NeX-Ray、累計登録ユーザー数43,000人を突破

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：与謝秀作）は、マーケティングSaaS「NeX-Ray」の累計登録ユーザー数が43,000人を突破したことをお知らせします。

登録ユーザー増加の要因

NeX-Rayは、広告・SNSなど複数チャネルのデータをまとめて扱い、施策ごとの効果を把握するための分析を行うツールです。主に以下の点が評価され、登録ユーザー数の増加につながっています。

アカウント連携によるデータ取り込み



広告・SNSなどの主要チャネルと連携し、管理画面上でデータを確認できるようにしています。

施策単位での効果把握



施策（媒体・キャンペーン等）の寄与や推移を確認し、予算配分や施策見直しの判断材料として利用できます。

Cookieに依存しない分析の利用ニーズ



ブラウザ規制やプライバシー対応の影響で、従来の計測だけでは判断しづらいケースが増えており、別の手段で効果を確認したいニーズが高まっています。

今後について

フィシルコム株式会社は、NeX-Rayの機能改善と連携先の拡充を継続し、マーケティング担当者が日々の運用で必要とする「確認・比較・見直し」をより短い手順で行えるようにしていきます。

NeX-Rayについて

NeX-Rayは、マーケティング施策のデータを統合し、施策ごとの効果を把握するための分析を行うマーケティングSaaSです。広告・SNSなど複数チャネルを横断して確認でき、施策の見直しや予算配分の検討に活用できます。

サービスサイト：https://www.nex-ray.net/ja

会社概要

社名：フィシルコム株式会社

代表：代表取締役 与謝秀作

所在地：東京都中央区東日本橋

事業内容：マーケティングSaaSの開発・提供