将来のキャリアと向き合う特集サイト【「生きる」と、「働く」、境界線は自分で決める】を公開。

「セールス、マーケティングのデジタルシフト」を支援するマーケティングカンパニー、株式会社エムエム総研（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役CEO：萩原 張広 以下、「エムエム総研」）が運営するSaaSセールス特化型転職エージェント『マーキャリNEXT CAREER』は、新たな特集サイト【「生きる」と、「働く」、境界線は自分で決める】を公開しました。

本特集サイトは、「ワークとライフ。ともに楽しみ、ともに大切にしてほしい」をテーマに、自分らしい「生き方」と自分らしく「働く」とのちょうど良い選択肢とは何かを模索する働く人びと全てに向けた特集サイトとなります。転職という人生の大きな転換期を「境界線」になぞらえ、その向こうにある可能性をイメージいただけるよう、SaaS業界の営業職に携わる方々のリアルな「ワーク」と「ライフ」にフォーカスしています。

第一特集：先駆者に学ぶSaaSのキャリア

X（エックス）のフォロワー約３万人を誇り、SaaS業界のトップセールでもあるほったけんたさんをお迎えし、人材派遣営業からSaaS営業のトップへと駆け上がってきたほったさんのキャリアストーリーや、SaaS業界だからこそ得られた自分らしい働き方、そしてほったさんにとっての「生きると働くの境界線」についてお伺いしました。

第二特集：オンからオフへの切り替え時間

「SaaS営業のAfter 18:00」と題し、柔軟な働き方が実現できると言われるSaaS営業ですが、その実情はどうなのか？大手SaaS企業でフィールドセールとして活躍する20代のリアルな「ワークタイム」と「ライフタイム」、そしてSaaS業界へ転職後の「ワーク・ライフ・バランス」の満足度についてお伺いしました。

第三特集：働くをもっと楽しくするコツ

「在宅ワーカー’sアイテム図鑑」と題して、実際に在宅ワークを導入している企業で働く方がたに聞いた、在宅ワークの質を向上させるのに欠かせないアイテムをご紹介します。作業効率向上のためのものをはじめ、自身のやる気アップに欠かせないアイテムまで、お気に入りのポイントとともにご紹介します。

第四特集：変わる、が分かる

「スタイルシフト∞変化を楽しむ私」では、転職することでどのような変化が有ったかを二人のSaaS営業職の方にお伺いしています。それぞれのスタイルシフトとそこから生まれたプライベートのリアルな変化について語っていただきました。

株式会社エムエム総研 キャリアプラットフォームDiv. 執行役員 今井 良よりコメント

今回、いくつもの取材を通して私たちが感じたのは、SaaS転職は単なる「職場の変更」ではなく、「生き方の輪郭が少し変わる体験」なのだということでした。

仕事に向き合う姿勢が変わり、時間の使い方が変わり、服装や表情、言葉の選び方までもが変わっていく。

その変化の根っこにあったのは、「自分で境界線を引き直した」という小さくて大きな決断でした。

仕事と人生の重なり方。楽しいと大変の境目。

誰かに決められるものではなく、自分で選び取っていいもの。

この特集サイトが、みなさまの境界線を見つめ直すきっかけになればうれしく思います。

執行役員 今井 良 プロフィール

2010年にエムエム総研入社。国内/外資問わず、多数企業のマーケティング/コミュニケーション戦略から企画設計、コンテンツ制作、データ解析まで幅広く経験を積む。新規組織の立ち上げを複数経験し、現職事業部長を務める。

SaaS企業への転職のサポートを受けるなら「マーキャリNEXT CAREER（ネクスト キャリア）」

今回、特集サイト「生きる」と、「働く」、境界線は自分で決める(https://next.mar-cari.jp/special/vol1/) をリリースした株式会社エムエム総研は、SaaS営業特化型転職エージェント『マーキャリNEXT CAREER』（https://next.mar-cari.jp/）を運営しています。

■「マーキャリNEXT CAREER（ネクストキャリア）」とは

コロナ禍やデジタルトランスフォーメーション（DX）などの大きな社会変化に伴い、営業職にも変革が求められています。

デジタル化が進むことで、営業・マーケティング組織がマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスに分業化し、営業職が多様な形で「専門職化」しています。

このような時代の流れを受けて、これまで管理職になることや昇進でしか、キャリアアップを実現できなかった営業職が「次世代キャリア」で活躍できるよう、求職者と企業の最適な出会いの場を提供することを目的に「マーキャリNEXT CAREER（ネクストキャリア）」は生まれました。

「マーキャリNEXT CAREER（ネクストキャリア）」の転職エージェントサービスでは、法人営業職、特にSaaS、ベンチャー系企業におけるキャリア形成に強みをもつキャリアアドバイザーの支援が無償で受けられ、転職をスムーズに進めることができます。

【マーキャリNEXT CAREERの特徴】

1．キャリア登録で、自分のスキルを棚卸しできる

マーキャリにご登録いただくことで、あなたのこれまでのキャリア・経歴をはじめスキル・言語・資格など多角的な情報を登録、管理することができます。

2．キャリア面談を通じて自身の適性・可能性を発見できる

面談では、業務経験や希望するワークスタイルをもとに、次世代キャリアの適性を診断。

転職やキャリアアップのためのアドバイスも受けられます。

3．SaaS企業を中心とした求人をご紹介。職種は4職種に特化しています。

キャリア面談でヒアリングした内容から、あなたにフィットする求人をご紹介します。

マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスに分業化された次世代型営業組織へ応募し次のキャリアを目指しましょう。

転職に関する些細なお困りごとにも専門特化したキャリアアドバイザーが親身になっておうかがいします。

詳細を見る :https://next.mar-cari.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=careermatrix_001

■現職SaaSセールス専用キャリアアップ転職を支援する新サービス「マーキャリplus」

「マーキャリplus」は、現職SaaSワーカーのための業界内キャリアアップ転職支援に特化した転職サービスです。

年収や役職、職種やスキル、ワークスタイルやカルチャーなど、あなたが求める条件と今後のビジョンを踏まえ、数年後を見据えたキャリアデザインとその実現に向けたベストな転職を支援します。

■サービスの特長

1．最適なキャリア形成を支援

SaaS業界で自身のキャリアをどう築くのか。数年後を見据えたキャリアデザインとキャリアアップにつながる転職を支援します。

2．ポジションに精通した独自の企業選考対策

SaaS企業各社に独自取材で入手した情報をもとにポジションを見極め、思い描くキャリアを勝ち取るための選考対策を行います。

3．業界に精通した豊富な転職支援実績

在職期間中に働きながらの転職でも効率よく活動できるようにスケジュール管理や条件交渉を徹底的にフォローします。

詳細を見る :https://next.mar-cari.jp/plus/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=careermatrix_001

