「21世紀の行燈」ソネングラス(R)︎ EN、ソーシャルプロダクツ・アワード2026を受賞

ソネングラスジャパン株式会社

ソネングラスジャパン株式会社（本社：東京都世田谷区 代表取締役：村山 修平）は、経済産業大臣指定の伝統的工芸品「駿河竹千筋細工」と、太陽光を灯す照明ユニット「Sonnenglas(R)︎ SOMO（ソモ）」を融合させたプロダクト「Sonnenglas(R)︎ EN（えん）」が、このたび一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会（APSP）が主催する「ソーシャルプロダクツ・アワード2026」において、ソーシャルプロダクツ賞を受賞したことをお知らせいたします。

ソーシャルプロダクツ・アワードとは

ソーシャルプロダクツ・アワード（SPA）は、ソーシャルプロダクツの普及・推進を通して、持続可能な社会を実現することを目的にした、日本で初めての、そして唯一の、ソーシャルプロダクツを表彰する制度です。優れたソーシャルプロダクツの情報を生活者に広く提供するとともに、ソーシャルプロダクツを通して持続可能な社会づくりに取り組んでいる企業、団体を応援しています。

※ソーシャルプロダクツとは

「エコ(環境配慮)」や「オーガニック」、「フェアトレード」、「寄付つき」、「地域や伝統に根差したもの」など、人や地球にやさしい商品・サービスの総称で、購入者が持続可能な社会づくりに関する行動や団体とつながることができるものをいいます。

審査員のコメント

日本の伝統工芸である駿河竹千筋細工の技法を取り入れた点が大きな特長であり、日本の職人技術の継承と竹林資源の活用という国内課題への貢献が認められる。加えて、ソーラーパネルの組み立ては南アフリカでの雇用創出につながるフェアトレード商品としての側面も備えている。



防災時に役立つのみならず、日常生活においても活用できるフェーズフリーな特性を持ち、多面的な社会性と実用性を併せ持つプロダクトである。やわらかい光を活かしたデザインは佇まいも美しく、伝統技術と機能性を無理なく融合している点が特徴的である。



伝統工芸に新たな価値と用途を与え、日本文化を現代の生活へ接続している点にも意義がある。予約注文が好調である点からも、生活者との適合性が示されている。



国内外の社会課題に向き合いながら、実用性・美しさ・物語性をバランスよく備えた優れたプロダクトである。

（一般社団法人 ソーシャルプロダクツ普及推進協会 審査員コメントより）

Sonnenglas(R)︎ EN（えん）について

「Sonnenglas(R)︎ EN（えん）」は、100%太陽光で灯るソーラー照明ユニット「Sonnenglas(R)︎ SOMO（ソモ）」と、経済産業大臣指定の静岡県の伝統的工芸品「駿河竹千筋細工」（製作：有限会社みやび行燈製作所）を組み合わせた、サステナブルな〈現代の行燈〉です。「駿河竹千筋細工」の最大の特徴の一つである丸ひごの繊細な美しさと、火を使わず太陽の力でやさしく灯るこの行燈は、工芸品としての価値も備えた照明として日常に寄り添います。USB-C充電にも対応し、光量調整も可能で、最長100時間点灯が可能です。持続可能な原材料である「竹」を主材とし、再生可能エネルギーである「太陽光」で灯す「EN」は、照明ユニット（SOMO(R)︎）とシェード、その両方が一点一点、人の手によって生み出されます。資源を換金し未来に負債を回すという「消費」の形ではなく、作られ、使われるほどに社会や環境にポジティブな影響が積み重なっていく「資産」となる製品を目指して設計されました。

製品概要：Sonnenglas(R)︎ EN（えん）

価格：19,800円（税込）

シェード：駿河竹千筋細工（製作：有限会社みやび行燈製作所）

光源ユニット：Sonnenglas(R)︎ SOMO（ソモ）

充電方法：100%太陽光充電、またはUSB-Cによる急速充電に対応

点灯時間：最長 約100時間（最小光量 5ルーメン設定時）

販売先：ソネングラスジャパン公式サイト（https://sonnenglas.jp/）

実店舗：二子玉川 蔦屋家電

ソネングラス(R)︎とは

「ソネングラス(R)︎（Sonnenglas(R)）」は、南アフリカはヨハネスブルグで生まれた、太陽光のみで明かりを灯すソーラーLEDランタンです。開発のきっかけは、電力供給が不安定な地域に住まう南アフリカの人々の暮らしにありました。火災の危険や健康被害を伴うケロシンランプやろうそくに代わる、安全で持続可能な灯りを届けたいという想いから、本製品が生まれました。

現在、南アフリカでは生活必需品として、欧州や日本ではインテリアやアウトドアアイテムとして広く親しまれ、世界累計販売数は400万個を超えています。

すべての製品は、ヨハネスブルグの自社工房にて、フェアトレード体制のもとハンドメイドで生産されています。若年層の失業率が課題となっている同国において、あえて機械化せず手仕事にこだわることで、安定した雇用の創出にも貢献しています。また、2024年7月には世界で最も歴史ある環境ラベル「ブルーエンジェル認証」を、太陽光製品カテゴリーで世界初取得。iFデザイン賞、レッドドット・デザイン賞、グッドデザイン賞といった数多くの権威ある国際的なデザイン賞も受賞しています。照明の選択肢がいくらでもある時代に、意思を持って選ぶ灯り。それが「ソネングラス(R)︎」です。