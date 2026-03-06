本物の古民家と神社で“生贄の儀式”が始まる『哭ー生贄ノ儀ー』京都府綾部市でこれまでになかった体験型お化け屋敷を開催

イベント団体AMUT

京都府北部の活性化へ取り組むAMUT（アミュート）は、国内外でお化け屋敷プロデュースを手掛ける株式会社ZAUNTED所属新人クリエイターのモリーハントゥ・カルマを監修に迎えこの度、京都府綾部市「古民家HIKARI（京都府綾部市上原町才ノ谷８）」および地域の神社にて体験型ホラーイベント『哭-生贄ノ儀-』を開催。地域活性化へ取り組んで参ります。

■イベント概要

歴史ある古民家と神社を舞台にした体験型ホラーイベントです。参加者は、かつて行われたとされる“生贄ノ儀”の記録を辿りながら物語に関わっていきます。単に歩くだけで終わらない構成となっており、参加者自身が物語の当事者となる新感覚の恐怖体験を提供します。



■ストーリー

舞台となるのは、歴史ある古民家と地域の神社。

静寂に包まれた空間の中で、かつて行われたとされる儀式の記録を辿りながら、参加者は物語の核心へと進んでいきます。

昼の部は比較的参加しやすい設計、

夜の部は演出を強化した本格仕様。

同じ舞台でも、時間帯によって異なる恐怖を体験できます。

■イベント詳細

開催日：2026年3月20日（金・祝）～3月21日（土）

開催時間：昼の部 11:00～17:00 ／ 夜の部 18:00～20:00

開催場所：古民家HIKARI（京都府綾部市上原町才ノ谷８）

料金：大人（中学生以上）1000円 小人（小学生以下）500円

アクセス：京丹波わちICから車で7分、またはJR山家駅から徒歩5分

■チケット購入・イベント特設サイト

https://amut226335.wixsite.com/ayabe-amut/obakeyasiki(https://amut226335.wixsite.com/ayabe-amut/obakeyasiki)

■地域マルシェ同時開催

本イベントでは、お化け屋敷の開催にあわせて、開催地域とつながるマルシェも同時開催いたします。

地元出店者の皆さまのご協力のもと、来場者の方々が地域の魅力にも触れていただける場を創出し、イベント単体ではなく「地域全体でつくる催し」として実施いたします。

マルシェを同時開催することで、幅広い年代の方々にご来場いただき、地域活性化につながるイベントとなることを目指しております。

■「何も無い田舎で終わらせない」地元出身の20代チームが運営

私たちは綾部で育ち、これまで周囲から「何も無い退屈な場所」と言われ続けてきました。

そんな概念を変えたいという思いから活動している、綾部のイベント団体「AMUT」が、本イベントを主催しています。

また、本イベントでは地元の大学生をはじめとするボランティアスタッフとともに運営を行います。

前回開催時の反省も活かし、当日は20代を中心とした約20名のチームで運営体制を整え、来場者の皆さまに安心して楽しんでいただけるイベントを目指します。

■クラウドファンディングにて目標額を111％達成

本イベントの開催にあたり、「何もない田舎」で終わらせない。地域とつくるお化け屋敷 in あやべ 2026 と題したクラウドファンディングを実施いたしました。

約1か月間の募集期間の中で、地域内外から26名の皆さまにご支援をいただき、目標金額の111％を達成してプロジェクトを終了いたしました。

本イベントは、地域の皆さまからの応援とご支援によって実現した取り組みとなります。

参照：https://camp-fire.jp/projects/915341/view

■最新情報

Instagram:https://www.instagram.com/ayabe_ibent/(https://www.instagram.com/ayabe_ibent/)

X:https://x.com/ayabe_obake(https://x.com/ayabe_obake)

■お客様お問い合わせ先

mail:amut226335@gmail.com

〈主催 AMUT(アミュート）〉

HP:https://amut226335.wixsite.com/ayabe-amut

[理念]

AMUSEMENT(楽しむ)＋MEET(出会う)

・人との出会いによって自分を表現できたり、やりたいことがあった時にそれを叶えることができる場所を作りたい

・綾部市を中心に京都府北部を盛り上げたい

[活動内容]

・地域活性化を目的とし、綾部市を中心として定期的にイベントを開催

・綾部市内外問わず、多くの方が参加

・2024年には当団体過去一番の来場者を記録した「綾部リアル寺院お化け屋敷 「ドウコクジ」 ～封印された悪霊の謎」を開催

参照：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000149569.html



【監修】

＜お化け屋敷プロデューサー モリーハントゥ・カルマ（株式会社ZAUNTED所属新人クリエイター）＞

“恐怖で地域を盛り上げる”をテーマに、お化け屋敷を通じた地方創生に取り組んでいる。寺院や観光地など地域固有の文化や場所を舞台に物語型のお化け屋敷を企画・プロデュースし、これまでに 「綾部リアル寺院お化け屋敷『ドウコクジ ～封印された悪霊の謎～』」 や 「長瀞リアルお化け屋敷『散華 -グロリアスデス-』」 などを手掛け、地域の話題創出と来訪者増加に貢献してきた。恐怖体験とストーリーテリングを融合させ、その土地ならではの魅力を引き出すお化け屋敷づくりを行っている。

【協賛】

家工房綾部インター店（https://iekobo.net/store/綾部市役所前店/(https://iekobo.net/store/%E7%B6%BE%E9%83%A8%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80%E5%89%8D%E5%BA%97/) ）

西村工務店（https://clrfmk.cleanup.jp/shop.php?shop=1300208）

Playfinity株式会社（https://playfinitykk.com/）

MIROIR COAT 六本木店（https://primo-tokyo.co.jp/）

【メディアパートナー】

ほく｜京都北部のおでかけ

（ https://www.instagram.com/tango_kyoto/(https://www.instagram.com/tango_kyoto/) ）

FMまいづる 77.5MHz （ https://775maizuru.jp (https://775maizuru.jp)）

FMいかる（ https://fmikaru.jp/ (https://fmikaru.jp/)）