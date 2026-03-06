建設業の人手不足・技能承継課題に一手　名古屋の配管工事会社、従業員8割を対象に1年間のAI人材育成を開始

株式会社P・C・Gテクニカ

給排水管再生事業を専門に行う株式会社P・C・Gテクニカ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：藤井 要）は、2026年2月より、従業員の約8割にあたる54名を対象とした1年間のAI人材育成プログラムを開始しました。

建設業界では人手不足や技能承継の問題が年々深刻化しています。このような状況の中、当社は「データを活かせる組織」へと進化することを目指し、全社的な人材育成に取り組みます。

なぜ今、建設業界でAI人材育成が必要なのか

AI講習のオンライン受講風景

建設業界では、慢性的な人手不足と高齢化が進み、熟練技術の引き継ぎが大きな課題となっています。一方で、近年は生成AIの進化により、設計、見積、施工管理、事務業務など幅広い業務で効率化の可能性が広がっています。しかし、AIを活用するためには、まず自社の情報を整理し、活かせる状態にすることが不可欠です。

当社が手がける配管修繕工事は、建物ごとに状況が大きく異なるため、工事履歴や老朽化の情報が各現場に分散しやすく、多くの判断が担当者の経験と勘に頼りがちでした。創業60年の中で蓄積してきたデータを整理し、次の仕事に活かせる形にすることが、AI活用の第一歩だと考えています。当社は今動くことが将来の競争力につながると判断し、全社を挙げた人材育成に取り組みます。

二代目社長就任から2年、100億円構想に向けた基盤整備を開始

建設現場の作業風景

2024年1月の二代目社長就任から2年、当社は売上拡大と代理店ネットワークの強化を進め、2033年までに売上高100億円の達成を目標に掲げています。しかし事業拡大の一方で、「特定の担当者に依存する業務が多い」「情報共有が十分でない」といった課題も見えてきました。個人の知識や経験を会社全体の財産として積み上げる仕組みがなければ、安定した成長は難しいと判断。今回のAI人材育成は、その仕組みづくりの中核となる施策です。

AI人材育成研修内容

本取り組みでは、外部のAI人材育成プログラムを活用し、月1回の定期講座を1年間実施します。受講者には専属トレーナーが伴走し、実務活用までを見据えたフォローアップを行います。なお、本研修は厚生労働省「人材開発支援助成金」の活用を予定しています。

《主な講座内容》

・生成AIの基礎理解

・業務効率化への応用

・プロンプト設計

・議事録作成・資料作成支援

・データ整理および分析の考え方

組織強化で、建物の“健康寿命”を延ばす企業へ

本取り組みを通じて、施工履歴や劣化情報を整理し、将来の傷みを予測しながら、より適切な工法を選べる体制づくりを進めていきます。今後は、現場の職人もスマートフォンを活用して情報共有に参加し、現場と事務をデジタルでつなぐことで、さらなる業務効率化を図っていく予定です。建物の給排水管再生事業を専門として60年、時代の変化に対応しながら、建物の“健康寿命”を延ばす企業として、持続可能な設備改修モデルの確立を目指してまいります。

代表取締役 藤井 要（ふじい かなめ） コメント

「生成AIの進化は想像以上のスピードで進んでいます。しかし、ツールを導入するだけでは意味がありません。重要なのは、それを使いこなせる人材と、それを活かせる組織をつくることです。配管工事という専門分野で培ってきた現場力に、デジタルの力を掛け合わせる。その挑戦が100億円構想、そして次の時代の競争力につながると考えています。私たちは、まず人を育てることから始めます。」

＜株式会社P・C・Gテクニカについて＞

1964年設立。PCGは、Pipe Clean Guarantee の略であり、配管をきれいにする会社として、給排水管の更生工事を主軸にしております。SDGsの考えに賛同しており、持続可能な社会の実現を目指しSDGsの活動を支援しております。

【会社概要】

名称：株式会社 P・C・Gテクニカ

代表取締役社長：藤井 要

本社所在地：愛知県名古屋市天白区原1丁目1204番地 P・C・Gビル

TEL：052-804-0081

創業：1964年（昭和39）3月24日

資本金：9,800万円（グループ連結1億4,800万円）

事業内容：特許工法を用いたマンションやビルの給排水管更生工事全般

特許番号：保有特許：配管内壁のライニング方法（特許第6039855号）、配管ライニング装置および方法（特許第5236119号）、遠心式配管ライニング方法（特許第5145478号）など、配管ライニング

関連で計6件取得