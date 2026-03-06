ベビーブランドnuna（ヌナ）、ペットギアブランドTAVO (タボ）直営店を芦屋にオープン

Allison Baby & Pets Japan 株式会社

世界８０ヵ国上でチャイルドシート、ベビーカーなどの高水準なベビー用品を展開しているベビーブランド「nuna（ヌナ）」や「joie（ジョイー）」、ベビー製品の技術をペット用ギアに応用したブランド「TAVO（タボ）」を手掛ける、ワンダーランドグループの日本法人であるAllison Baby & Pets Japan 株式会社は、Nuna Baby & Tavo Pets Ashiya （ヌナベビー＆タボぺッツ 芦屋）を2026年4月3日（金）にプレオープン、4月4日（土）にグランドオープンいたします。日本国内３店舗目となるnuna直営店で、TAVOの直営店を併設します。

【店舗概要】

店舗名 : Nuna Baby & Tavo Pets Ashiya （ヌナベビー＆タボぺッツ 芦屋 ）

住所 : 兵庫県芦屋市松の内4-6 芦屋パレエレガンス2階

■ 【nuna（ヌナ）】とは

【nuna（ヌナ）】とは、世界80カ国以上、世界で延べ100万人以上のユーザーがいるハイエンドベビー用品ブランド。

「使いやすさ」「高いデザイン性」「丁寧な作り」の３つのポリシーに応える製品を展開し、多くのセレブからも愛用されています。



「世界三大デザイン賞」の一つであり、ドイツのDesign Zentrum Nordrhein Westfalenが主催する国際的なプロダクトデザイン賞【Red Dot Award】や、イギリスのベビー用品専門のアワード【Mother＆Baby Award】などをはじめとする数多くの名誉あるアワードで評価され、累計320以上の賞を受賞しています。

公式サイト: https://nuna-baby.jp/(https://nuna-baby.jp/)

■ 【TAVO（タボ）】とは

「TAVO」は、『Go Anywhere, Together -おでかけがもっと自由になる-』をモットーに、ペットとのライフスタイルを再定義することを目指し、いつもの生活だけでなく、ちょっとしたお出かけや旅行でも安全で快適にペットと過ごせるペット用品を開発するブランドです。赤ちゃんのチャイルドシートの新基準である「ECE R129基準」に準拠した衝撃テスト済みのペットカーシートをはじめ、愛する家族の一員であるペットとの安全で快適な旅をサポートする製品を展開していきます。

公式サイト: https://tavopets.com/jp(https://tavopets.com/jp)

■「Nuna Baby & Tavo Pets Ashiya （ヌナベビー＆タボぺッツ 芦屋 ）」オープンを記念したスペシャルプレゼント

Nuna

4月3日(金)には完全予約制のプレオープンイベントを開催いたします。また、オープンを記念し、4月3日(金)から4月5日(日)の間には以下の特典が付いてきます。

１. 西田真魚氏による即興ドローイングサービス

4月3日(金)から4月5日(日)の期間中にご予約来店された方が対象になります（予約枠に限りがございます。）

※ご予約は以下URLをご参照ください。

https://nuna-baby.stores.jp/reserve/ashiya/3889089

２. Nunaオリジナルのノベルティ「ストール」をプレゼント

4月3日(金)から4月5日(日)の期間中に「ベビーカー/チャイルド（ベビー）シートを購入された方へnunaオリジナルのノベルティ「ストール」をプレゼント!

※プレゼントは数量限定のため、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※実際のカラーはイメージとは異なる場合がございます。

西田真魚氏による即興ドローイングサービスNunaスペシャルストールのプレゼント

※上記の内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Tavo

１. プロカメラマンによる、愛犬/愛猫の写真撮影プレゼント

4/3-5の期間中に「予約来店された方（＊予約枠に限りがございます。）」

ご予約は以下URLをご参照ください。

https://coubic.com/f2325c96592457481ea9/1389512

２. Maeve(TM) Reversible Liner（あごのせクッション）プレゼント

4/3-5の期間中にMaeve(TM) をご購入の方 先着10名様

■ Allison Baby & Pets Japan 株式会社について

Allison Baby & Pets Japan 株式会社（アリソンベビー＆ペッツジャパン株式会社）

は世界的に展開するベビー＆ペット用品メーカーの日本現地法人です。

ワンダーランドグループはチャイルドシート、ベビーカーなどのベビー用品において、アメリカをはじめ、欧州、アジアと多くの国々で市場の上位を占めるブランド、商品を展開しています。日本以外に米国、英国、ドイツ、スイス、オランダ、オーストラリア、ドバイ、中国、台湾にオフィスを構えています。

【会社概要】

社名 : Allison Baby & Pets Japan 株式会社（アリソンベビー＆ペッツジャパン株式会社）

本社所在地 : 神奈川県横浜市中区弁天通1-11 ジオ横濱みなと大通り4階

代表取締役 : 中井直

事業内容 : チャイルドシート、ベビーカー、抱っこ紐などのベビー用品、ペット用品生産、販売

設立 : 2022年7月

公式サイト: https://www.allisonjapan.com

芦屋店についてのお問合せ先電話番号（3/9以降）: 050 1728 6568