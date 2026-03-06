「30％ Club Japan」の新たなChairにNEC社長兼CEO 森田 隆之が就任

日本電気株式会社

30％ Club Japanは、第3期（2026年5月～2028年4月）の運営体制と活動方針を決定し、日本電気株式会社 代表執行役社長 兼 CEO 森田 隆之を新たなChairに選出しました。

第3期の活動では、30％ Club Japanの目標である「2030年をめどにTOPIX100の取締役会に占める割合を30％以上とする」の達成に向けて、2027年度までにTOPIX社長会参加企業における取締役会に占める女性割合を30%以上とすることを全体目標に掲げます。これにより、日本社会の意思決定層におけるジェンダー・ギャップの解消に向けた取り組みを加速していきます。

【背景】

企業の役員に占める女性の割合向上を目的に英国で創設された「30% Club」は、20以上の国と地域でグローバルに展開しています。日本国内では2019年に30％ Club Japanとして正式に活動を開始し、企業だけでなく大学・投資家など含め現在約100名/団体が連携し推進しています。企業の意思決定機関に占める女性割合の向上は、ガバナンス強化、持続的成長の促進、国際的競争力の向上、ひいては持続可能な社会の構築に寄与すると考えられています。

具体的には、第2期の活動の成果として、TOPIX100の取締役会の女性比率が2025年9月時点で25.3％、TOPIX社長会では27.3％に達するなど着実に上昇しています。一方、執行責任者層（執行役員や上級幹部職）の女性比率との間には依然としてギャップがあり、人材パイプラインにおける構造的な課題が依然残っています。また、女性管理職比率の低迷や、組織の固定的な価値観（アンコンシャス・バイアス）の影響なども課題として挙げられています。このような背景のもと第3期の活動目標を定めました。

【第3期 活動目標】

全体目標：

TOPIX社長会参加企業における取締役会に占める女性割合を2027年度までに30%以上とする。

個社目標：

執行責任者（執行役員またはそれに準ずる役職者および上級幹部職）への登用を加速させるために、各社

において2030年度までの5カ年のロードマップと達成目標値（採用・登用）を設定する。

すでに全体目標に到達している企業は、取締役の内部登用やP/L責任を負ったポジション経験の意図的

付与など、追加の目標を設定する。

インベスター・グループと大学グループとの共同目標：

TOPIX社長会と両グループの連携を強化し、それぞれの連携活動が企業の中での女性活躍推進の加速

につながるような目標を設定する。

30％ Club Japanは第3期活動において TOPIX100の取締役会に占める割合を30％以上とするという達成に向けた取り組みの加速とともに、「１.パイプライン強化と次世代女性リーダー育成」、「２.企業文化改革と男性意識変革」、「３.企業価値を高める情報開示の在り方」、そして「４.キャリアの多様性を実現するジェンダーギャップ是正」を新たに重点テーマとして掲げます。

また、第３期活動において、新たに日本を代表する企業であるトヨタ自動車株式会社が30％ Club JapanおよびTOPIX社長会に参画することが決定しました。こうした新たな体制のもと、大学グループやインベスターグループと連携しながら、社会全体の変革を推進してまいります。

《「30% Club」について》

「30% Club」は2010年に英国で創設された、役員に占める女性割合の向上を目的とした取り組みを様々なアプローチから推進する活動です。日本を含む20以上の国と地域で展開しており、女性役員割合の向上に大きく貢献しています。取締役会やマネジメントチーム等、企業の意思決定機関における健全なジェンダーバランスは、企業のガバナンス強化はもちろん、持続的成長の促進、そして国際的競争力の向上、ひいては持続可能な日本社会の構築に寄与するものと考えます。2019年5月から活動を開始した「30％ Club Japan」は、企業、機関投資家、政府、メディア、プロフェッショナルファーム、大学等が協働するプラットフォームとなり、実績のある様々なイニシアチブを集中的に展開することで効果的に企業のダイバーシティを実現します。

30％ Club Japan

