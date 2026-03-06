「バイオハザード」 シリーズは、まもなく30周年！

株式会社カプコン

来る2026年3月22日（日）に30周年を迎える「バイオハザード」シリーズ。先月にはFBI分析官のグレース・アッシュクロフトと歴戦のエージェント レオン・S・ケネディ、2人の主人公のサバイバルを描く最新作『バイオハザード レクイエム』が発売され、早くも全世界での累計販売本数が500万本を超えるなど、大きな反響を呼んでいます。

本日配信されたデジタルプログラム「カプコンスポットライト」では「バイオハザード」シリーズ30周年を彩るさまざまなプロジェクトが紹介されています。本報ではこれらの情報をお届けいたします。

本日配信！ 「カプコンスポットライト」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xa3RznFDJeM ]

■25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンと30周年を迎える「バイオハザード」のコラボレーションが決定！

2026年に25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、30周年を迎える「バイオハザード」。記念すべき年に相応しいコラボレーションが決定！ シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』の世界がリアルに体感できるプロジェクトが進行中です。2026年開催予定の大型プロジェクト、その続報にご期待ください！

■『バイオハザード RE:2』をベースにバンダイナムコが企画・開発

新作アーケードゲーム『BIOHAZARD RE:2 ARCADE』 国内ロケテストが3月中旬よりスタート

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス(本社：東京都港区／社長：川崎寛)は、新作アーケードゲーム『BIOHAZARD RE:2 ARCADE』（バイオハザード アールイーツー アーケード）を企画。国内ロケテストを2026年3月中旬より実施予定で、2026年度の日本・欧米での稼働開始を目指し開発中です。

『バイオハザード RE:2』は、1998年に株式会社カプコンから発売された「シリーズ屈指の傑作」と評される名作『バイオハザード2』のリメイク作品。そんな『バイオハザード RE:2』をベースとした本作は、リアルなガンコン、エアー噴射や振動する床などの臨場感あふれるギミックを搭載し、全身で恐怖を体験できるガンシューティングゲームです。リッカーやタイラントなどの『バイオハザード RE:2』を代表するクリーチャーから、グリーンハーブ、“Mr.ラクーン”人形などのおなじみのアイテムも登場します。

■3月7日（土）、3月8日（日）の公演迫る！

「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」

バイオハザード30周年を記念した「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」。シリーズの歴史を彩った名曲の数々をオーケストラによる生演奏でお届けするこのコンサートは、日本を皮切りに海外での公演も決定。ロンドン公演、ウィーン公演、パリ公演、プラハ公演、デュッセルドルフ公演のチケットの先行販売も始まっています。

日本での公演は2026年3月7日（土）と3月8日（日）の2日間。公演日によってはまだチケットの購入が可能です。気になる方はぜひ、公式サイトをご確認ください。

●開催日時：

2026年3月7日(土) 夜公演 18:30開演 (17:30開場)

2026年3月8日(日) 昼公演 13:30開演 (12:30開場) 夜公演 18:30開演 (17:30開場)

●会場：大宮ソニックシティ大ホール

●座種/チケット料金

S席：\11,000(税込)

A席：\10,000(税込)。

※ 未就学児入場不可

※ チケットは電子チケットのみとなります。

公演日によってはまだお席がございます。詳細は下記公式サイトをご覧ください。

「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」公式サイト

https://bhre30th-concerts.com/s/bhre

■「バイオハザード」シリーズ30周年を記念して

カプコンストアに「絶望的にカワイイ」お菓子クリエイターコラボグッズが新登場

「バイオハザード」シリーズ30周年を記念して、SNS総フォロワー数400万人超えのお菓子クリエイター・まんなたぬき氏によるキャラクターや作中に登場するアイテムを再現したアイシングクッキーのコラボレーショングッズが新登場！ 2026年3月20日(金・祝)からカプコンストア・カプセルラボでの販売がはじまります。豊富なラインナップは公式サイトからご確認ください。

●発売日 2026年3月20日(金・祝)

●取扱店舗 カプコンストア・カプセルラボ

●カプコンストア公式サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/2026/03/7708/

■シリーズ30周年を祝う特別なセット「バイオハザード 30th Special Pack」 好評発売中！

シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』に、『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.』と『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』を加えたオトクなパッケージ「バイオハザード 30th Special Pack」がPlayStation 5とNintendo Switch 2 へ向けて好評発売中※。30周年を祝した特別な装丁でお届けします。

※Nintendo Switch 2 に向けてはダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」も販売しております。

■商品名：バイオハザード 30th Special Pack

■対応ハード：PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：Z

■発売日：好評発売中（2026年2月27日（金））

■希望小売価格

パッケージ版：15,389円（税込）

ダウンロード版：13,990円（税込）※Nintendo Switch 2 のみ発売

■ジャンル：サバイバルホラー

■早くも累計販売本数500万本を突破！ シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』

生者に恐怖を。屍者に鎮魂を。

グレース・アッシュクロフトと体験する、震え慄く恐怖。そして、歴戦のエージェント レオン・S・ケネディと共に、死を打ち倒す爽快感。二人の主人公が対をなすゲーム体験と、彼らを中心に渦巻くドラマがプレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす。

■商品名：バイオハザード レクイエム

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 、Epic Games Store、GeForce NOW

■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）

■発売日：好評発売中（2026年2月27日（金））

■希望小売価格

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)

■商品名：バイオハザード レクイエム デラックスエディション

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 、Steam、Epic Games Store、GeForce NOW

■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）

■発売日：好評発売中（2026年2月27日（金））

■希望小売価格

パッケージ版：9,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：9,990円（税込）

■ジャンル：サバイバルホラー

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)