omeme リブランディング1周年記念 SNS投稿キャンペーン開催レポート

and US株式会社（本社：本社：富山県富山市、代表取締役社長：廣岡伸那）が展開するサロン専売コスメブランド「omeme」は、omemeシリーズのリブランディングを行い1周年を迎えました。これを記念し、日頃より「interactive eye serum」をご導入いただいている全国のサロン様を対象としたSNS投稿キャンペーンを開催いたしました。

本キャンペーンには全国のサロン様より多数のご参加をいただき、心より御礼申し上げます。

■ ＼ Thank you for joining ／

このたびはSNS投稿キャンペーンにたくさんのご参加をいただき、誠にありがとうございました。

期間中は、

・施術後のご使用シーン

・お客様からのリアルなお声

・サロン様ならではのおすすめポイント

・スタッフ様ご自身のご使用感

など、「interactive eye serum」の魅力が伝わる素敵な投稿が数多く寄せられました。

どの投稿にも、日々お客様と向き合うサロン様の想いが込められており、アンダスメンバー一同、胸が温かくなる時間となりました。



■ omeme interactive eye serumについて

デリケートな目元のために開発された、サロン専売の目元美容液。

乾燥しやすい目元にうるおいを与え、なめらかな印象へ整えます。自然由来の保湿成分を配合し、皮膚が薄く繊細な目元をやさしく保湿します。

美容成分を角質層まで届けるために、ナノカプセル化技術を採用。さらに、振動アプリケーターを搭載し、目元にやさしくフィットする使い心地を実現しました。

うるおいを与えることで、乾燥によるくすみを防ぎ、明るい印象の目元へ導きます。

“潤いのある目元を保つこと。”

それが、omemeが大切にしている美しさのひとつです。

■ 商品概要

商品名：omeme interactive eye serum

内容量：20g

価格：6,435円（税込）

特徴：保湿／ナノカプセル化技術採用／振動アプリケーター搭載

■ omemeが本企画に込めた想い

このたびのSNS投稿キャンペーンは、日頃よりomemeをご愛顧いただいているサロン様への感謝の気持ちから生まれました。

日々お客様と向き合い、目元の美しさを届けてくださっている皆さまとともに、ブランドの1周年を迎えられたことを、心より嬉しく思っております。

omemeが大切にしているのは、「見目麗し（みめうるわし）」という考え方です。

潤いは古来より美しさの象徴であり、目元はその人の第一印象を決める重要なパーツ。

私たちは、潤いのある目元こそが美しさの原点であると捉えています。

そして、年齢を否定するのではなく、自分らしく美しく年齢を重ねていくことを支える存在でありたい。

本企画は、その想いをサロン様と共有し、ともに発信する機会として実施いたしました。

■ 今後に向けて

omemeはこれからも、年齢を重ねることをポジティブに受け止められる社会の実現に向けて、美容の新しい在り方を発信してまいります。

年齢を重ねた今だからこそ見つかる、美しさと楽しさがある。その価値を、サロン様とともに広げていきたいと考えています。

今回の企画が、自分らしい美しさと向き合うきっかけのひとつとなれば幸いです。

そして次回も、思わず参加したくなる企画をご用意してまいります。どうぞご期待ください。

■ 株式会社and USについて

and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー(R)」です。

「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。

サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。

私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。

個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。





■ 株式会社and US 会社概要

代表： 代表取締役社長 廣岡伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（1）サロン専売コスメメーカー事業

（2）教育・コンサル・会計サポート事業

（3）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト

https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト

https://corp.and-us.jp/

◆アンダス採用サイト

https://corp.and-us.jp/recruit (https://corp.and-us.jp/recruit)