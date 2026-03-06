ストーリーズ・オン・ヘルスケア、歩く国際協力「Walk in Her Shoes」に参加

株式会社ストーリーズ・オン・ヘルスケア

医療・ヘルスケア領域に特化したPR会社である株式会社ストーリーズ・オン・ヘルスケア（本社：東京都港区六本木、代表取締役社長：岩谷綾子）は、2026年3月8日（日）の国際女性デーに合わせてスタートする、歩く国際協力「Walk in Her Shoes 2026」に、チーム参加することをお知らせいたします。

「歩く」を通じて世界の女性を支援し、社員の健康を育む

「Walk in Her Shoes」は、認定NPO法人ケア・インターナショナル ジャパンが主催する参加型チャリティキャンペーンです。"Walk in Her Shoes（ウォーク・イン・ハー・シューズ）"は、英語で「彼女の身になって歩く」ことを意味します。

持続可能な開発目標SDG6では、2030年までに安全な水、そして衛生サービスへの普遍的なアクセスを目標に掲げていますが、世界の4人に1人が未だに安全な飲料水にアクセスできていません。*世界には今も、水を求めて毎日何キロもの道を歩かなければならない女の子や女性たちがいます。本キャンペーンは、そうした世界の社会課題を自らの足で感じながら、歩いた歩数を国際支援につなげるチャリティウォークです。

同チャリティキャンペーンに、当社の有志メンバーがチームとして参加し、2026年3月8日から5月31日の期間中に合計300万歩の完歩を目指します。一人ひとりが日々の歩みを積み重ねることで、世界の女性たちへの支援と、自身の健康増進を同時に実現することを目指しています。

【代表取締役社長 岩谷綾子 コメント】

ストーリーズ・オン・ヘルスケアは、”ストーリーで世界を変える”というミッションに基づき、医療の未来をつくる企業や製品のストーリーを世の中に伝え、“ヒト・コト・モノ”をコミュニケーションの力でつなぐことで、医療の課題解決に取り組んでいます。当社では、コミュニケーションの力を、医療やヘルスケアの領域のみならず、さまざまな社会課題の解決や社会貢献にも活かしていくことを、大切にしています。

ヘルスケアに携わる企業として「社員が健康でいること」が最も重要です。リモートワーク中心の環境だからこそ、歩くという日常のアクションに意味を見出し、チームで挑むことに価値があると感じています。女性メンバーが多く活躍する当社にとって、このキャンペーンはウェルネスの実践であると同時に、世界のジェンダー平等や人道支援を自分ごととして考えることのできる素晴らしい機会であると考えています。

＜参加概要＞

・キャンペーン：Walk in Her Shoes 2026

・キャンペーン期間：2026年3月8日(日) ～ 5月31日(日)

・参加形式：チーム参加

・チーム名： HER STORIES 彼女たちの物語

・チーム目標：合計3,000,000歩

◆歩く国際協力「Walk in Her Shoes 2026」公式ウェブサイト

https://www.careintjp.org/walk_in_her_shoes/index.html

【株式会社ストーリーズ・オン・ヘルスケアについて】

株式会社ストーリーズ・オン・ヘルスケアは、医療・ヘルスケア領域に特化したPR会社です。医薬品、医療機器、ヘルスケアITをはじめ、バイオベンチャーやヘルスケアスタートアップ企業まで、幅広いクライアントの広報・PR活動を支援しています。企業広報、製品広報、疾患啓発、患者・医療従事者調査、コンテンツマーケティング、クライシスマネジメントなど多岐にわたるサービスを通じて、メディアリレーションから患者会等とのステークホルダーとの関係構築まで、トータルコミュニケーションを一貫してサポートします。

＊出典：UNICEF Data: Monitoring the situation of children and women (https://data.unicef.org/resources/jmp-report-2025/)

