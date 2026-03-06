【カンボジア緊急支援クラファンスタート】NPO法人earth treeが法人パートナーを募集

「今を繋ぐ緊急支援」と「未来を創る農業」

NPO法人earth tree

私たちNPO法人earth treeは今回、2つの挑戦に臨みます 。

1つは、タイとの国境紛争で家を壊され、恐怖の中にいる人々の日常を取り戻す「復興・緊急支援」 。もう1つは、豊かな自然を活かし一年中命を育める村を目指す「循環型農業モデル」の確立です 。 「今を繋ぐ支援」と「未来を創る農業」。この両輪で、誰もが誇りを持って生きられる未来をつくります 。

クラウドファンディング特設ページはこちら

https://congrant.com/project/crowd-funding26/21488

01 今そこにある危機｜紛争被害からの緊急支援

今回の挑戦への決め手となったのは、昨年続いたタイとカンボジアの衝突です。



現在は昨年12月27日に再度の停戦合意がなされ、多くの人は自分の住んでいた場所に戻ることはできましたが

様々なものが破壊され、復興には時間がかかると被害にあってしまった地域の人たちは話しています。

破壊された家・帰る場所をなくした人々

1人でも多くの人に一日でも早く雨風凌げる場所で日常が送れるようになってもらいたい。



現地で活動する私たちに託してもらえたら、その想いと共に現地の復興に行ってきますので、

力を合わせてもらえたら嬉しいです。

02 未来への種まき｜農村から「循環型モデル」を

今回の出来事に向き合う中で改めて、活動拠点であるトロペアントム村の未来についても深く考えさせられました。



村の人たちは、採集や漁など、厳しい環境でも生き抜く強い「体力」を持っています。



しかし、その知恵やポテンシャルが、まだ「安定した自立」には結びついていません。農業は雨季の半年しか稼働しておらず、乾季は豊かな土地が眠ったままです。



紛争のような抗えない困難が起きたとき、ただ支援を待つのではなく、自分たちの足元にある資源を最大限に活かし、一年中命を育み続けられる「強い村」であってほしい。



以前からあった、村に「循環型の農業モデル」を確立したいという想いが、今回の紛争により傷ついた人々を目の当たりにし、より一層強くなりました。

現在のクラファンの状況｜開始１週間で130万円に到達

おかげさまで、公開直後から多くの温かいご支援をいただき、現在1,324,000円（2026/03/06 10:00現在）もの寄付が寄せられています。 代表の加藤は「笑顔が見える未来はみんなで作った方が絶対良い！」という信念のもと、16年以上にわたり現地と向き合ってきました 。

今回のクラウドファンディングは、カンボジアの大人が誇りを持って働ける仕組みを作るための挑戦です 。

earth tree代表 加藤大地

法人の皆さまへ｜earth treeとの「共創」のご提案

私たちは単なる「寄付」ではなく、企業様の強みとカンボジアのポテンシャルを掛け合わせた「パートナーシップ」を大切にしています。

SDGsへのアプローチ

earth treeは竹やラタンなどの自然素材の活用を活かした持続的な事業を目指しています。

ご支援いただくことで、御社のSDGsへの取り組みを後押しさせていただけます。

独自の広報・PR機会

現地「earth tree village」内への看板設置や、年次報告書、公式SNS（総フォロワー数増大中）でのロゴ掲載など、社会貢献意識の高い層へのリーチが可能です 。

「共育」の場としての活用

社員研修やスタディツアーの受け入れも数多く行なっております。

現地のリアルな課題に触れることで、次世代リーダーの育成や自己成長の機会を提供します 。

クラウドファンディングの具体的なリターン内容

「プロジェクト共創パートナー」として、パートナーごとの特典をご用意しています。

（詳細はクラウドファンディングページをご覧ください）

今回の挑戦は日本とカンボジアをつなぐ、未来への「種まき」でもあると思っています。



今日すぐに、大きな収益を生むわけではありません。

でも、農村部の未来を確実に強くし、日本や世界に影響を与える循環型の成長モデルを育てていくことができます。



農村エリアの確かな生活と、そこから描いていく未来の姿。

その第一歩を、ぜひ一緒に育ててもらえたら嬉しいです！！！

NPO法人earth treeについて

私たちearth treeは、「イキイキとワクワクのあふれる笑顔がつながり続ける未来へ」をビジョンに掲げ、日本とカンボジアで教育・職業創出・地域活性化を推進するNPO法人です。カンボジア最大級の竹建築「earth treeビレッジ」を拠点に、学ぶ場所・働く場所を一体化させた、持続可能なコミュニティづくりを目指しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137051/table/9_1_e2516afa81fc1d8620de25cfc8f27c9f.jpg?v=202603061151 ]