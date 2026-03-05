協和機工、創業50周年を機にコーポレートサイトをリニューアル

協和機工株式会社

協和機工株式会社（本社：山口県山口市、代表取締役：三家本輝男、以下協和機工）は、2026年3月2日、創業50周年を機にコーポレートサイトを全面リニューアルいたしました。

1975年の創業以来、半世紀にわたりご支援を賜りましたお客様、協力会社、地域社会、そして社員・ご家族の皆さまに、心より御礼申し上げます。

当社は創業50周年を一つの節目とし、第51期を「第二の創業期」と位置づけ、事業・組織・コミュニケーションの在り方を見直しながら、次の成長ステージへと歩みを進めてまいります。

協和機工は1975年の創業以来、プラントメンテナンス事業を原点に、全国の製油所・石油化学工場を中心としたプラントにおいて、工事・保全・安全対策を担ってまいりました。「安全を最優先に、現場を止めない」という姿勢のもと培ってきた技術力と現場対応力が、現在の協和機工の基盤となっております。

近年では、従来のメンテナンス領域にとどまらず、省エネやGX（グリーントランスフォーメーション）といった社会的要請を背景に、事業領域を拡張してまいりました。エネルギーのムダやロスを「見える化」し、改善につなげることで、工場や設備の運用効率向上に貢献する取り組みを強化しております。

また、ISO9001（品質）・ISO45001（労働安全衛生）の認証取得、ポーランドKRAIS社との提携によるチューブメンテナンス特殊工具分野の強化など、技術・品質・安全の国際基準化にも継続して取り組んでおります。

創業50周年を経て迎える第51期は、これまで培ってきた「技術」「人材」「地域との信頼」を基盤に、エネルギー効率の改善やカーボンニュートラルといった社会的課題に、より実践的に向き合うフェーズであると考えております。

協和機工は、現場起点の解決力で、次の50年も産業インフラを支え続けてまいります。

■事業概要

・プラントメンテナンス事業

石油・化学プラントを中心とした定期修理・補修工事に対応しております。ボルト開放や熱交換器の再組立などの特殊作業にも確実に対応し、海外製の高精度工具を活用することで、安全かつ効率的な施工を実現しております。

・ファシリティソリューション事業

工場設備の省エネ化と運用効率の最適化を支援しております。エア漏れや電力使用量といった見えにくいムダの可視化に加え、蒸気ロス削減などのソリューションを通じて、継続的な改善を支援し、工場全体のパフォーマンス向上に貢献しております。

協和機工は創業50周年を機に、コーポレートサイトの全面リニューアルを実施いたしました。

本リニューアルでは、事業内容や技術の紹介にとどまらず、お客様との接点としての「分かりやすさ」「相談しやすさ」「継続的な情報提供」を重視した構成へと刷新しております。

今後は、サービス情報や導入事例、技術・省エネに関する情報発信を通じて、お客様とのコミュニケーションをより一層強化し、課題解決に寄り添う企業であり続けることを目指してまいります。

URL：https://www.kyowakiko.com/

■主なサービスサイト

・エア漏れ検査サービス

https://www.kyowakiko.com/airleak/

・電力可視化ソリューション「ENIMAS」

https://www.kyowakiko.com/enimas/

・蒸気ロス削減ソリューション「スチームセーバー」

https://www.kyowakiko.com/steamsaver/

・チューブメンテナンス工具「KRAIS」（ポーランドKRAIS社製工具の日本総代理店・技術サポート）

https://www.kyowakiko.com/KRAIS/

■協和機工株式会社 代表取締役 挨拶

代表取締役 三家本 輝男

協和機工は、創業50周年を経て、第51期を新たな挑戦のスタートラインと位置づけています。

これまで支えてくださったお客様、協力会社の皆さま、地域社会、そして社員とその家族に、心より感謝申し上げます。

私たちの原点は、常に現場にあります。

製油所や化学工場といった産業インフラの現場で培ってきた技術と経験は、協和機工にとって何よりの財産です。

「未来のインフラに安心と安全を。」というスローガンのもと、社員一人ひとりの成長を力に変え、技術と誠実さで社会に貢献し続ける企業でありたいと考えています。

次の50年も、変化を恐れず、必要とされる価値を提供し続けてまいります。

■会社概要

社名：協和機工株式会社

本社所在地：山口県山口市徳地伊賀地1805

代表者：代表取締役 三家本 輝男

設立：1975年12月16日

資本金：1,000万円

事業内容：

・プラントメンテナンス事業

（石油・化学プラントを中心とした定期修理・補修工事・設備保全 ほか）

・ファシリティソリューション事業

（エア漏れ検査サービス、ENIMAS 、スチームセーバー、染めQほか）

HP：https://www.kyowakiko.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

協和機工株式会社 業務支援グループ 担当：三家本・福田

TEL：0835-52-1296

FAX：0835-52-1297

Email：info@kyowakiko.com