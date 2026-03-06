【名古屋グランパス】「なんかかわいいひ」オリジナルポスター完成！全37種類のポスターが名古屋市営地下鉄に登場します！

株式会社名古屋グランパスエイト

名古屋グランパスでは、3/14（土）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第６節 ヴィッセル神戸戦にて開催する「明治安田Presents GRAMPUS SPRING FESなんかかわいいひ」の特別企画として、監督・選手がそれぞれ描かれた全37種類のオリジナルポスターを名古屋市営地下鉄の各駅に掲出します。

掲出期間は3月9日（月）から 3月15日（日）までです。ぜひ、名古屋市内のまちなかでこの期間でしか見られない、「なんかかわいい！」と思わず呟いてしまうようなかわいいイラストをお楽しみください！

試合当日のイベント概要はこちら（https://nagoya-grampus.jp/news/homegameevent/2026/0206314presents-grampus-spring-fes.php）

■なんかかわいいひオリジナルポスター（37種）について

【ポスター掲出先】

・掲出駅一覧

名城線・名港線

大曽根、平安通、黒川、名城公園、名古屋城、久屋大通、栄、矢場町、上前津、東別院、金山、新瑞橋、瑞穂運動場東、八事、名古屋大学、砂田橋、ナゴヤドーム前矢田、熱田神宮伝馬町、日比野、東海通、名古屋港

鶴舞線

庄内通、浄心、丸の内、伏見、大須観音、上前津、鶴舞、御器所、いりなか、八事、塩釜口、植田、原、平針、赤池

桜通線

名古屋、国際センター、丸の内、車道、今池、吹上、御器所、桜山、瑞穂区役所、野並

東山線

藤が丘、本郷、上社、一社、星ヶ丘、東山公園、本山、覚王山、池下、今池、千種、新栄町、栄、伏見、名古屋、本陣、中村公園、高畑

※ポスターはランダムに掲出いたします。

※上記の内容は予告なく変更する場合がございます。

【掲出期間】

2026年3月9日（月）～ 3月15日（日）

※駅及び駅員等へのお問い合わせはご遠慮ください。

【注意事項】

地下鉄各駅で掲出されるデザインについては、クラブおよび名古屋市交通局から発表は行いません。お問い合わせはご遠慮ください。

掲出されているポスターを撮影される際は、周辺環境に十分ご留意の上、周りの皆さまのご迷惑にならないように行ってください。また、写真をSNSに投稿される際は第三者の写りこみを避けるといったご配慮をお願いいたします。