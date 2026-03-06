最短30秒のAI診断で太陽光・蓄電池の導入効果を可視化。住宅関連サービス「SOLACLOUD」、DXによる「インバウンド型相談・情報提供体制」の運用が2026年2月に利用件数を1,000件突破！

ReBORNGROUP株式会社

ReBORN GROUP株式会社（リボーングループ、所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長/CEO：蓮井 廉、以下、当社）は、住宅用太陽光発電や蓄電池などを提供する住宅関連サービス「SOLACLOUD」において、お客様が主導権を持って安心して導入を検討できる「インバウンド型相談・情報提供体制」の運用を2025年10月より開始いたしました。現状、電気代の上昇や環境意識の高まりを受け、家庭・企業における太陽光発電のあり方が今、大きな転換期を迎えています。その中で、私たちが提供する「SOLACLOUDサービス」は、2026年2月をもって利用件数が1,000件を突破いたしました。

本体制は、従来の営業主導による提案ではなく、Web上での事前情報確認と必要なタイミングでの相談を軸とした仕組みです。対面での説明や具体的な提案は、お客様の検討段階やご要望に応じて段階的に行うため、無理な勧誘を受ける心配がありません。これにより、導入検討に伴う不安や疑問を自身のペースで解消し、納得して比較・判断できる「安心の検討環境」を提供いたします。

住宅関連サービス「SOLA」における「インバウンド型相談・情報提供体制」とは

近年、住宅設備に関する情報を自ら調べるお客様が増える一方で、これまで当社が多くのお客様対応を行ってきた中で、「十分に理解しないまま話が進むことへの不安」や「強く勧められることへの警戒感」といった声に触れる機会がありました。

こうした現場の声を受け、当社では住宅用太陽光発電や蓄電池などを提供する住宅関連サービス「SOLACLOUD」の検討において、まずは情報を整理しながら落ち着いて考えられる環境を整えること、そして納得感を持って判断できる状態をつくることが重要であると考え、「インバウンド型相談・情報提供体制」の構築に至りました。

本取り組みは、単なる申込の促進を目的とするものではありません。Web上で事前にお客様がご自身のペースで情報に触れ、無理なく検討を進められる「納得感のある判断材料」を提供することを大切にしています。当社は今後も、「SOLACLOUD」を通じてお客様にとって分かりやすく、信頼して選択できる存在であり続けることを大切にしながら、相談・情報提供体制の運用と改善を継続してまいります。

■「インバウンド型相談・情報提供体制」の特長

・最短30秒で電気代をシミュレーション

無料診断サイトから6つの質問に答えるだけで、最短30秒で現在の電気代に基づいた導入効果をスピーディーに算出できます。月々の電気代が分かる「検針表」や、平米数が分かる「家の図面」をご準備いただくと、スムーズにシミュレーションができます。

・AIが即時診断！最適プランを自動表示

電力使用量や屋根条件などの情報をもとに、AIがお客様の最適なプランを自動作成いたします。

・お客様のペースに合わせた段階的な提案

あらかじめ決められた手順を押し付けるのではなく、お客様の検討段階やご要望に応じて、必要なタイミングで対面での説明や具体的な提案を実施いたします。

「SOLA」について

■今後の展望

～安心して選択できる環境づくりを継続～

当社は、これまでスポーツチームとのスポンサー活動や、タレントを起用したプロモーションなど、さまざまな取り組みを行ってまいりました。これらはいずれも過去の活動実績であり、現在の効果や成果を保証するものではありませんが、継続的に事業活動を行ってきた企業としての背景をお伝えする一要素として位置付けています。

今後もReBORN GROUP株式会社は、お客様が安心して、納得して判断できる環境づくりを重視しながら、相談・情報提供体制の改善と運用を続けてまいります。

インバウンド施策についても、集客や効率化を目的とするのではなく、あくまでお客様の警戒心を下げ、安心した状態での判断を支える仕組みとして位置付けてまいります。

ReBORN GROUP株式会社について

【会社概要】

社名：ReBORN GROUP株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 KDX横浜みなとみらいタワー8F

代表取締役社長/CEO：蓮井 廉

事業内容：セールスマーケティング事業、クリエイティブマーケティング事業、人材/採用事業、フランチャイズ事業、ストアマーケティング事業

TEL：045-306-9355

会社HP：http://reborngroup.me(http://reborngroup.me/)