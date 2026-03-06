第63回　JAA広告賞　入賞　フェザー安全剃刀『サムライエッジ』の広告「見ちゃうよね？」

フェザー安全剃刀株式会社

カミソリ製品をはじめ、理美容製品や医療用刃物の製造・販売を行うフェザー安全剃刀株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：岸田 英三）のT字カミソリ『サムライエッジ』の新聞広告が、第63回JAA広告賞「消費者が選んだ広告コンクール」で入賞しました。

JAA広告賞は、生活者視点から優れた広告を表彰することを通じて、時代に即したコミュニケーションの在り方を模索し、広告の健全なる発展に寄与することを目的に開催しています。

当社製品「サムライエッジ」の広告は、第63回JAA広告賞「消費者が選んだ広告コンクール」において、996件の応募の中から入賞67作品に選ばれ、プリント広告部門で「メダリスト」を受賞いたしました。描かれた人物の鼻の下などに小さく「見ちゃうよね」の文字を記したデザインで、「意外と目立つ剃り残しに。」のキャッチコピーに強い説得力とユーモアを与えて製品を訴求しています。

シェービングにおいて理容業界トップシェアを誇る老舗ブランドである当社は、確かな技術に基づき開発したT字カミソリ 『サムライエッジ』をはじめ、今後もより良い製品の開発に取り組んでまいります。

授賞式の様子

■JAA広告賞 概要

日本アドバタイザーズ協会（JAA）主催のJAA広告賞は、広告活動の質的向上と広告主の発展に資することを目的に設けられた賞です。優れた広告活動やコミュニケーション施策を展開した広告主を顕彰するもので、広告業界の発展と健全化に寄与することを目的としています。今回のJAA広告賞には多数の応募が寄せられ、厳正な審査のもと各賞が選出されました。2月26日（木）には、東京・内幸町の帝国ホテルにて贈賞式が行われ、当社の専務・座間が登壇いたしました。

JAA新聞広告賞：https://www.jaa.or.jp/contest/adaward/

■入賞作品 サムライエッジ 「見ちゃうよね？」

T字カミソリ『サムライエッジ』の新聞広告

○企画・制作 電通

○制作スタッフ

CL=坂友 裕樹、稲葉 みづき(フェザー安全剃刀）

CD・AD・C=瀧上 陽一、C=周 悠里

BP=松岡 康介、久野 賢志（電通）、製版=佐古田 真吾（トーンアップ大阪）

■サムライエッジ 商品詳細

シェービングにおいて理容業界トップシェアを誇る老舗ブランド フェザーが、確かな技術でこだわり抜いて開発したT字カミソリ 『サムライエッジ』。グリップ本体も替刃もすべてが日本製です。『サムライエッジ』は、3つのこだわりで、やさしい肌あたりと深剃りを実現します。

『サムライエッジ』 WEBサイト https://www.feather.co.jp/samurai.htm

楽天公式ショップ ホルダー https://item.rakuten.co.jp/feather-safetyrazor/se-h/

替刃（4コ入） https://item.rakuten.co.jp/feather-safetyrazor/se-4n/

Amazon公式ショップ ホルダー https://amzn.asia/d/6wLLPjr

替刃（4コ入） https://amzn.asia/d/42frimb

■会社概要

社名 ：フェザー安全剃刀株式会社

代表 ：岸田英三

所在地 ：大阪市北区大淀南3-3-70

URL ：https://www.feather.co.jp/(https://www.feather.co.jp/)

創業 ：1932年7月1日