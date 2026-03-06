Chamberfellows 2026 春夏コレクション「ブルーとライトテーラード。」

序論


私たちChamberfellowsは「粋に生きる」をモットーに掲げ、私たちは装いを通して人々の自己表現――哲学・価値観・肉体・生活――を彩る服づくりを目指しています。


九鬼周造の著書「粋の構造」が説く〈媚態〉〈意気地〉〈諦め〉といった精神を胸に、不確実で緊張感を孕む時代をいかに生きるか。


Chamberfellowsは服装を通してその問いに向き合い続けます。



テーマ


「Light Tailored」と「Blue（海）」


軽やかな仕立てと海を想起させるブルーを基調に、現代における“粋”を表現します。


クラシックなテーラードアイテムを軽快に再構築。


伝統的なたたずまいと季節が求める解放感を融合させました。



ハイライト


スーツ：シアサッカー、コットン、サマーウール


ブレザー：ネイビーの無地、グレーのマイクロハウンドトゥース柄


ショーツ：コットンストレッチチノ、リネンコットンシルクのツイル、サマーコーデュロイ


シャツ：天竺ポロシャツ、ガーメンドダイ、ピンオックスフォードボタンダウン


長袖シャツは袖を無造作に捲る仕草で抑制の中にある色気を演出します。


ブランドディレクター土屋芳隆の考え


軽やかでありながら芯を持つ。


定番でありながら囚われず自由である。


海のように深く、空のように広がるブルーをまとい、


それぞれの“粋な人生”を歩んでいただけることを願って。






　　　Center Right: ハバナ・シアサッカースーツ\173,800 ニュー ヘブン・オックスフォードボタンダウン\42,900



チャンバー・ポロシャツ\28,600


ポートランド・ショーツ\26,400






Left: チャンバー・ポロシャツ\28,600


246デニム・５ポケットストレッチ（ストレート）\41,800



Right: ハヤマ・ジャケット サマー\96,800


そのほか上写真と同じ






マルセイユ・ストライプニット\29,700


デンバー・コーデユロイショーツ\37,400






コモブリーズ・スプリングコート\132,000


シャーロット・スーツ\160,600


マルセイユ・ストライプニット\29,700






リスボン・スイングトップ\63,800


ブルックリン・シャンブレーシャツ\42,900






ニューポート・ブレザー\99,000


キーウエスト・キャンプシャツ\37,400


246デニム・５ポケットストレッチ（ストレート）\41,800







　　　　　　ブランドディレクター土屋芳隆


Chamberfellowsとは、“小さな部屋に集う仲間たち”を語源とし、人生を楽しみ尽くす大人たちが、自然と惹かれ合い、共鳴し合う場を意味します。 ファッションやカルチャーを若い頃から楽しみ、今なお質の高いライフスタイルを追求する新シニア層に向けて、Chamberfellowsは「年齢に応じた上質さ」と「さりげない遊び心」を提案します。 服を纏うことを通して、自分の人生にふさわしいスタイルと仲間に出会える


――そんなブランドを目指しています。


www.chamberfellows.jp(https://www.chamberfellows.jp/)



