【2026年最新】合コン人気が再燃？学生・20代に広がる“マッチングアプリ疲れ”とは？

合コン人気が再燃？学生・20代に広がる“マッチングアプリ疲れ”とは？
株式会社グッドウィルプランニング（代表取締役：井ノ上 大輔）が運営する、リアルで会えるに特化したマッチングサービス「コンコイ（concoi）」では、2026年に入り学生・20代の合コン利用が増加傾向にあることをお知らせします。
コンコイの登録時アンケートでは、2名以上での参加（合コン形式）を希望する割合が2025年と比較して約9％増加しており、若年層を中心にリアルな出会いへの関心が高まっていることが分かりました。
近年、「マッチングアプリ疲れ」を理由に、リアルで会える合コンへ回帰する動きが広がっています。
合コン人気が再燃？学生・20代がリアルな出会いを選ぶ理由
マッチングアプリが主流となった今、あえて「合コン」を選ぶ若年層が増えています。
特に学生や20代からは、
- メッセージのやりとりが続かない
- 実際に会うまで時間がかかる
- やりとり途中で自然消滅する
といった「マッチングアプリ疲れ」の声が増加。
その結果、“まず会える合コン”というシンプルな出会い方が見直されているのです。
合ってみないと正直わからない…
メッセージが面倒に感じることも多いマッチングアプリ
コンコイ独自調査｜若年層の合コン参加意向が増加
コンコイの登録時アンケートを分析したところ、2名以上での参加（合コン形式）を希望する割合は、2025年と比較して約9％増加していました。
【調査概要】
・調査期間：2025年1月～2026年2月
・調査機関（調査主体）：コンコイ（株式会社グッドウィルプランニング）
・調査対象：コンコイに登録する25歳以下のユーザー
・有効回答数（サンプル数）：300名（ランダム抽出）
・調査方法：登録時アンケートの「希望参加人数」項目をもとに、2名以上での参加（合コン形式）を希望する割合を集計し、2026年の傾向を分析
実は合コンの方がタイパが良い？マッチングアプリとの違い
タイムパフォーマンス（タイパ）を重視する学生・20代世代にとって、
- 数週間のメッセージ交換
- 会えるか分からないやりとり
- 同時進行の心理的負担
は効率的とは言えないケースもあります。
一方、合コンはその日に複数人と直接会話ができ、相性をその場で判断可能。
「合コンの方がタイパが良い」という声も増えています。
実はタイパがいい？合コン
リアル合コンの魅力｜コミュ力向上と安心感
オンライン中心の出会いが一般化した今、リアルな合コンは新鮮な体験でもあります。
- 表情や空気感が伝わる
- 会話のテンポが自然
- 友だちや同僚と一緒に参加できる
特に学生や20代にとっては、グループ参加できる合コンの安心感も大きな魅力です。
友だちと一緒に参加できる安心感
直接会えるから表情や空気感がより伝わる
「マッチング＝会える」を実現する合コン特化型サービス「コンコイ」
「コンコイ」は、マッチング後に日程調整を行い、リアルで会うことを前提としたサービスです。
やりとりは“会うための調整”に特化。
合コン開催が決定するまでやりとりは無料という安心設計で、「マッチングして終わらない」出会いを提供しています。
コンコイの特長- 30万人以上の利用実績（前身サービス含む）
- 合コン成立100％の仕組み
- 1,000店以上の提携飲食店
- 1対1のお見合い形式「おみコン」にも対応
- eKYCによる本人確認で安心・安全
20年以上の合コン運営実績をもとに、リアル開催に特化したマッチングを実現しています。
学生・20代を応援する「U25割」も展開
コンコイでは、25歳以下限定の「U25割」を実施。
学生や若手社会人が気軽に合コンへ参加できる料金設計で、若年層の恋活・婚活をサポートしています。
合コン人気が再燃する中、より多くの学生・20代にリアルな出会いの機会を提供しています。
25歳以下なら40％オフのU25割
デジタル時代だからこそ、合コンというリアルな出会いへ
マッチングアプリ全盛の時代だからこそ、「合コン」という直接会える出会い方の価値が再定義されています。
コンコイは今後も、『マッチング＝出会える』を当たり前に。
リアルで会える合コン体験を通じて、学生・20代の新しい出会いを支えてまいります。
会うからはじまる恋活・婚活マッチングコンコイ（concoi）
