝酒井欣也


共演＝倍賞千恵子、松原緑郎、田中春男



八つ墓村(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-011)


昭和52(1977)年


監督＝野村芳太郎　原作＝横溝正史


共演＝萩原健一、山崎努、小川真由美



男はつらいよ　旅と女と寅次郎(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-03-14_atsumi-kiyoshi-30th.html#film-012)


昭和58(1983)年


監督・原作＝山田洋次


共演＝倍賞千恵子、前田吟、都はるみ







以上、全12作品


◎上映スケジュール、作品詳細等は、劇場ホームページでご確認ください。