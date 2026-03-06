株式会社マゼックス、農業用ドローン「飛助」シリーズ 3機種でドローン導入支援キャンペーンを実施

株式会社マゼックス農業用ドローン「飛助」シリーズ

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：吉野 弘晃）は、主力製品である農業用ドローン「飛助15」「飛助10」「飛助mini」の3ラインナップについて、農業現場での活用をより加速させることを目的に、2026年3月9日（月）～2026年４月30日（木）の期間、導入支援キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、対象期間中に「飛助15」「飛助mini」をご購入のお客様に【バッテリーを1本サービス】、「飛助10」をご購入のお客様に【充電器をサービス】いたします。

新規ユーザーの方だけでなく、既存ユーザーの方の追加導入・買い替えも対象とし、より多くの農業従事者の皆さまが機体を運用しやすい環境づくりを支援します。

近年の農業現場では、高齢化や担い手不足に加え、燃料・資材価格の上昇、気象変動による作業適期の短期化などにより、限られた人数・時間で安定した作業品質と生産性を確保することが求められています。特に中小規模の農業従事者にとっては、導入コストや運用面の負担が新規設備投資のハードルになることも少なくありません。

マゼックスは、国産メーカーとしての品質へのこだわり、飛行の安定性、使い勝手の良さ、手ごろな価格感を追求し、国内メーカーとしての安定した部品供給により、現場で「使い続けられる」製品提供を通じて、農業の省力化と持続可能な生産体制づくりに貢献してまいります。

＜キャンペーン概要＞

キャンペーン名称：農業用ドローン「飛助」シリーズ 導入支援キャンペーン

実施期間：2026年3月9日（月）～2026年４月30日（木）注文分まで

対象：対象期間中に対象製品をご購入のお客様（新規ユーザー／既存ユーザーいずれも対象）

購入方法：販売店経由でのご購入

対象製品／特典内容：

飛助15：16000mAhスマートバッテリー 1本サービス【\154,000相当】

飛助10：12S高速充電器 1台サービス【\138,000相当】

飛助mini：8000mAh LEDゲージ付きバッテリー 1本サービス【\67,100相当】

LP：https://mazex.jp/webcp_tobisuke

※本キャンペーンの適用条件、対象となる販売店、詳細は弊社またはお取引販売店へお問い合わせください。

※特典内容は予告なく変更となる場合があります。

■背景：省力化ニーズの高まりと「導入・運用負担」への現場課題

農業現場では担い手不足・高齢化により一人当たりの作業負担がますます増え、繁忙期には作業が集中、夏場の農作業は年々厳しい状況が続いています。加えて、資材・燃料費の上昇など外部環境の変化により、投資判断にはこれまで以上に「手軽に運用できるか」「使い続けられる機体か」といった実務面の確実性が求められます。

農業用ドローンは散布作業などの省力化・効率化に寄与する一方で、運用に必要な周辺機材の準備が導入初期の負担となる場合があります。マゼックスは、導入支援キャンペーンを通じて“使い始めやすさ”を高め、現場でのドローン活用を後押しします。

■対象製品について

飛助15飛助10飛助mini

農業用ドローン「飛助」シリーズ

‐飛助15：自動航行搭載、15Lを備えていても一人で取り回しのできる設計。

‐飛助10：直感的な操作性、小さな圃場から一定規模の圃場まで幅広く対応。

‐飛助mini：軽量、コンパクトで効率的な作業を実現。

製品ページ（参考）：

‐飛助15：https://mazex.jp/product/tobisuke15/

‐飛助10：https://mazex.jp/product/tobisuke10

‐飛助mini：https://mazex.jp/product/4809/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マゼックス

広報担当：川崎

TEL：072-960-3221（代表）

FAX：072-960-3224

■会社概要

会社名：株式会社マゼックス

代表者：吉野 弘晃

所在地：〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町3丁目4番8号

事業内容：産業用・農業用ドローンの製造・販売、修理・操縦指導、部品販売、スマート農業機器の販売 等