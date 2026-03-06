「バイオハザード」 シリーズは、まもなく30周年！
来る2026年3月22日（日）に30周年を迎える「バイオハザード」シリーズ。先月にはFBI分析官のグレース・アッシュクロフトと歴戦のエージェント レオン・S・ケネディ、2人の主人公のサバイバルを描く最新作『バイオハザード レクイエム』が発売され、早くも全世界での累計販売本数が500万本を超えるなど、大きな反響を呼んでいます。
本日配信されたデジタルプログラム「カプコンスポットライト」では「バイオハザード」シリーズ30周年を彩るさまざまなプロジェクトが紹介されています。本報ではこれらの情報をお届けいたします。
本日配信！ 「カプコンスポットライト」
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xa3RznFDJeM ]
https://www.youtube.com/watch?v=xa3RznFDJeM&t=1657s(https://www.youtube.com/watch?v=xa3RznFDJeM&t=1657s)
■25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンと30周年を迎える「バイオハザード」のコラボレーションが決定！
2026年に25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、30周年を迎える「バイオハザード」。記念すべき年に相応しいコラボレーションが決定！ シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』の世界がリアルに体感できるプロジェクトが進行中です。2026年開催予定の大型プロジェクト、その続報にご期待ください！
■『バイオハザード RE:2』をベースにバンダイナムコが企画・開発
新作アーケードゲーム『BIOHAZARD RE:2 ARCADE』 国内ロケテストが3月中旬よりスタート
株式会社バンダイナムコエクスペリエンス(本社：東京都港区／社長：川崎寛)は、新作アーケードゲーム『BIOHAZARD RE:2 ARCADE』（バイオハザード アールイーツー アーケード）を企画。国内ロケテストを2026年3月中旬より実施予定で、2026年度の日本・欧米での稼働開始を目指し開発中です。
『バイオハザード RE:2』は、1998年に株式会社カプコンから発売された「シリーズ屈指の傑作」と評される名作『バイオハザード2』のリメイク作品。そんな『バイオハザード RE:2』をベースとした本作は、リアルなガンコン、エアー噴射や振動する床などの臨場感あふれるギミックを搭載し、全身で恐怖を体験できるガンシューティングゲームです。リッカーやタイラントなどの『バイオハザード RE:2』を代表するクリーチャーから、グリーンハーブ、“Mr.ラクーン”人形などのおなじみのアイテムも登場します。
■3月7日（土）、3月8日（日）の公演迫る！
「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」
バイオハザード30周年を記念した「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」。シリーズの歴史を彩った名曲の数々をオーケストラによる生演奏でお届けするこのコンサートは、日本を皮切りに海外での公演も決定。ロンドン公演、ウィーン公演、パリ公演、プラハ公演、デュッセルドルフ公演のチケットの先行販売も始まっています。
日本での公演は2026年3月7日（土）と3月8日（日）の2日間。公演日によってはまだチケットの購入が可能です。気になる方はぜひ、公式サイトをご確認ください。
●開催日時：
2026年3月7日(土) 夜公演 18:30開演 (17:30開場)
2026年3月8日(日) 昼公演 13:30開演 (12:30開場) 夜公演 18:30開演 (17:30開場)
●会場：大宮ソニックシティ大ホール
●座種/チケット料金
S席：\11,000(税込)
A席：\10,000(税込)。
※ 未就学児入場不可
※ チケットは電子チケットのみとなります。
公演日によってはまだお席がございます。詳細は下記公式サイトをご覧ください。
「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」公式サイト
https://bhre30th-concerts.com/s/bhre
■「バイオハザード」シリーズ30周年を記念して
カプコンストアに「絶望的にカワイイ」お菓子クリエイターコラボグッズが新登場
「バイオハザード」シリーズ30周年を記念して、SNS総フォロワー数400万人超えのお菓子クリエイター・まんなたぬき氏によるキャラクターや作中に登場するアイテムを再現したアイシングクッキーのコラボレーショングッズが新登場！ 2026年3月20日(金・祝)からカプコンストア・カプセルラボでの販売がはじまります。豊富なラインナップは公式サイトからご確認ください。
●発売日 2026年3月20日(金・祝)
●取扱店舗 カプコンストア・カプセルラボ
●カプコンストア公式サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/2026/03/7708/
■シリーズ30周年を祝う特別なセット「バイオハザード 30th Special Pack」 好評発売中！
シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』に、『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.』と『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』を加えたオトクなパッケージ「バイオハザード 30th Special Pack」がPlayStation 5とNintendo Switch 2 へ向けて好評発売中※。30周年を祝した特別な装丁でお届けします。
※Nintendo Switch 2 に向けてはダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」も販売しております。
■商品名：バイオハザード 30th Special Pack
■対応ハード：PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2
■CERO レーティング：Z
■発売日：好評発売中（2026年2月27日（金））
■希望小売価格
パッケージ版：15,389円（税込）
ダウンロード版：13,990円（税込）※Nintendo Switch 2 のみ発売
■ジャンル：サバイバルホラー
■早くも累計販売本数500万本を突破！ シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』
生者に恐怖を。屍者に鎮魂を。
グレース・アッシュクロフトと体験する、震え慄く恐怖。そして、歴戦のエージェント レオン・S・ケネディと共に、死を打ち倒す爽快感。二人の主人公が対をなすゲーム体験と、彼らを中心に渦巻くドラマがプレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす。
■商品名：バイオハザード レクイエム
■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 、Epic Games Store、GeForce NOW
■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）
■発売日：好評発売中（2026年2月27日（金））
■希望小売価格
パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売
ダウンロード版：8,990円（税込）
■ジャンル：サバイバルホラー
■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)
■商品名：バイオハザード レクイエム デラックスエディション
■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 、Steam、Epic Games Store、GeForce NOW
■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）
■発売日：好評発売中（2026年2月27日（金））
■希望小売価格
パッケージ版：9,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売
ダウンロード版：9,990円（税込）
■ジャンル：サバイバルホラー
■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)