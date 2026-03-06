eMotion Fleet、北海道釧路町との公用車DX/GXの実証成果を発表

eMotion Fleet株式会社

公用車全EV化で燃料代43%・CO2排出量54%削減の見通しを立証 ～「Local Innovation Challenge HOKKAIDO 2025」にて、厳冬期データの可視化によるEV運用の有効性を報告～

商用EV導入・運用のワンストップサービスを展開するeMotion Fleet株式会社（本社：東京都品川区、代表：白木 秀司、デニス・イリッチ、以下「eMotion Fleet」）は、STARTUP HOKKAIDO 実行委員会主催のオープンイノベーションプログラム「Local Innovation Challenge HOKKAIDO 2025」(https://lich.startuphokkaido.com/news/demo-day)において、釧路町と実施した公用車DX/GX実証実験の成果を発表いたしました。

本実証では、厳冬期の釧路町において公用車の稼働データおよび電力消費データを精緻に分析。その結果、寒冷地においても導入・運用・充電を工夫することでEV運用が十分に可能であることや、車両台数の最適化（減車）による経済性向上の可能性を立証いたしました 。

■ 実証実験の主な成果

1. 厳冬期におけるEV性能の可視化：冬場でも電費維持が可能

電費の安定性： 外気温低下時も、安全運転の励行により電費を維持できることが判明。一部車両 では安全スコアの改善に伴い、冬場に電費が向上する事例も確認されました。

航続距離の確保： 暖房効率の良い軽EVなどは、低気温下でも業務に必要な航続距離を十分に確保 できることをデータで裏付けました。

2. データに基づく「減車×EV化」による経済性の最大化

稼働率の適正化： 8週間の稼働分析により、平均稼働率は31%にとどまる実態を把握。対象10台 のうち少なくとも2台の「減車」が可能であることを特定しました。

コスト・CO2削減効果： 減車で創出した原資を活用し、公用車を全車EV化した場合、ガソリン車 比較で燃料代を約43%削減、CO2排出量を約54%削減できる試算となり ました。

3. エネルギーマネジメントによる受電設備コストの抑制

車両の平均電力使用量が14%である実態に基づき、毎日充電ではなく「隔日充電」や「再エネ連 携」を導入することで、基本料金や設備投資を最小限に抑える運用ロードマップを策定しました。

■ 釧路町役場 職員の皆様の声

実証に参加した職員からは、「想定より気温が低下してもEVの電費が悪化していなかった」「遠出のEVは不安があったが、問題なく走行でき偏見がなくなった」といった、実データに基づいたポジティブなフィードバックを得ています。

■ 今後の展望

今回の「釧路町モデル」をベースに、自庁内でのEVシフト支援を加速させるとともに、北海道内の他自治体や民間事業者へも横展開を進めてまいります。車両調達コストの低減（需要集約）や再エネ連携を通じ、北海道全体のモビリティDX/GX推進に貢献いたします。

【eMotion Fleet株式会社について】

eMotion Fleetは、日本・アジアにおけるモノ・ヒトを運ぶ事業者に商用EV導入および事業拠点の脱炭素化をワンストップで伴走支援するサービスプロバイダーです。ドイツ物流大手に23,000台、国内物流大手に500台の商用EVを導入した前身企業から創業メンバーが独立し、豊富なハンズオンの経験値を元に、事業者・自治体の商用ＥＶフリートの計画・導入・運用を支援し、商用EVの稼働率向上、運用コスト削減、CO2削減に貢献します。

【会社概要】

社 名： eMotion Fleet株式会社

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目６－４ 寺田倉庫G1ビル 2階

代表取締役：白木秀司 デニス・イリッチ

設 立： 2023年9月

事 業 内 容： 事業者向け商用フリート電動化ワンストップサービス

事業拠点の脱炭素化支援サービス

商用EVフリートマネジメント、アセットマネジメント

URL： https://www.emotion-fleet.com/

本件に関するお問い合わせ：info@emotion-fleet.com