【無料｜大好評につき再開催】AIと協働できない組織は生き残れない。

Mamasan&Company株式会社

Mamasan&Company株式会社（本社：東京都、代表取締役：田中茂樹）は、2026年2月10日に開催し大きな反響をいただいたセミナー

「人ではない存在」と働く組織へ ― AIが機能する職場の条件」を、2026年3月27日（金）にオンラインで再開催いたします。

本セミナーでは、AIを単なる業務効率化ツールとしてではなく、“役割を持つ存在”として組織に迎え入れるための職場設計について解説します。AI導入が進む中で多くの企業が直面している「現場が回らない」という課題の本質を、実際の組織運営の事例を交えながらお伝えします。

❏背景・開催意義

多くの企業がAI導入を進めていますが、「AIが増えるほど現場が混乱する」「判断が遅れる」「属人化が進む」といった声も少なくありません。

その原因はAIの性能ではなく、仕事の設計（役割・責任）が従来のままだからです。AIは単なるツールではなく、役割を与えることで初めて戦力として機能します。意思決定の一次判断、思考の整理、要約や指示書化などをAIが担うことで、承認待ちや迷いが減り、人は最終判断や創造的な仕事に集中できるようになります。

AIを「使う」のではなく、組織に迎え入れる設計へ。

本セミナーでは、AIが“働ける構造”をどう設計するのかについて、実際の組織運営の事例とともに具体的な型を解説します。

❏セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38623/table/40_1_c860628476f8da1560308021523dd763.jpg?v=202603061051 ]詳細を見る :https://202603seminar-ai.peatix.com/

❏登壇者

田中 茂樹 (たなか しげき)

Mamasan&Company 株式会社代表取締役



企業の経理・情報システム部門を経て、在宅ワークチームの運営モデルを創出。 その経験をもとにMamasan&Companyを創業。 4000ID規模のリモート運営において、業務プロセスの可視化・再構築を実現し、 組織の生産性向上と人的資本経営の実践に豊富な知見を持つ。

公式サイト：https://mama-sun.com/jp/(https://mama-sun.com/jp/)

松井 勇策 (まつい ゆうさく) 代表理事 ・社労務士

雇用系シンクタンク iU組織研究機構



人的資本やイノベーション政策を横断的に研究し、政策・学術・実務をつなぐ専門家。多数の企業や自治体において、理論を実務に落とし込む支援や講演を実施し、組織運営・人的資本経営に関する深い知見と実践的アプローチを提供。

公式サイト：https://i-usoshiki.jpnx.org/(https://i-usoshiki.jpnx.org/)

❏ 参加特典・申込案内

セミナー申込者限定でフォローメールをお送りします。

簡単なアンケートにご回答いただいた方へ、以下の特典を提供します。

セミナー録画アーカイブ視聴

当日参加できない場合も後日視聴可能



無料ミニコンサル

30分の無料個別相談

資料プレゼント

「AIと協働する」社会への法改正・完全解説

※参加費は無料です。お気軽にご参加ください。

お申し込みはこちら :https://202603seminar-ai.peatix.com/

