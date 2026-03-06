【クラTスタジオが板橋区立中学校陸上部合同練習への支援を開始しました！】

株式会社chikyubito

クラTスタジオ（運営 株式会社chikyubito）は、部活動の地域連携・地域移行の趣旨に賛同し、本年度より外部指導者による板橋区立中学校陸上部合同練習への支援を行っています。クラTスタジオ（運営 株式会社chikyubito）は、部活動の地域連携・地域移行の趣旨に賛同し、本年度より外部指導者による板橋区立中学校陸上部合同練習への支援を行っています。

当社が支援する本取組では、外部指導者による専門的かつ継続的な指導が学校現場に定着し、生徒の技術面での成長や記録の向上など、目に見える成果が着実に表れています。

継続した関わりにより練習内容への理解が深まり、生徒が自ら課題を意識し、主体的に取り組む姿勢が育まれている点も、大きな成果の一つであると感じています。

また、複数校合同での活動を通じて、学校や学年の枠を超えた交流が生まれ、生徒にとって安心して参加できる新たな居場所としての役割も果たしています。新たな指導者や仲間との出会いは、多様な価値観に触れる機会となり、社会性や協調性を育む場としても機能しています。

さらに、本取組は部活動地域移行の観点からも成果を上げています。外部指導者が指導を担うことで、教員は学校部活動と向き合う時間の在り方を見直し、週末の時間を主体的かつ有効に活用できるようになっています。その結果、心身のゆとりをもって教育活動に取り組める環境が整い、生徒一人一人と向き合う時間の質の向上にも寄与しています。

今後の展開

クラTスタジオ（運営 株式会社chikyubito）は今後も、地域・学校・指導者と連携しながら、本取組への支援を通じて、子どもたちの成長と持続可能な部活動環境の実現に貢献してまいります。

【クラスTシャツならクラTスタジオ（運営 株式会社chikyubito）】

クラTスタジオ公式HP↓

https://clat-studio.com/

chikyubito公式HP↓

https://chikyubito.co.jp/

株式会社chikyubito

私たちchikyubitoは、「お客様に提供していく価値」の”宣言”として、「世界に違いをつくる」をスローガンにしました。

世界に違いを作る企業としての誇りと責任。そんな私たちの想いから生まれた言葉です。

アパレル事業をはじめとする様々な事業を通して、私たちはあなたの世界に違いをつくります。