VRChat上で開催するメタバースクリエイターの祭典『バーチャルマーケット2026 Summer』一般出展募集開始！

株式会社HIKKY

株式会社HIKKYは、VRChat上で開催する世界最大級のメタバースイベント『バーチャルマーケット（Vket）』の通算16回目となる『バーチャルマーケット2026 Summer』を、7月11日(土)～26日(日)の16日間にわたり開催します。本日3月6日より、本イベントの一般出展サークルの募集を開始いたします。

また、今回のバーチャルマーケット2026 Summerより、VRChatの人気ワールドを一般出展会場の1つにする企画「Vket Invited Worlds」が始動いたします。

バーチャルマーケット2026 テーマは『熱』

Vket2026Summerキービジュアル

2026年通してのバーチャルマーケットのテーマは『熱』。2026年通年を通して、クリエイターの創造意欲こそが、世界を牽引する唯一の源泉であることを強調し、“情熱を燃え上がらせ、世界を変える可能性を創造する”イベントを目指します。

そして、Vket2026Summerのテーマは熱にちなんだ『Ignition Point（着火点）』です。創造意欲に着火をさせ、新たな創作を初めるための熱狂に火を付ける起点となります。

人気ワールドをVket出展会場に招く新企画「Vket Invited Worlds」始動！

今回のVket 2026 Summerより、VRChatの人気ワールドをVketの出展会場として迎える新企画として「Vket Invited Worlds」 を開始します。

その第一弾として、ショート動画やSNSを通じてVRChat外にも広がり続ける“ポピ横”こと「ポピー横丁」が、一般出展ワールドとして登場します。「ポピー横丁」は2019年9月29日に公開され、累計650万以上のVISITを記録するVRChat屈指の人気ワールド。日本人ユーザーであれば一度は訪れたことがあるとも言われる、VRChat文化を象徴する空間です。

ポピー横丁ワールド イメージポピー横丁ワールド ブース内観イメージ

長年VRChatユーザーに親しまれてきた人気ワールドが、Vketの出展会場として新たな役割を持つことで、これまでとは異なる体験と出会いを生み出します。

ポピー横丁ワールドクリエイターコクリコさんからのメッセージ

今回、Vketとポピー横丁がコラボと言うことで、どんな風に料理されるのか、楽しみにしています！ぼくはアドバイザーという立場ですが、基本的には全部お任せですので、楽しく！面白く！バカバカしく！なったら良いなって思ってます！お楽しみに！

バーチャルマーケット2026 Summer 一般出展詳細

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wvYqZXyDS_4 ]

今回のVketでは、一般出展者様向けワールドとして『PCワールド』7コンセプト16ワールド、『クロスプラットフォームワールド』1コンセプト3ワールドの、全19ワールドを展開します。

前回のVket2025 Winterでは多くのクリエイターの皆様にご応募いただき、当選倍率が想定以上に高くなってしまったことから、一般出展ワールドを前回より1ワールド増加して展開いたします。ご自身の作風に合った会場を自由にお選びください。

＜出展形式＞

出展形式は「スペース出展」「アイテム出展」「アバター出展」の3つをご用意。ご自身の制作物やスキルに合った出展方式をお選びいただけます。

※ポピー横丁ワールドへの出展はスペース出展になりますが、寸法が他ワールドと異なります。詳細はVket公式サイトの出展ガイドライン(https://vket.com/docs/2026summer/exhibition_guideline?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260306_entry_vket_creator)をご確認ください。

他の出展方法の詳細は出展ガイドラインをご参照ください＜スケジュール＞

出展申し込みは3月6日から16日まで。1次抽選結果発表は3月25日、2次抽選結果発表は4月3日を予定しています。

その他の詳細スケジュールは上記画像をご参照ください。

※スケジュールは変更になる可能性がございます。

＜出展スペース・料金＞

◆一般PCワールド スペース出展

募集数：650スペース（内ポピー横丁ワールドは40スペース）

出展費：3,300円(税込)

◆一般PCワールド アイテム出展

募集数：132スペース

出展費：1,100円(税込)

◆一般クロスプラットフォームワールド アバター出展

募集数：75スペース

出展費：無料

※クロスプラットフォームワールド：VRChatにスタンドアローン対応しているVRヘッドセット・Android端末でも楽しめるVRChatのワールドです。

＜参加申し込みURL＞

下記URLより募集期間内にお申し込みください。

一般出展参加申し込みはこちら :https://vket.com/mypage/events?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260306_entry_vket_creator

企業様の出展に関しては、下記よりお気軽にお問い合わせください。

一般出展ワールド紹介

企業出展に関してはこちら :https://hikky.co.jp/biz?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260306_lead_vket_exhibitor【新規PCワールド】

◆ポピー横丁 たのしいVket商店街

ポピー横丁。――ここは夜な夜な人が集って、ワイワイ賑わうたのしいトコロ。呑兵衛たちが酒を煽って親交深め、時には喧嘩もするけれど、人と人との営みが、輝くネオンの飲み屋街。ここは、そんなポピー横丁の“ある時期”の――別の姿の可能性。

◆Deep Mist

……ええ、はい。あの町について、ですか？そりゃあ、良いところでしたよ。自然も豊富ですし、近くに大きな湖もありますしね。湖面に映った夕陽に照らされた町並みは、それはもう綺麗なもんでした。それなのに……あぁ、なんで……あんな……。どうして……

◆オーエド・メカニカ

日本が鎖国を辞めず、現代まで鎖国したままの世界線。反重力が実用化し、街はカラクリだらけの超異常都市へ。さぁさぁ、寄ってらっしゃい見てらっしゃい。常識はずれの見世物揃いが脳天直撃！粋すぎた新時代のオーエドの、はじまりはじまり――！！

◆VOLTAGER

巨大なホールから見渡す限り、様々なジャンルのゲーム筐体、脳を焼くような音と光！そして中央に鎮座する巨大メダルゲームVOLTAGER！射出され、底に貯まったコインがフィーバータイムに放出されるその興奮は、究極の"電脳遊戯"と言えるでしょう！【復刻PCワールド】

◆幻想コロニー コクーン水族美術館 Redive

ここは世界の海に生息している海洋生物を観測し、研究展示している水族館です。これから皆様には、潜水ポットで水深100mに位置するコロニーへと向かっていただきます。では母なる素敵な海の世界へ――いってらっしゃいませ！

◆古代文明アーグデーラ-再巡-

「アーグデーラ」その場所についてわかっていることは、今では滅多に人の立ち入ることのない秘境にあるということ。かつて栄華を誇った文明が、そこに存在したということ。今日もまた一人、この地を訪れるのはただの命知らずか、あるいは──。

◆SKY PARK-Renew

WELCOME BACK!日頃からのご愛顧ありがとうございます。我々は水と自然をテーマにした遊園地「SKY PARK」をささやかながらアップデートいたしました！皆様どうぞ、心ゆくまでお楽しみください。【新規クロスプラットフォーム会場】

◆The Alter Vista: Focus

なりたいアナタはどんなアナタ？現実で服を着替えるように……、なりたいアナタ――アバター――と出会ってみたくない？ここはそんな出会いができるファッションモール、The Alter Vista。なりたいアナタを身にまとい、輝く姿をフレームに。

【バーチャルマーケット（通称Vket）とは】

インターネット上の仮想空間「メタバース」で開催される、世界最大級※のイベントです。参加者はアバターとなって来場し、3Dアイテムや洋服、飲食物などのリアル商品を売買したり、アトラクションやゲーム、音楽ライブを体験したりと、まるで現実の街で仲間と一緒に遊ぶような没入体験を楽しむことができます。開催期間中は24時間、VR機器やPCから無料で参加可能です。

2018年の初開催以来、毎年夏と冬の年2回開催され、1回の開催で世界中から延べ130万人以上が来場。これまでにギネス世界記録を4つ取得し、バーチャルの文化やコミュニケーションによる新しい価値を広げる代表的なイベントとして成長を続けています。

Vketには出展クリエイターやユーザーたちが出会い、つながることでコミュニティとして育っていく土壌があり、そこに企業・自治体・ブランドの出展が融合することで、新しいファンコミュニティや共創の輪も生まれています。

※バーチャルリアリティマーケットイベントにおけるブースの最多数としてギネス世界記録(TM)に認定

【バーチャルマーケット2026 Summer概要】

名 称：バーチャルマーケット2026 Summer

主 催：株式会社HIKKY

会 期：2026年7月11日(土)～26日(日)（計16日間）

参加費：無料

企業出展VRChat会場：パラリアル秋葉原／パラリアルブロードウェイ

VketReal会場：ベルサール秋葉原

公式サイト：https://vket.com/(https://vket.com?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260306_entry_vket_creator)

公式SNS：

X→https://x.com/Virtual_Market_

YouTube→https://www.youtube.com/c/vketchannel

Instagram→https://www.instagram.com/vket_official/

来場方法：https://vket.com/access(https://vket.com/access?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260306_entry_vket_creator)

VR機器およびゲーミングPCから、VRChat内特設ワールドにご来場いただけます。

開催期間中は24時間いつでも無料で来場できます。

Vket公式Discordサーバーでは、バーチャルマーケットの最新ニュースやイベント情報をリアルタイムで配信しています。今後は限定キャンペーンや先行情報の公開も予定！下記よりぜひご参加ください。

Vket公式Discord :https://discord.com/invite/6xprPV95cmこちらのQRコードからも参加いただけます。

【株式会社HIKKYについて】

株式会社HIKKYは『遊ぼう！次元を超えて』をミッションに、バーチャルで生まれる文化や創作と最新テクノロジーをかけ合わせて、 誰もがワクワクするような体験の場とコンテンツを提供するXRカンパニーです。

2018年から主催する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（Vket）」と、XR体験型リアルイベント「VketReal」の企画運営を主軸に、『バーチャル↔リアル』の新しい価値を創出しています。

代表取締役CEO： 舟越靖

本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 三富ビル４F

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://www.hikky.co.jp/

法人様向けページ：https://hikky.co.jp/biz