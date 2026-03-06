【健康診断結果を研修で行動に変える】ヘルスリテラシー研修の提供開始（理解度テストと行動指標で効果検証）

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、健康診断結果を「見ただけ」で終わらせず、受診・再検査・生活習慣の行動に変えるヘルスリテラシー研修の提供を開始しました。

本研修は、eラーニングとLIVEセッションに加え、理解度テストと行動目標を組み合わせ、研修の“やりっぱなし”を防ぎ、理解度と行動指標で効果検証できる設計を公開します。

提供開始の背景

健康診断を実施しても、結果を読めない、放置する、再検査や受診が後回しになる、といった状態が続くと、重症化リスクだけでなく欠勤・休職の前段にある生産性低下にもつながり得ます。

一方で、多くの研修は「受けたかどうか」で終わり、理解度や行動変容の検証が弱く、次年度の投資判断に必要な根拠が残りません。

本研修は、健診結果を起点に、理解の定着と行動の定着をセットで設計し、受診勧奨率・再検査率・生活習慣行動などの行動指標で効果検証できる運用を整備します。

プログラム概要（eラーニング＋LIVE＋理解度テスト＋行動目標）

提供形態

・eラーニング：基礎理解（健診の読み方、リスクの見立て、判断基準）

・LIVE：質疑と実行設計（ケース、意思決定の迷いの解消、行動障壁の整理）

・理解度テスト：受講前後で理解を測定（平均点、分布、到達度）

・行動目標：受診・再検査・生活習慣行動を具体化（期限、手順、障壁対策）

扱う主なテーマ（例）

・健診結果の読み方（どこを見るか、要注意の見分け方）

・受診判断の基準（放置せず動くライン、再検査の意味）

・生活習慣の設計（睡眠、食事、運動、飲酒、回復）

・継続の仕組み（忙しい人でも回る行動の最小単位）

一次情報として提示する運用指標（例）

・受講前後テストの平均点（受講前XX点 → 受講後YY点）

・受講完了率（対象者N名中、完了M名、完了率Z%）

・行動目標の設定率／実行率（設定率Z%、実行率Z%）

※数値は導入企業ごとにレポートで提示します（個人が特定されない集計で運用）。

期待できる経営インパクト（行動指標で検証できる）

1.受診勧奨率／再検査率の改善

健診結果を受診判断に落とし、再検査・受診の放置を減らす運用を作ります。

2.生活習慣行動の定着

睡眠・食事・運動・飲酒などの行動を、実行可能な単位に落とし、継続しやすい設計にします。

3.研修投資の説明可能性向上

理解度（受講前後テスト）と行動指標（受診勧奨率、再検査率、生活習慣行動）をセットで提示し、研修の効果を数値で説明できる状態にします。

導入の流れ

研修について

- 対象者・目的・KPIの設定（例：受診勧奨率、再検査率、生活習慣行動）- eラーニング配信（受講期限、受講導線、リマインド運用）- LIVE実施（質疑、ケース、行動設計）- 理解度テスト（受講前後）と結果の集計- 行動目標の設定とフォロー（実行障壁の回収と改善）- 月次/期末で効果検証（行動指標の推移を集計し、次回設計へ反映）

本研修は、健康診断結果を「理解」から「行動」に変えるヘルスリテラシー教育として、eラーニング＋LIVE＋理解度テスト＋行動目標を一体で設計し、研修の“やりっぱなし”を防ぎます。

受診勧奨率・再検査率・生活習慣行動などの行動指標で効果検証し、翌年の運用改善までつなげたい企業様は、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/