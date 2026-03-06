世界初（※1）のアウトドア外骨格「Hypershell」から、究極の進化を遂げた新モデル「Hypershell X Ultra」がついに日本上陸

Fastlane Japan株式会社

世界初（※2）のコンシューマ向けアウトドア外骨格（パワードスーツ）を手掛けるHypershell（ハイパーシェル）より、最高峰のフラッグシップモデル「Hypershell X Ultra」が登場。

2026年3月6日より、日本国内での正式販売を開始いたします。

「Hypershell X Ultra」は、過酷な環境にあえて挑む冒険家やアスリートの身体能力を拡張することを目的に開発された、最上位モデルの外骨格です。最大の特徴は、従来モデル比で25％向上した出力性能と、約71％向上し最大30kmに達する航続距離です。厳しいフィールドでも安定したアシストを発揮します。

さらに、性能アップした「ランニング+」「サイクリング+」に加え、待望の「スノー」「デューン（砂丘）」モードを含む、計12種類のアシストモードを搭載しました。

【製品情報】

Hypershell X Ultra

・販売価格：329,800円（税込）

・発売日：2026年3月6日（金）

▼購入ページはこちら

Hypershell X Ultra：https://jp.hypershell.tech/products/hypershell-x-ultra

Hypershell日本公式サイト：https://jp.hypershell.tech/

【Hypershell X Ultraの特徴】

■ 「着る」から「融合する」へ。人機一体のアシスト体験

Hypershellが定義する外骨格とは、単なる補助器具ではなく、利用者の動きを読み取り、正確かつ適切なサポートを与えることで「体の一部」として機能する製品です。

内蔵された10個以上の高精度センサーが毎秒数万回の演算を行い、ユーザーの動きの意図をリアルタイムで予測。独自の「AI Motion Engine Ultra」が最適な出力を瞬時に判断し、あらゆる利用シーンで「絶妙なアシスト」を提供します。

身体への負担軽減の効果については、アウトドア用外骨格として世界初（※3）となるSGS認証（※4）取得により、その実力が客観的に証明されました。

・歩行時の体力消耗：最大20％軽減

・サイクリング時の体力消耗：最大39％軽減

・股関節屈筋の持久力：最大63％向上

さらに「下り坂が苦手」という方のために、膝を守る「ダウンヒル・アシスト」機能も搭載。下り坂や階段での着地衝撃を検知し、最適なアシストで和らげることで、関節への負担を軽減します。

また、今回初めてwatchOS（Apple Watch）に対応しました。製品の本体には複数の物理ボタンを搭載しており、手慣れた操作でワンタッチのモード切り替えや出力調整が可能です。加えて、日本語対応の「Hypershell+アプリ」では細かな設定やステータス確認が行え、いつでも最適なアシストを提供できます。

■ フラッグシップモデルにふさわしい、パワーと持続力の飛躍的向上

驚異的なパワーウェイトレシオ（出力重量比）を誇る、Hypershell独自開発の「M-One Ultra モーター」を腰部の両側にデュアル搭載。従来モデル比で25%以上のパワーアップを果たし、最大出力1,000Wに到達。荷物が重い状況や足場が不安定な環境下でも、余裕を持ったスムーズなアシストを可能にします。

また、パフォーマンスの要となるバッテリーシステムも飛躍的に進化しています。「X Ultra」では、前代のX Go・X Pro・X Carbonとバッテリーの互換性を維持したまま、モーター効率の向上およびアシスト制御の最適化により、システム全体のエネルギー効率を大幅に改善。その結果、航続距離は従来モデルから約71%向上し、30km（※5）の大台に到達。最大7.5時間（※6）のアシストが可能です。

さらに、動作環境温度は-20℃から60℃までと極めて広範囲に対応しています。「アウトドアパワードスーツ」の名に相応しく、極寒の雪山から酷暑の砂漠まで、過酷な環境下でも安定したパフォーマンスを発揮する耐久性を備えています。

■ あらゆるシーンに最適なアシストを。進化を遂げた12種のアシストモード

従来モデルに搭載されていた10種類（※7）のモードをベースに、「X Ultra」では「ランニング+」と「サイクリング+」とアップデートを行ったほか、新たに「スノー」と「デューン（砂丘）」の2つのモードを追加。計12種類のモードが、日々のトレーニングから大冒険まで、あらゆる「一歩」に最適なパワーを添えます。

● 日常的なパフォーマンスを底上げする「＋」モード

・ランニング+：蹴り出しの瞬間、よりパワフルな出力を提供し、トップスピードへの到達を早めます。

・サイクリング+：ペダリングとシンクロし、漕ぎ出しや加速時の負荷を軽減します。

● 「世界の果てまで、己の足で行ってみたい」あなたへ

・スノー：雪道特有の足を取られる感覚を減らし、スノーシューや雪山トレッキングにおける疲労を抑えます。

・デューン（砂丘）：足を取られやすく不安定な砂地でも、足場を安定させるサポート力を提供し、確実な足取りを支えます。

■ 航空宇宙グレードの素材が叶える「機能美」、そして1.8kgの超軽量ボディ

圧倒的な高出力を誇りながら、本体重量はわずか1.8kg（※8）という軽量化を実現。

航空宇宙分野で採用される先端素材と、精密なエンジニアリングの融合によって、この驚異的な軽さと流れるような美しいシルエットを両立させています。

フレームの60％に高剛性「SpiralTwill 3000 カーボンファイバー」、負荷がかかる主要パーツには3D成形チタン合金「SinterShell」を採用。航空宇宙工学に基づいた素材選びと設計により、堅牢性と軽さ、そして流麗なフォルムを兼ね備えました。

また、ウエストサイズは28～48インチ（約71～122cm）と広範囲で調整可能なため、あらゆる体格の方にフィットします。

折りたためばB4サイズ程度（430×260×125mm）に収まり、お手持ちのバックパックに入れてどこへでも手軽に持ち運べます。

【製品比較表】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/110489/table/42_1_92cc16a0884abf9d8c4621fbe6ebf987.jpg?v=202603061051 ]

【スペック】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/110489/table/42_2_42b1a89e5fdf6e565ce898ab0c0cd22a.jpg?v=202603061051 ]

Hypershellについて

Hypershell（ハイパーシェル）は、人間の身体能力の拡張に特化したアウトドアテクノロジー企業です。

テクノロジーによって人間の限界を「ハイパー化」し、未知の領域への挑戦を支えるというビジョンを掲げています。

■ これまでの取り組み

2021年の設立以来、研究所や工場に限定されていた最先端の外骨格技術を、誰もが手に取れる「コンシューマデバイス」として普及させることを使命としてまいりました。

● 品質への約束：「X Ultra」では、アウトドア用外骨格として世界初のSGS性能認証を取得（※9）。カタログスペックだけでなく、実使用環境における確かな性能をお約束します。

● 世界が認めた革新性： 世界最大級の家電見本市「CES 2025」にて、ロボティクス部門の「Best of Innovation」を受賞。さらに「IFA 2025」においてもイノベーション賞を獲得するなど、製品コンセプトの目新しさと技術力は世界基準で証明されています。

● ユーザーと共に歩む：初製品はクラウドファンディング「Kickstarter」にて、2,600名以上の支持者から123万ドル以上の資金を調達。現在は世界で10,000台以上の出荷実績を誇り、幅広い層の冒険をサポートしています。

■ 日本での現地展開

2025年7月より日本展開を始めて以来、直ちに多くのご注目をいただくことができました。理学療法士・作業療法士の立ち会いのもと体験の機会を設けたほか、蔦屋家電＋での実機展示など、実際に触れていただける場を広げてまいりました。「シンプルで軽い」「サポート力が抜群」などと、多くの来場者より実体験に基づく好評も多数いただいております。今後も量販店での実物展開など、日本市場に根ざした取り組みを着実に進めてまいります。

技術革新にとどまらず、社会貢献にも力を入れていきます。世界中の非営利団体や救助組織と協力し、人命救助活動や環境保護を支援することで、より持続可能で公平な社会の実現に向けた変革を推進していきます。

これからも、人に元々あった「自然な動き」を損なうことなく、テクノロジーの力で、人々がより遠く、より強く、そしてよりスマートに移動できる未来を切り拓いてまいります。

■ Hypershell日本公式代理店

・社名：Fastlane Japan株式会社

・所在地：東京都渋谷区代々木二丁目23番1号 ニューステイトメナー1361

・代表取締役：林 子嘉

・マスコミ・メディア・ビジネスに関するお問い合わせ：fastlanejapan@fstln.io

※1, 2：CESベストイノベーション2025受賞リストおよび当社が2025年7月に実施した調査による（正式発売された一般消費者向けアウトドア用外骨格を対象）。

https://www.ces.tech/ces-innovation-awards/2025/hypershell-carbon-x/

※3, 9：2025年11月までにアウトドア外骨格で初のSGS認証を取得（Hypershell自社調べ）。

※4：SGSはスイスに本部を置く世界的な検査・認証機関。

※5, 6：Ecoモード使用時の計算値。

※7：「X Go」は6種類、「X Pro」「X Carbon」は10種類。

※8：バッテリー重量を除く本体重量。