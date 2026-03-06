LunaTone、サウジ電子大学（SEU）と「eスポーツおよびデジタルイノベーション・ディプロマ」開設に向けたMOUを締結

LunaTone Inc.

LunaTone Inc.（本社：東京都港区六本木、CEO：ヒョン・バロ、以下、LunaTone）は、サウジアラビア王国教育省管轄の公立大学のサウジ電子大学（Saudi Electronic University、以下SEU）と、「eスポーツおよびデジタルイノベーション・ディプロマ」の開設および関連教育プログラムの推進に向けた覚書（MOU）を締結したことをお知らせいたします。

SEUは、サウジアラビア国内において65,000名以上の学生を擁し、国家高等教育制度の中核を担う政府系大学として、デジタルファースト型の教育モデルを全国規模で展開しており、王国の長期国家戦略に沿った教育プログラムを提供しています。本提携では、eスポーツとゲーム産業の人材育成を目的とした1年間の正規ディプロマ課程をSEUとLunaToneの共同で開設し、2026年9月の次期学年度より開始予定です。

eスポーツおよびデジタルイノベーション・ディプロマ（1年課程）

サウジ電子大学のロゴ調印式の様子サウジ電子大学の関係者とLunaTone代表ヒョン・バロ

本プログラムは、以下の分野における実務対応力の育成を目的としています。LunaTone独自の能力開発フレームワークを活用し、学習・産業連携・事業創出を統合的に接続する設計となっています。

- eスポーツ・ゲーム産業基礎- eスポーツマネジメントおよび運営- デジタルコンテンツ・メディアビジネス- ユーザー生成コンテンツ（UGC）ゲーム開発リテラシー- デジタル時代における汎用的ビジネススキル- ゲームビジネス戦略とVision 2030イノベーション

「eスポーツおよびデジタルイノベーション・ディプロマ」は、SEUの学術ガバナンス体制のもとで実施され、体系的な講義と実践型プロジェクト、最終成果発表（キャップストーン）を実施することで、即戦力人材の育成に寄与します。

世界的eスポーツ拠点における人材育成の推進

サウジアラビアは、ビジョン2030の一環としてEsports World Cupを同国に誘致を行い、また新設されたEsports Nations Cupの開催国として、世界的なeスポーツ拠点へと急速に発展しています。本提携は、王国のエンターテインメントおよびデジタル経済分野における人材パイプラインの強化を目的とし、急成長する産業領域における人材育成、持続的な能力開発を推進するものです。高等教育と産業との連携、さらに事業創出支援を統合することにより、教育からキャリア開発、事業創出まで一貫した支援を行います。

プログラムの詳細および募集要項については、今後SEUより正式に発表される予定です。

■サウジ電子大学（SEU）について

サウジ電子大学は、サウジアラビア王国政府により設立された教育省管轄の公立大学です。国内に65,000名以上の学生を擁し、全国規模でブレンディッド型・オンライン型高等教育を提供しています。国家戦略と整合したデジタルファースト型教育モデルを推進しています。

LunaTone Inc.

LunaTone Inc.は、AI時代に対応した学習および人材育成インフラの構築を目的とする東京拠点のPlayable Studioです。

独自の教育フレームワークと実践型プロジェクトモデルを基盤に、学習と実社会での実践を結びつける体系的な人材育成プログラムを設計・提供しています。ゲームやeスポーツなどのインタラクティブな環境を活用し、AI時代に求められる汎用スキル、リーダーシップ、協働力の育成を支援しています。アジア・中東・北米の大学、公的機関、企業パートナーと連携しながら、次世代人材の育成と組織変革を推進しています。https://lunatoneinc.jp/