株式会社アクアリーフ「助ネコ(R)EC管理システム」、自社開発の生成AIチャットボット『SuttoChat』を搭載

株式会社アクアリーフ（本社：神奈川県平塚市、代表取締役 長谷川 智史）は、提供するネットショップ向け業務管理システム「助ネコ(R)EC管理システム（以下、助ネコ）」の管理画面において、自社開発の生成AIチャットボット『SuttoChat（スッとチャット）』によるサポートを新たに提供開始いたしました。

本リリースは、株式会社アクアリーフが提供している非シナリオ型生成AIチャットボット『SuttoChat』によるサポートを、助ネコの全ユーザー様が契約プランに関わらず利用できるものです。これにより、システム利用に関する疑問をチャット上で即時に解決できるようになる、「リアルタイム・サポート」を実現します。

■ 背景と狙い：サポート待機時間「ゼロ」を目指して

従来の助ネコでは、有人サポートを通じてお客様の課題解決に努めてまいりましたが、営業時間外（夜間・休日）に発生したお問い合わせについては、回答までにお時間をいただく場合がありました。

特に、金曜日の夜間に発生した不明点が、週明け月曜日の回答になるなど、タイムラグによる業務の停滞が大きな懸念点となっていました。さらに、弊社の利用状況調査では、全ユーザーの約7割が平日の有人サポート時間外にシステムを利用しており、土日祝日においても約4割が稼働しているという実態があります。

こうした懸念点や利用実態に即し、お客様が「聞きたい瞬間に、その場で解決できる」環境を整えるべく、自社開発の生成AIチャットボット『SuttoChat』を活用したサポートの提供を開始いたしました。

■ 特長とメリット

チャットボット画面- リアルタイムでの即時回答

管理画面から質問を入力するだけで、チャットボットが即座に回答します。従来の「問い合わせ後の回答を待つ」というタイムラグを解消し、「今すぐ知りたい」という瞬間に答えが出るため、作業の手を止めることなくスムーズに業務を継続できます。

- 業務効率化とコスト削減

チャットボットが操作手順を即座にガイドするため、新人スタッフへの教育コストや、特定の担当者への依存度を大幅に低減します。限られたリソースを売上向上のための戦略的業務に集中させることが可能です。

- 24時間365日のサポートを実現

夜間や休日など、有人サポートの営業時間外であっても、チャットボットが迅速に対応します。EC運営業務が止まってしまうリスクを最小限に抑え、いつでも安心して業務を行える環境を提供します。

■ 自社開発の生成AIチャットボットを使用することへのこだわり

- 有人サポートの温度感をそのまま反映

AIの回答は、事務的で素っ気ないものになりがちです。私たちは自社開発の利点を活かし、サポートスタッフが普段使っている丁寧な言い回しや、分かりやすい説明の順序を直接AIに学習させています。「機械的な返答」ではなく「話が通じる安心感」を大切にしています。

- 「頂いた声」を即座に反映するスピード感

自社開発であるため、お客様からいただいたフィードバックや、チャットボットの機能追加・仕様変更のご要望をダイレクトにシステムへ反映できる体制を整えています。「もっとこうしてほしい」というお声を、時間を置かずに実際の使い心地へと繋げています。

今後も助ネコは、AIを駆使したさらなる高付加価値サービスの提供を目指してまいります。

「助ネコ(R)EC管理システム」とは

複数のネットショップと実店舗をまとめて管理、自動処理できるクラウド型EC一元管理システムです。受注管理・商品登録・在庫管理・発注管理等、EC及び通販業務に必要な機能が全て揃っており、それぞれのシステムを単体契約でき、画面の誘導にそって処理を進められる直感的なUIが特長です。

助ネコは、情報セキュリティの国際標準規格である「ISO27001」「ISO27017」の認証を取得しており、情報セキュリティ格付符号AAAis（トリプルA）を取得しているデータセンターで、サーバーを運用しています。

また、毎年の外部監査（Web脆弱性診断）も積極的に行い、安心安全で高品質なサービスを提供しています。



助ネコ(R)EC管理システム：https://www.sukeneko.com/

会社紹介

・株式会社アクアリーフ

・設立：2004年11月（創業2001年6月）

・代表者：代表取締役 長谷川智史（はせがわ ともふみ）

・業務内容：業務系 ASP（クラウド型）システムの提供

・アクアリーフHP：https://www.aqualeaf.co.jp/

・助ネコ(R)EC管理システムHP：https://www.sukeneko.com/



※「助ネコ(R) EC管理システム」は株式会社アクアリーフが提供しています。

※「助ネコ(R)」は登録商標です。（第5128675号 第35,41,42類)

※「アクアリーフ(R)」は登録商標です（第5145105号(第35,41,42類)

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、下記までお寄せ下さい。



株式会社アクアリーフ・助ネコ事業部

〒254-0034 神奈川県平塚市宝町3番1号 平塚MNビル11階

フリーダイヤル：0800-800-6344

FAX：0463-63-1401／E-mail：info@sukeneko.com