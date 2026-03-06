【開催決定】サイエンスの祭典「STEAM Fair 2026」を6月13日・14日に開催！

ローラスインターナショナルスクール株式会社

サイエンスインターナショナルスクール、ローラス インターナショナル スクール オブ サイエンス（運営：ローラスインターナショナルスクール株式会社、東京都港区、代表取締役社長：日置麻実）は、2026年6月13日（土）、14日（日）の2日間、港区芝の校舎にて「STEAM Fair 2026」を開催いたします。

本イベントは、「Infinity ＆ Beyond -Space & AI-」をテーマに未就学児から高校生を対象とした最新テクノロジーとサイエンスを体験できるエデュテインメント（教育＋エンターテインメント）イベントです。

■「STEAM Fair 2026」開催の背景

AIの急速な進化や宇宙開発の加速など、社会が激変する中で、子どもたちには「自ら問いを立て、解決する力」が求められています。本フェアでは、最先端の科学技術に触れる機会を提供し、次世代のイノベーターたちの好奇心を刺激することを目指します。

■ 開催概要

日時： 2026年6月13日（土）、14日（日） 10:00～16:00

会場： ローラス インターナショナル スクール オブ サイエンス 初等部・中高等部 （東京都港区芝4-1-30 芝国際ビル 7-10F）

アクセス： JR田町駅 徒歩5分 / 都営地下鉄 三田駅 徒歩2分

参加対象： 1.5歳～中高生、保護者、教育関係者、一般の方

入場料： 無料（一部ワークショップは有料・事前予約制）

リンク：https://www.laurus-school.com/ja/steam-fair

■ 注目のコンテンツ（予定）

多角的なSTEAMワークショップ 生徒、ローラスのスタッフ、企業が、最新テクノロジーや科学実験を五感で楽しむ実践型ワークショップを多数開催します。

サイエンスプロジェクト発表 生徒が独自の研究した成果を英語でプレゼンテーション。外部有識者による審査を経て、優れた研究と発表をした生徒にはアワードが授与されます。

最先端セミナー 第一線で活躍する研究者や技術開発者などを招き、未来を切り拓くヒントが詰まった講演会を実施します。

■ ワークショップ・来場予約について

来場予約は2026年4月上旬より、各ワークショップの予約は2026年5月中旬より順次公式サイトにて開始いたします。詳細は随時更新されますので、特設サイトをご確認ください。

【ローラスインターナショナルスクールグループについて】

ローラス インターナショナルスクール オブ サイエンスは、首都圏を中心に11校（プリスクール＆キンダーガーテン白金台校、文京校、高輪校、青山校、自由が丘校、月島校、武蔵小杉校、武蔵新城校、初等部、中等部、高等部）を展開する関東最大規模のインターナショナルスクールグループです。今年の2026年に創立25周年を迎え、3月には高輪校が品川校へと新設移転します。

ケンブリッジ国際カリキュラムを採用し、STEAM教育を柱とするサイエンスインターナショナルスクールとして、未来のイノベーターを育成する教育を実践しています。各校ではスクールツアーも随時開催しております。

詳細は公式ホームページをご覧ください。

https://www.laurus-school.com/ja/