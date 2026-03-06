生成AIが30秒で買取価格を回答 - 写真も個人情報も不要、高級時計AI即時査定をプレミアバリューが提供開始

株式会社アワバリュー

株式会社アワバリュー（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：荒津友生）は、同社が運営する「PREMIER VALUE 一括査定」において、AI即時査定機能を2026年3月2日より提供開始いたしました。



ロレックス、パテック フィリップ、ヴァシュロン コンスタンタン、オーデマ ピゲ、オメガの5ブランドに対応。商品情報を選択するだけで、自社10万件超の買取取引データに基づいた買取価格帯をAIが即座に提示します。画像撮影も、個人情報の入力も、鑑定士の返答を待つ必要もありません。

サービスURL: https://premiervalue.jp/ai-assessmen(https://premiervalue.jp/ai-assessment?utm_source=pr_times)t?utm_source=pr_times(https://premiervalue.jp/ai-assessment?utm_source=pr_times)

「いくらで売れるか知りたいだけ」なのに、なぜこんなに面倒なのか



国内リユース市場は3兆円を超え（2024年：3兆2,628億円、出典：リユース経済新聞(https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_11719.php)）、15年連続で拡大しています。しかし、売却を考えた人が最初にぶつかる壁 --「査定」の体験は、10年前からほとんど変わっていません。

写真を何枚も撮って、名前と電話番号を入力して、数時間から数日待って、ようやく価格がわかる。「まだ売るか決めてないんだけど…」という人にとって、このプロセスは重すぎます。

結果、多くの潜在的な売却者が「価格を調べる」段階で離脱しています。当社はこれを、リユース業界最大の見えない機会損失と考えています。

AI即時査定は、この「査定前離脱」に対するひとつの回答です。

面倒な「これまで」から、30 秒の「AI即時査定」へ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101094/table/11_1_7a594aae5e559c47f34563d95857530e.jpg?v=202603061151 ]

なぜ当社がやるのか - 10万件の取引データが生む圧倒的な差

AI査定という概念自体は目新しくありません。しかし「どのデータでAIが判断するか」で、その価値は決定的に変わります。

1. 10万件の"本物の取引データ"

当社のAIが参照するのは、ネット上の相場情報ではありません。PREMIER VALUE 一括査定が事業を通じて積み上げてきた、10万件を超える実際の買取取引記録です。型番、状態、色、買取時期、買取価格 -- この粒度のデータは、事業を長年運営してきた当社だからこそ持っている資産です。

そして、このデータは今日も明日も、事業が続く限り増え続けます。使えば使うほど賢くなるAI査定です。

2. AIが"知ったかぶり"をしない仕組み(ハルシネーションの抑制)

一般的なAIチャットボットは、学習済みの知識だけで回答するため、もっともらしいが根拠のない価格を提示するリスクがあります。

本サービスはRAG（Retrieval-Augmented Generation）アーキテクチャを採用。ユーザーの入力に対して自社データベースから該当する取引実績をリアルタイム検索し、その実データに基づいて価格帯を算出します。AIの回答には、常に実取引の裏付けがあります。

3. 「価格を知る」から「売る」まで、一気通貫

AI即時査定は単独のツールではありません。その先には、最大80社の買取業者が競争入札するPREMIER VALUE 一括査定のプラットフォームが控えています。

「まず価格を知る」→「納得したら本査定へ」→「最大80社が競争入札」。この流れが一つの画面上で完結します。気軽に始めて、本気で売れる。そのシームレスな体験こそが、当社の最大の強みです。

サービス概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101094/table/11_2_cdec43f616baeb7fff0ac59a3ae30018.jpg?v=202603061151 ]

今後の展開

サービス開始後、対応ブランドのさらなる拡大を予定しています。加えて、エルメス、シャネル等のブランドバッグカテゴリへの展開も計画しています。

取引データの蓄積とAIの精度向上は、事業の成長と連動して加速します。中長期的には、AI即時査定を起点に、リユース体験全体のデジタルトランスフォーメーションを推進してまいります。

PREMIER VALUE 一括査定について

高級時計・ブランドバッグ・ジュエリーに特化した一括査定サービス。最大80社の買取業者が競争入札し、最高値での売却をサポート。専任のプロによる価格交渉代行、営業電話の完全遮断、宅配キット・送料無料など、「売る人の味方」を徹底したプラットフォーム。

https://premiervalue.jp/

株式会社アワバリューについて

主要サービス

- 会社名：株式会社アワバリュー（Our value Inc.）- 所在地：東京都中央区銀座8丁目6-25 河北新報ビル8F- 代表者：荒津友生- 設立：2020年11月- 事業内容：ラグジュアリー品の二次流通プラットフォーム運営- URL：https://ourvalue.jp/(https://ourvalue.jp/?utm_source=pr_times)?utm_source=pr_times(https://ourvalue.jp/?utm_source=pr_times)- PREMIER VALUE 一括査定 買取サイト（https://premiervalue.jp/(https://premiervalue.jp/?utm_source=pr_times)?utm_source=pr_times(https://premiervalue.jp/?utm_source=pr_times)）- PREMIER VALUE SHOP ECサイト （https://premiervalue.shop/?utm_source=pr_times）- PREMIER VALUE フリマアプリ（https://premiervalue.app/?utm_source=pr_times）- LUXARIA 銀座 レディース ECサイト（https://www.luxaria.jp/?utm_source=pr_times）