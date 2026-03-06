世界最大の起業家組織EOの瀬戸内支部「EO Setouchi」が、岡山から次世代リーダーを輩出する「OKIB」と3月合同月例会を開催！

Entrepreneurs’ Organization

世界14,000名以上の起業家が在籍するネットワーク「EO（Entrepreneurs' Organization）」の瀬戸内支部であるEO Setouchi（期会長：鈴江崇文氏）は、2026年3月27日（金）、一般社団法人岡山イノベーションベース（OKIB）と共同で、経営者・起業家のマインドセットを一段階引き上げる「3月合同月例会＆オープンイベント」を開催いたします。

3月合同月例会＆オープンイベント

本イベントのテーマは「Elevate!（エレベイト）」です。 「岡山から上場企業を」を掲げるOKIBと、世界基準の経営知見を持つEO Setouchiがタッグを組み、地方から日本、そして世界へと挑む起業家たちの成長を一段上のステージへと引き上げる（Elevateさせる）場を提供します。

ラーニングデイ 15時～17時50分

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170519/table/21_1_ac741b28de368b6433d903190d6129f5.jpg?v=202603061051 ]鈴江崇文氏EOA(アクセラレーター)プログラムラーニングデイ「人材： People 」

講師

EO Setouchi 第6期会長

株式会社グリーンエナジー&カンパニー

代表取締役社長 鈴江崇文氏

合同月例会&オープンイベント 18時～19時30分

基調講演

松尾 浩紀 氏Elevate！事業目的を再定義し、次の成長領域へ

ゲストスピーカー

EO Setouchi 第5期会長

ダイヤ工業株式会社 代表取締役社長

松尾 浩紀 氏

パネルディスカッション

大亀 靖治 氏

ファシリテーター

株式会社Omorey代表取締役

大亀 靖治 氏

黒川 聖馬 氏

パネラー

一般社団法人 岡山イノベーションベース 代表

次の灯 株式会社 代表取締役 最高経営責任者

黒川 聖馬 氏

懇親会 19時40分～21時30分

参加費：5,830円 (立食形式、ドリンク付)

EO Setouchiについて

年商1億円を超える起業家のみが加盟できる、世界最大の起業家コミュニティ「EO」の瀬戸内支部です。相互扶助の精神に基づき、経営者としての成長と地域の経済発展を目的とした活動を行っています。

岡山イノベーションベース（OKIB）について

「岡山を、起業家がもっとも成長できる街に」をビジョンに掲げる、経営者のためのプラットフォームです。次世代の上場企業輩出を目指し、学びと交流の機会を提供しています。