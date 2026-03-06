第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)「Identity V 第五人格」日本代表候補選手決定のお知らせ

一般社団法人日本eスポーツ協会

一般社団法人日本eスポーツ協会(会長：早川英樹 以下、JESU)は、今年9月に開催を控えるアジア競技大会について、「Identity V 第五人格 -Asian Games Version（以下、第五人格）」の日本代表候補選手が決定したことをお知らせします。

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)は、32年ぶりに日本で開催されるアジア最大級のスポーツ競技大会です。同大会では、前回の杭州大会に引き続き、eスポーツが正式なメダル種目として実施される予定であり、JESUは国内の統括競技団体として、7種目9タイトルについてTEAM JAPAN（日本代表選手）候補となる選手の選考を進めています。

「第五人格」は、1人のハンターと4人のサバイバーの2つの陣営に別れてプレーする非対称対戦型システムが特徴のマルチプレイヤーサバイバルゲームです。JESUは、2023年と2024年の全国都道府県対抗eスポーツ選手権にて、「第五人格」を正式種目として実施するなど、本種目の普及定着と選手強化に取り組んできました。

2025年秋から冬にかけて開催された公式大会におけるパフォーマンスや試合内容などを総合的に評価し決定した下記の選手たちは、今後JESUから日本代表候補選手として推薦され、第20回アジア競技大会のTEAM JAPAN（日本代表選手団）を編成する公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）による承認を経て正式に決定する予定です。

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) 「Identity V 第五人格 -Asian Games Version」

日本代表候補選手およびコーチ （カッコ内は読み仮名/所蔵チーム）

選手： AKa （アカ/REJECT）、 yukakina （ユカキナ/Arneb with WoG）、 City （シティ/REJECT）、

Katsuki （カツキ/FENNEL）、 maeken （マエケン/FENNEL）、 Soba （ソバ/REJECT）、

Unpyi （ユンピー/REJECT）

コーチ： Toki （トキ/AXIZ WAVE）

※選手名は、プレイヤーネームです。公式にJOCに推薦する際は、リーガルネームを併記します。

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) については、TEAM JAPANを派遣予定の7種目9タイトルのうち、4種目6タイトルの最終選考競技会を、3月21日(土)、22日(日)に開催される「ASIA esports EXPO 2026」内で実施する予定です。



「ASIA esports EXPO 2026」2日目の最終ステージにおいて、「第五人格」を含めた日本代表候補選手の発表会を実施予定ですので、ぜひ会場にお越しいただき、日本を代表するeスポーツ選手たちの新たな一歩に立ち会って頂ければと思います。

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ日本代表候補選手 最終選考競技会

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39144/table/207_1_d612304a6051a41aa6ce4dcb17329e69.jpg?v=202603061151 ]

*1 「対戦格闘団体戦」種目は、各タイトル１名ずつ、合計3名の選手でチームを編成し、1つのメダルを争います。

*2 「eFootball(TM)」は、PCとモバイルの2プラットフォームで１名ずつ選手を選出し、１チーム2名で競技を実施します。

JESUは今後も、アジア競技大会をはじめとする国際大会への日本代表選手派遣に取り組み、日本人選手が世界で活躍する機会を一層拡大するとともに、第20回アジア競技大会において、eスポーツ競技から１人でも多くの日本人の金メダリストを輩出できるよう、競技力の向上に努めていきます。関連の情報は、こちらのWEBページにて随時更新していきます。

https://jesu.or.jp/ag2026/

■ASIA esports EXPO 2026 とは

「ASIA esports EXPO」は、愛知・名古屋をeスポーツの国際拠点として発展させることを目的として開催される総合イベントです。eスポーツの競技大会だけではなく、ブース展示や体験型イベントも予定されており、eスポーツに携わる様々な業種の方が楽しめるイベントとなっています。

日時： 2026月3月21日(土)、22日(日) 10:00-20:00（予定）

会場： Aichi Sky Expo （愛知県国際展示場） 展示ホールD

公式サイト： https://www.espoexpo.com/

主催： 愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会（中日新聞社、CBCテレビ、中部テレコミュニケーション、愛知eスポーツ連合）、日本eスポーツ協会

日本eスポーツ協会（JESU）について

一般社団法人日本eスポーツ協会は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。（2025年8月より、「日本ｅスポーツ連合」から「日本ｅスポーツ協会」へ団体名称を変更しました）

活動助成： 一般財団法人上月財団公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協力： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）

後援： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会（AMD）