才能分業のプロが綴る4作品　経営理論と詩的感性が交差する、新しい読書体験を提供

Capire合同会社（東京都港区、代表：伊藤亜里沙）は、2026年4月13日までに、ビジネス本を2作、詩的エッセイを2作、合計4作品をAmazonにて発売いたします。



幼少期からオーディション番組を「誰が合格するか」ではなく、「その人の才能が最も輝く配置はどこか」という「才能分業」の視点で自然に見ていた著者。

元上場企業の執行役員CHROを経て、現在は顧問型人事支援を行う専門家として活動する中で、組織や個人の状態を上向かせる鍵は「適切な距離感や向き合い方」にあると確信しました。





独自の思考を、同じ表紙の「ビジネス書」と「詩的エッセイ」という対極の形式で綴ることで、これまでとは異なる選択肢や視点を提供いたします。1冊で完結するそれぞれの本の内容がリンクしている箇所も随所に存在。4作品を完読いただくことで、謎解きのような読書体験をお楽しみいただけます。

なぜ4連続なのか

一見異なるジャンルの4作品ですが、これらはすべて、戦略と感性の両面から、停滞した現状を打破するための視点を提示するものです。

一冊ごとに完結しますが、それぞれがリンクしている要素が多くあります。

4作品を完読することで、謎解きのような読書体験をお楽しみいただけます。

- プロフィール：伊藤亜里沙（いとうありさ）Capire合同会社 代表。人事領域の顧問型支援を専門とし、組織状態に合わせて、人材育成や意思決定、才能を生かした組織づくりを支援している。元上場企業 執行役員CHRO。- 幼少期からオーディション番組を見る目線は才能分業：幼少期から、オーディション番組を「誰が合格するか」という視点ではなく、「その人の才能が最も長く、唯一無二の輝きを放てる配置はどこか」という才能分業の視点で見ていました。- 配置へのこだわり：思い立ったら時間を忘れて没頭してしまうほどの家具の配置へのこだわりは、やがてビジネスの世界で多くの才能を適材適所へ導く人事支援の根幹となりました。- 1作目タイトル：「『才能分業』で会社を強くする ― 本来の力を引き出す 経営のあり方」ジャンル：ビジネス発売日 ：2026年2月13日（発売中）Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLDWKG9M(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLDWKG9M)- 2作目タイトル：「物事を見る席」ジャンル：詩的エッセイ発売日 ：2026年3月12日- 3作目タイトル：「人材育成が作用する建設的な境界線 ― 愛情のかたちを変えるという選択肢」ジャンル：ビジネス発売日 ：2026年3月29日- 4作目タイトル：「隣の席」ジャンル：詩的エッセイ発売日 ：2026年4月13日

「支援先から、現在の思考回路が身についた要因についての質問をよくいただきます。

そこで、異なるジャンルの本を通して、自分自身を含め、人をどのように配置し、どのように向き合うかについての考えを共有できればと考えました。

この4冊が、仕事やプライベートで人を育てる役割を担っている方、自分自身や周りの人との向き合い方に悩む方へのエールになれば幸いです。」



（著者／Capire合同会社 代表 伊藤 亜里沙）

購入方法

本書は、Amazon.co.jpにて販売いたします。



販売サイト（著者トップページ）：

https://www.amazon.co.jp/stores/%E4%BC%8A%E8%97%A4-%E4%BA%9C%E9%87%8C%E6%B2%99/author/B0GM8LGZH7?ref=ap_rdr&shoppingPortalEnabled=true(https://www.amazon.co.jp/stores/%E4%BC%8A%E8%97%A4-%E4%BA%9C%E9%87%8C%E6%B2%99/author/B0GM8LGZH7?ref=ap_rdr&shoppingPortalEnabled=true)

