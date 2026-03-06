Chamberfellows 2026 春夏コレクション「ブルーとライトテーラード。」

株式会社ランドウェル

序論

私たちChamberfellowsは「粋に生きる」をモットーに掲げ、私たちは装いを通して人々の自己表現――哲学・価値観・肉体・生活――を彩る服づくりを目指しています。

九鬼周造の著書「粋の構造」が説く〈媚態〉〈意気地〉〈諦め〉といった精神を胸に、不確実で緊張感を孕む時代をいかに生きるか。

Chamberfellowsは服装を通してその問いに向き合い続けます。

テーマ

「Light Tailored」と「Blue（海）」

軽やかな仕立てと海を想起させるブルーを基調に、現代における“粋”を表現します。

クラシックなテーラードアイテムを軽快に再構築。

伝統的なたたずまいと季節が求める解放感を融合させました。

ハイライト

スーツ：シアサッカー、コットン、サマーウール

ブレザー：ネイビーの無地、グレーのマイクロハウンドトゥース柄

ショーツ：コットンストレッチチノ、リネンコットンシルクのツイル、サマーコーデュロイ

シャツ：天竺ポロシャツ、ガーメンドダイ、ピンオックスフォードボタンダウン

長袖シャツは袖を無造作に捲る仕草で抑制の中にある色気を演出します。

ブランドディレクター土屋芳隆の考え

軽やかでありながら芯を持つ。

定番でありながら囚われず自由である。

海のように深く、空のように広がるブルーをまとい、

それぞれの“粋な人生”を歩んでいただけることを願って。

Center Right: ハバナ・シアサッカースーツ\173,800 ニュー ヘブン・オックスフォードボタンダウン\42,900

チャンバー・ポロシャツ\28,600

ポートランド・ショーツ\26,400

Left: チャンバー・ポロシャツ\28,600

246デニム・５ポケットストレッチ（ストレート）\41,800

Right: ハヤマ・ジャケット サマー\96,800

そのほか上写真と同じ

マルセイユ・ストライプニット\29,700

デンバー・コーデユロイショーツ\37,400

コモブリーズ・スプリングコート\132,000

シャーロット・スーツ\160,600

マルセイユ・ストライプニット\29,700

リスボン・スイングトップ\63,800

ブルックリン・シャンブレーシャツ\42,900

ニューポート・ブレザー\99,000

キーウエスト・キャンプシャツ\37,400

246デニム・５ポケットストレッチ（ストレート）\41,800

ブランドディレクター土屋芳隆

Chamberfellowsとは、“小さな部屋に集う仲間たち”を語源とし、人生を楽しみ尽くす大人たちが、自然と惹かれ合い、共鳴し合う場を意味します。 ファッションやカルチャーを若い頃から楽しみ、今なお質の高いライフスタイルを追求する新シニア層に向けて、Chamberfellowsは「年齢に応じた上質さ」と「さりげない遊び心」を提案します。 服を纏うことを通して、自分の人生にふさわしいスタイルと仲間に出会える

――そんなブランドを目指しています。

www.chamberfellows.jp(https://www.chamberfellows.jp/)

Chamberfellows南青山店

住所： 東京都港区南青山5丁目4-47 （表参道駅A5出口より徒歩3分）

TEL：03-6433-5028 FAX：03-6433-5298

営業時間：11:00-19:00 定休日：水曜日

IG: chamberfellows(https://www.instagram.com/chamberfellows/)

X：chamberfellows(https://x.com/chamberfellows_)