【北海道 東川町】株式会社日本旅行とのオフィシャルパートナーシップ協定締結のお知らせ

北海道 東川町

北海道東川町は、３月５日、日本で最も歴史ある旅行会社として日本のツーリズム産業をけん引してきた株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長 吉田 圭吾）と、相互連携の強化を目的として「東川オフィシャルパートナー協定」を締結いたしました。

菊地 伸 東川町長（左）、株式会社 日本旅行 代表取締役社長 吉田 圭吾 様（右）

東川町が実施している「オフィシャルパートナー制度」は、関係企業とパートナーシップを構築し、地方や日本、そして世界の未来を育む社会価値の共創を目指すものです。本協定において、東川町と富士見工業株式会社がパートナーシップを構築し、双方がお互いの資源や特色を活かした事業に取り組むなど新たな社会価値を共創する事業を推進し、多様な連携を通じて、地域の活性化に寄与することを目的としています。

今後は、外国人留学生の交流促進や就職活動支援をはじめ、東川町での企業研修の実施や二拠点居住の促進など、地域と企業が新たな形で関わる機会の創出に取り組んでまいります。また、「写真の町」ひがしかわ株主制度や企業版ふるさと納税制度の活用を通じて、東川町の魅力や地域資源を広く発信しながら、関係人口の創出や持続可能な地域づくりを推進してまいります。今後は、株式会社日本旅行が有する旅行・観光分野の知見やネットワークと、東川町が培ってきた地域資源やまちづくりのノウハウを生かし、相互の強みを掛け合わせた新たな取組を展開していくことで、地域の活性化と新たな社会価値の創出を目指してまいります。

代表者挨拶

株式会社日本旅行 代表取締役社長 吉田 圭吾 様

東川町の適疎なまちづくりや豊かな自然の恵み、魅力的な観光資源に大きな可能性を感じています。日本旅行は日本最古の旅行会社として培ってきた経験を活かしながら、大雪山の太古から続く大自然を有する東川町と連携し、双方にとって価値のある取組を進めていきたいと思います。

また当社はサステナブルな観光にも力を入れており、GREEN JOURNEYという理念のもと、地球を大切にしながら旅をとことん楽しむ持続可能な観光の実現を目指しています。

東川町長 菊地 伸

日本旅行様は全国で事業を展開され、日本の旅行業界をけん引してこられました。観光分野における連携はもちろんのこと、東川町と日本旅行様のお互いのノウハウや資源を活かしながら、私たちにしかできない取組を相互にプラスとなる形で進めていきたいと考えております。

連携協定の概要

■本協定の名称

「東川オフィシャルパートナー協定」

■本協定の締結日

2026年3月5日

■本協定の連携事項

（１）両者が連携した社会価値を創造する取組みに関すること

（２）両者の発展に関する情報交換及び連携に関すること

（３）株式会社日本旅行のライフスタイルを育む活動に関すること

（４）「写真の町」ひがしかわ株主制度及び企業版ふるさと納税制度の活用に関すること

（５）外国人留学生の交流及び就職活動の協力連携に関すること など

■株式会社 日本旅行

【名称】株式会社 日本旅行

【設立】明治38（1905）年11月

【事業内容】ソリューション事業、ツーリズム事業、インバウンド事業

【本社】東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング12階

【URL】https://nta-corporate.jp/