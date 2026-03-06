スポーツを通じた地域貢献として「大田区1st MEDAL CUP 2026」に2年連続協賛

ブルークリーン株式会社地域企業の協賛のもと開催された「大田区1st MEDAL CUP 2026 Powered by 池上自動車教習所」。参加した子どもたちによる集合写真（城南島ポートグラウンド）

バイオリカバリー事業（特殊清掃などの衛生復旧サービス）を展開するブルークリーン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：藤田隆次、以下「当社」）は、スポーツを通じた地域貢献活動（CSR）の一環として、「大田区1st MEDAL CUP 2026 Powered by 池上自動車教習所」に2年連続で協賛し、2026年2月22日に城南島ポートグラウンドにて大会が開催されたことをご報告します。

当社は、日々「住環境の安心」を支える企業として、地域社会の“安心の土台”づくりに取り組んでいます。その延長線上として、次世代を担う子どもたちが挑戦し、成功体験を得られる機会を地域で増やすことを重要な社会的役割と捉え、スポーツ支援をCSRの柱の一つとして推進しています（参考：スポーツ支援に関する当社リリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000042172.html）。

「人生初の金メダルを子どもたちに」1st MEDAL CUPのコンセプト

「人生初の金メダルを子どもたちに」コンセプトを象徴する表彰メダル試合前後に整列する参加選手たち。全員が主役になれる大会運営で実施

本大会は「人生初の金メダルを子どもたちに！」をスローガンに掲げ、結果だけではなく、挑戦の過程と参加機会そのものに価値を置く取り組みです。地域によって優勝チームが固定化されやすいという課題感も踏まえ、全チームに“勝つチャンス”と“出場機会”を設計するルールが特徴です。

大会の特徴（ルール等）

PK大会のワンシーン。緊張感あるキックに、会場が大きく盛り上がりました

PK大会も実施し、PK大会も表彰

運の要素も含むPK大会を設けることで、すべてのチームに優勝の可能性を担保。

1チーム10名以内／前半・後半でメンバー総入れ替え

「全員がプレーを楽しむ」ため、全員交代・出場をルール化。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42172/table/34_1_9d423bacec132170560b5ef7ed191b07.jpg?v=202603061051 ]

協賛・協力企業（抜粋）

今後の展望

- 池上自動車教習所- あさひろ眼科- 株式会社アイブイホーム- 株式会社hacomono- 株式会社コスモジャパン- ブルークリーン株式会社- 家事代行 オークツリー- 城南島連合会（中沢乳業株式会社、株式会社須永製作所、東京金商株式会社、株式会社リサイクル・ネットワーク ほか）ブルークリーン企業理念「心をきれいに、地球をきれいに。」

当社は、特殊清掃／カビ対策／火災復旧／水害復旧／ねずみ・昆虫防除／空気質調査／ゴミ屋敷対応など、住環境に関わる課題に対し、原因特定から復旧、再発防止まで一貫して対応しています（特殊清掃とは： https://b-clean.jp/owned/what-commentary/ ）。

こうした事業活動を通じて地域の安心・安全を支えると同時に、CSRを単発の支援ではなく中長期の方針に基づく継続的な取り組みとして位置づけています。

スポーツ支援についても、子どもたちの健全な成長機会の創出と地域コミュニティの活性化に資する活動として、今後も協賛・協力の形で継続してまいります。事業とCSRの両輪で社会的価値の創出を推進し、企業理念である「心をきれいに、地球をきれいに」の実現に向けて取り組んでまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

ブルークリーン株式会社 業務推進課

TEL：0120-552-052（9:00～21:00※年末年始除く）

お問い合わせフォーム：https://b-clean.jp/contact/corporation

【会社概要】

会社名：ブルークリーン株式会社

本店所在地：東京都大田区萩中1-6-10フェニックス糀谷1F

事業所：神奈川県川崎市川崎区殿町1-19-5

事業内容：バイオリカバリー事業（特殊清掃など衛生復旧サービス）

企業理念：「心をきれいに、地球をきれいに。」

公式サイト：https://b-clean.jp/