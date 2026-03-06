スマホを置いて“何もしない60分” 「ボ～っとしあたー」大阪で開幕へ
『ボ～っとしあたー』ビジュアル
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JST3G6aqkf4 ]
『ボ～っとしあたー』とは
『ボ～っとしあたー』は、
忙しさや情報に追われる現代において、
“何も考えない時間”を肯定するために生まれた体験型シアターです。
芝生の上に寝転び、シータ波を意識した音、
生演奏やダンス、歌、朗読などの芸術が静かに溶け合う空間の中で、
思考がほどけ、心と身体が自然に整っていく感覚を味わうことができます。
派手な物語や刺激を与えるのではなく、
「ただ、自分に戻る」ための時間を丁寧につくる。
それが本作の核となる体験です。
各回25名の少人数制で行われる特別な公演。
会場の雰囲気
『ボ～っとしあたー』ビジュアル２
※トライアル公演来場者アンケートより
企画・演出について
本作を手がけるのは、株式会社S.I.P.H Entertainment Japan代表・演出家の松本匡史。
全国のテーマパークや商業施設を中心に、大型エンターテインメントショーや空間演出を数多く手がけてきました。効率やスピードが優先される社会の中で、「何もしない時間」が最も削られていることへの違和感。その問いから『ボ～っとしあたー』は生まれました。
「忙しさの中で、私たちは“ぼーっとする時間”を後回しにしがちです。でもその時間こそが、心を整え、明日をやさしくする力になる。
大阪という街で、この“何も考えない贅沢”を共有できたら嬉しいです。」
松本匡史コメント
クラウドファンディング達成について
本プロジェクトは、『ボ～っとしあたー』を全国へ届ける第一歩としてクラウドファンディングを実施。
単なる資金調達ではなく、価値に共感した人たちと一緒につくる参加型プロジェクトとして展開し、
多くの支援と応援の声を受けて目標金額を達成しました。
『ボ～っとしあたー』クラウドファンディング
大阪公演 概要
公演名
ボ～っとしあたー 大阪公演
開催日程
2026年3月13日（金）・14日（土）・15日（日）
会場
咲くやこの花館 フラワーホール
（大阪市鶴見区緑地公園2-163）
公演数
全12公演（1日4公演／各回 約60分）
キャスト
Ami / 北本拓実 / 玲菜 / ひなこ / MAYU / つるたはるな
定員
1公演あたり 25名（芝生フラットシート）
チケット価格（税込）
・自由席：5,000円
・ペア自由席（2名）：9,000円
・ルームウェア付き自由席：16,000円
チケット販売
S.I.P.H THEATER WEB／チケットぴあ ほか
※2026年2月7日（金）10:00～ 会員先行発売予定
※2026年2月8日（土）10:00～ 一般発売予定
フラワーホール
会場について｜咲くやこの花館 フラワーホール
日本最大級の温室植物園「咲くやこの花館」内にあるフラワーホールは、緑に囲まれた開放的な空間が特徴のイベントホールです。
自然と静けさに包まれるこの場所は、『ボ～っとしあたー』の世界観と高い親和性を持っています。
オフィシャルスポンサー
本公演は、以下の企業の協力・協賛により実施されています。
・株式会社ライフスタイルラボ（ecograss事業）
・有限会社タキコウ縫製（着るビーズクッション）
・株式会社ＲＡＨＵ（ラーフ）
・川崎毛織
株式会社ライフスタイルラボ
ecograss事業
有限会社タキコウ縫製
着るビーズクッション
株式会社ＲＡＨＵ
音響
■S.I.P.H Entertainment Japan：https://s-i-p-h.tokyo/
■Instagram： https://www.instagram.com/bo_tto_theater_official/