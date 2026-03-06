イクイノックス、ディープインパクトら名馬6頭が、置いてもかわいい「ぬいぐるみ型ヘッドカバー」になって集結！

株式会社二木ゴルフ

株式会社二木ゴルフ（東京都板橋区、代表二木一成）は、2026 年3 月6 日（金）よりクラウドファンディングサイト Makuake にて正規ライセンス商品『競争馬ぬいぐるみ型ヘッドカバー Ver.4』の先行予約販売を実施いたします。

競争馬ぬいぐるみ型ヘッドカバー Ver.4

Makuakeプロジェクトページへ :https://www.makuake.com/project/nikigolf_headcover01/

二木ゴルフとノーザンホースパークでしか入手できないと人気の、オーナー承認済のぬいぐるみ型ヘッドカバー。お部屋に飾ってもかわいいのはもちろん、かわいらしい愛馬と共に駆けるように、広大なゴルフ場でラウンドしていただけます。

第4弾となる今回は、ディープインパクトやイクイノックス、オルフェーヴルに加え、現役馬マスカレードボールもラインナップ。ユーザーの声を反映し、「可愛さ」と「カートの振動でも落ちにくい機能性」を両立させた新仕様での登場です。

こだわりを詰め込んだ再現性の高い「オーナー承認済正規ライセンス品」

「可愛さ」以外にも「再現性」にこだわりアリ！各馬の特徴や勝負服の模様まで、再現性高くデザインしています。

・一頭一頭異なる鼻梁白（鼻筋の白斑）の形状

・脚模様も片足だけの馬、両足だけの馬などそれぞれ再現

・ソダシはレース中に着用していた白いメンコを着用

・勝負服もオーナー様ごとの柄に近い印象を受けられるよう調整

こだわりの作り込みです。

お客様の声を元に、さらに使いやすく！大型ヘッドにも対応！

「意外と大きくて、頭の重みやカートの振動で落ちないか心配」

「使っていくにつれて緩くなり、落ちてしまった」

「ファスナーにたてがみが引っかかりそうで、着脱に気を使う」

…ぬいぐるみヘッドカバーと言えば、このようなお悩みや心配が付きまといます。

せっかくの愛馬をゴルフ場で失くしてしまう悲劇をゼロにしたい。その想いから、Ver.4では構造を根本から見直しました。

前作までのファスナー式から脱却し、入り口は広く入れやすく、内部にゴムを内蔵し奥に行くとゴムで締まる構造で460ccの大型ドライバーにもしっかりフィット。

カートの振動でも外れにくく、かつ着脱のストレスを解消しました。

お部屋でも、ゴルフ場でも存在感を。ファスナーはなく、しっかりフィット。

Makuake限定の特典＆割引！

先行予約特典として各競走馬の実写カジノチップマーカーセットをご用意しました。

こちらはMakuake(https://www.makuake.com/project/nikigolf_headcover01/)のためだけにご用意した販売予定のない非売品のスペシャル特典です。

最大20％オフの全種セットや、お好きな競走馬のヘッドカバー＆マーカーセットなどたくさんの特典をご用意させていただきました。

Makuakeでの先行予約特典。

■製品ラインナップ

【ぬいぐるみ型ヘッドカバー（ドライバー用 460cc対応）】

ディープインパクト（伝説の無敗三冠馬）

イクイノックス（世界レーティング1位）

ソダシ（白毛馬史上初のG1馬）

オルフェーヴル（金色の三冠馬）

ドゥデュース（22年ダービー馬）

マスカレードボール（天皇賞（秋）を制した現役馬）

■製品仕様

サイズ：横230mm x 縦320mm x 奥行220mm

重量：200ｇ

対応ドライバー：～460cc

素材：ポリエステル、ポリエステル綿

生産国：中国

※サイズは目安となりますことをご了承ください

■Makuake先行予約リターン一例

・ヘッドカバー1種＆マーカー全種セット（15点限定） 超早割：15％OFF 9,920円（税・送料込）

・ヘッドカバー1種＆マーカー1種コンビ（10点限定） 超早割：10％OFF 8,260円（税・送料込）

・ヘッドカバー＆マーカー12点フルセット（10点限定） 超早割：20％OFF 41,260円（税・送料込）

※各リターンは数に限りがございますのでお早めにお求めください

※その他のリターンについてはMakuakeプロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/nikigolf_headcover01/)をご確認ください

■プロジェクト期間・発送について

プロジェクト実施期間：2026年3月6日（金）～2026年5月6日（水）

商品の発送時期：2026年5月中の発送予定

一般販売開始：2026年5月末～6月頃を予定