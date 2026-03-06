ヨミテの「RKL」、創刊50周年『健康』主催「すごい！健康長寿力アワード2025」を受賞

株式会社ヨミテ

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、EC事業を展開する株式会社ヨミテ（本社：東京都港区、代表取締役：望月 亮佑）が展開する、自らの足で歩み続けることを応援するブランド「RKL」は、2025年3月1日に開催された、主婦の友社『健康』が主催する「すごい！健康長寿力アワード2025」において、企業部門賞を受賞いたしました。

本アワードは、雑誌『健康』の創刊50周年を記念し、人生100年時代において健康寿命の延伸に寄与する革新的な取り組みを表彰するものです。自分の足で人生を歩み続けるという理念のもと開発された「RKL」。歩く力を守ることが健康寿命を支えるという視点が受賞理由のひとつとなりました。

■受賞コメント：株式会社ヨミテ RKL担当 宮崎杏樹

「この度は、このような名誉ある賞を賜り、心より感謝申し上げます。RKLは、歩くことに悩みを抱えるすべての方が、もう一度、自分の足で人生を歩むことを叶えたいという想いから生まれました。

『年を重ねても家族に迷惑をかけたくない』『孫と手をつないでスーパーへ行きたい』そんな日常のささやかな願いを、決して特別なものにしないために、私たちはこの製品を開発しました。

実際に、これまで僅かな時間でも歩行が困難だった方が、お孫さんと食卓を囲む時間を取り戻したというお声もいただいています。私たちが目指しているのは、単に辛さを和らげることではありません。生活に制限がかからないこと。自分の意思で、行きたい場所へ行けること。

これからもRKLは、“歩けること”そのものではなく、歩けることで広がる人生を支える製品づくりを続けてまいります。」

【RKLブランドについて】

RKLは「身にまとう電磁刺激（※1）」をコンセプトに、ひざの悩みや違和感を抱える高齢者が自らの足で歩み続けることを応援するブランドです。階段や歩き出しの不安を解消するひざサポーターを中心に、歩行中から休足時間までをトータルでサポート。特許技術（※2）を採用した「RKLひざサポーター」は、重心安定（※3）と血行促進（※4）のアプローチにより、生活に制限をかける足のトラブルをサポートします。新発売のインソール「RKL スムースエアーグリップ」は、足裏への衝撃対策を強化。「直接支える」と「衝撃を逃がす」の両面から、いつまでも元気に歩ける習慣の提供を目指します。

【直接支える】電磁刺激ひざサポーター「RKLひざサポーター」

役割： グラつく「足首」と「ひざ」を構造的に安定させる。

技術：特許取得の独自製法で加工した特殊パウダー配合繊維を採用し結構を促進。NASA注目技術（テラヘルツ波）を応用し、冷えて強張った足を、履いている間中、温かくケアし続けます。

購入ページ：https://shop.rmh.co.jp/lp?u=me_rkl_v6s_pr1

【衝撃を逃がす】衝撃吸収インソール「RKLスムースエアーグリップ」（新発売）

役割：歩行時の足裏からひざにかけての「衝撃」を和らげ、力強い歩行をサポート。

技術： 世界8カ国特許「エアークッション技術」(※5)を採用。歩くたびに空気が動き、悩みの原因となる衝撃を和らげます。

購入ページ：https://shop.rmh.co.jp/lp?u=me_smoothairgrip_pr1

(※1)プリントされた鉱石粉末が、テラヘルツ波や遠赤外線を放つこと

(※2)特許第6802940号、特許第7385643号

(※3)着用中の物理的効果による

(※4)遠赤外線の放射による

(※5)世界8カ国特許：特許番号:第6955787号

【株式会社ヨミテについて】

株式会社ヨミテは、「本気で人に寄り添い、人生の変わる“きっかけ”をつくる」をミッションに掲げるD2C企業です。これまで通販事業を主軸に、顧客のリアルな声に耳を傾け、心身のコンプレックスや日常の悩みを解決するオリジナルブランドを複数展開。

デオドラントクリーム「プルーストクリーム」や成長期を支える「伸長ぐんぐん習慣」、ハーブピーリング「on:myskin」など、顧客の理想に徹底的に寄り添ったプロダクトを提供しています。これからもオンライン・オフラインを問わず、手にした方が「明日はもっと良くなる」と実感できる感動体験の創造に邁進してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174226/table/13_1_f064018607bfa82271180920734550fc.jpg?v=202603061051 ]

本件に関するお問合せ先

株式会社ヨミテ

general@yomite.co.jp