楽天市場における運用型広告の効果最大化のための完全攻略ガイドを大公開
株式会社Proteinum
■ なぜ、今「運用型広告」の再設計が必要なのか？
- RPP広告：検索トラフィックの確保とSEOへの相乗効果を狙う。
- クーポンアドバンス広告：購買意欲の高い層に絞り込み、CVRを劇的に改善する。
- TDA広告：属性・行動データ、検索キーワードに基づき、視覚的なバナーでブランドを印象付ける。
■ 最新のアップデートと「勝てる」運用のポイント
- ROASを劇的に高める秘策：クーポンアドバンス広告を活用し、RPP広告比でROASを+100～300%向上させる運用法。
- 最新のCPCロジック対応：2025年11月に実施された「商品CPC自動最適化（上限CPC制）」へのアップデート内容と、新たな入札戦略。
- TDAによるブランド戦略：お気に入りページや閲覧履歴面への配信、さらに検索結果最上部をジャックする「検索ターゲティング」の活用。
- 大型セール時のブースト術：楽天スーパーSALEやお買い物マラソンでアクセスを最大化させる特集広告・タイムセール広告の活用術。
■ このような方におすすめです
- RPP広告のCPA（顧客獲得単価）が悪化し、改善の糸口が見えない方
- 運用型広告（RPP、クーポンアドバンス、TDA）の最適な予算配分を知りたい方
- 新商品発売時やイベント時に、確実にアクセスを「爆発」させたい方
- 広告を「単なるコスト」ではなく、検索順位を上げるための「投資」に変えたい方
株式会社Proteinum（プロテーナム）概要
- 設立：2020年8月
- 代表者：代表取締役 米沢 洋平
- 所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F
- コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/(https://proteinum.co.jp/)
- ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/(https://ecpro.ai/)
- お問い合わせ：https://ecpro.ai/trial/(https://ecpro.ai/trial/)
「検索順位が上がらない」「広告のクリック単価（CPC）が高騰している」--楽天市場を運営する中で、こうした壁にぶつかってはいませんか？
2026年現在、店舗数の増加により検索露出の競争はかつてないほど激化しています。 さらに楽天公式から「商品情報の品質」や「配送品質」の評価軸が明確に定義されたことで、従来の「キーワードを詰め込むだけ」の対策は通用しなくなりました。
本レポートでは、売上の根幹である「アクセス数」を最大化するための施策を、SEO・サムネイル・アイコン獲得の3点に絞り、実証データに基づいた理論としてまとめました。
完全攻略ガイドのダウンロードはこちら！ :
http://proteinum.co.jp/document/rakuten_programatic_ads/
株式会社Proteinum（プロテーナム）は「ECのトータルカンパニーとしてECがより身近な世界を創造する」をミッションに掲げ、ECコンサルティング・運営代行事業とEC支援SaaSを軸に、EC事業者様の発展を支えるスタートアップです。EC事業者様に対する売上・利益アップのコンサルティングから代わりにEC運営を実施する運営代行といった人的支援や様々なEC事業者様のご支援を行った知見を活かしたEC事業運営をより楽に、より成果が出る状態を実現するSaaS（サービス名：ECPRO）の提供を行っております。
- 設立：2020年8月
- 代表者：代表取締役 米沢 洋平
- 所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F
- コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/(https://proteinum.co.jp/)
- ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/(https://ecpro.ai/)
- お問い合わせ：https://ecpro.ai/trial/(https://ecpro.ai/trial/)