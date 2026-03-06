地球と。咲きに行こう。1 year to go. GREEN×EXPO 2027 ドローンショー PR事務局

横浜市は、2026 年３月 19 日（木）に開幕 1 年前を迎える GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）に向けた盛り上がりと応援する皆さまとの一体感を高めるべく、３月５日（木）に「地球と。咲きに行こう。 1 year to go. GREEN×EXPO 2027 ドローンショー supported by DRONE SHOW JAPAN」を開催しました。

会場となったみなとみらいの夜空には、GREEN×EXPO 2027 公式ロゴや公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」などが次々と浮かび上がり、夜景と一体となった幻想的な演出に会場から大き

な歓声が上がりました。さらに、国際博覧会のホストシティをつなぐ演出として、昨年開催された大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が夜空に登場し、 「トゥンクトゥンク」との夜空で

の共演が実現しました。会場には約 6,000 名が来場し、未来へとバトンをつなぐ印象的な瞬間を迎え

ると、場内は大きな拍手に包まれました。その熱気とともに、GREEN×EXPO 2027 への期待感を高める一夜となりました。

同ドローンショーは３月 12 日（木）19 時より、臨港パーク（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい１）において、２回目の開催を予定しております。

演出内容と来場者の声

ショーの演出は、昨年開催された大阪・関西万博のロゴタイプとともに幕を開けました。続いて、大阪・関西万博の開催日数を示す「184days」が夜空に描かれ、万博の賑わいを想起させる演出を展開。さらに「For the Future」という言葉でGREEN×EXPO 2027への期待感を高めました。大阪・関西万博で活躍した公式キャラクター「ミャクミャク」が登場すると、会場からは大阪・関西万博を懐かしむ歓声が上がりました。

その後「大阪・関西万博」から「GREEN×EXPO 2027」にバトンタッチする様子が映し出されました。GREEN×EXPO 2027が地球とともに未来を咲かせていくという想いを込めた「地球と。咲きに行こう。」のメッセージと、「トゥンクトゥンク」の誕生ストーリーを感じさせるハートの演出を挟み、「トゥンクトゥンク」が夜空に登場。

終盤では、花々が咲き誇る庭園をイメージした演出に続き、GREEN×EXPO 2027のロゴマークと開催日が投影され、開催が１年後に迫るGREEN×EXPO 2027への期待が一層高まる演出でショーは締めくくられました。

当日の来場者からは「ミャクミャクとのバトンタッチは感動的だった」「GREEN×EXPO 2027開幕が待ち遠しい！」といった声が寄せられました。

地球と。咲きに行こう。 1 year to go. GREEN×EXPO 2027 ドローンショー

supported by DRONE SHOW JAPAN 開催概要

■日 時：2026年３月５ 日（木）19:00開始予定 （約15分間）

2026年３月12日（木）19:00開始予定 （約15分間）

※雨天・強風等の当日の状況により、時間変更や中止となる場合がございます。

※開始時間が延期の場合でも、19:30頃までに終了予定となります。

■会 場：臨港パーク

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1

■主催：横浜市

■共催：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

■技術協力：株式会社ドローンショー・ジャパン

■特設サイトURL：https://droneshow.co.jp/green_expo_ds/

（参考）GREEN×EXPO 2027 開催概要

名 称：２０２７年国際園芸博覧会

正式略称：GREEN×EXPO 2027

(グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

テ ー マ：幸せを創る明日の風景

開催期間：2027年３月19日（金）～９月26日（日）

開催場所：神奈川県横浜市・旧上瀬谷通信施設

博覧会区域：約100ha（内、会場区域80ha）

クラス：Ａ１（最上位）クラス（AIPH承認＋BIE認定）

公式サイト : https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」