オリラジ藤森のサウナ旅！ガチ先輩・品川とサウナで距離を縮めたい！ 北海道函館でグルメもスポットも大満喫の弾丸ロケ。3月15日(日)ひる１時～UHBで放送！

サウナを愛する藤森慎吾(オリエンタルラジオ)が全国各地のサウナを巡り、その土地ならではのグルメ・絶景・カルチャーを“ととのい目線”で紹介してきた人気シリーズ「&sauna presents 本日ととのえサウナ旅」。

今回は、芸歴8年差のガチ先輩・品川祐(品川庄司)をゲストに迎え、北海道の人気観光地・函館でサウナと絶品グルメを巡るととのえ旅。究極のサウナ飯・観光名所・温泉を巡る盛りだくさんの”8時間限定”弾丸旅！

旅のゴールとなる、北海道最古の秘湯とは…？果たして一行の行方は！

朝市を散策する一行（花山・藤森・品川）/(C)UHB記念撮影をする藤森/(C)UHB稲葉魚介苑で毛蟹を食事/(C)UHBうにむらかみで、無添加生うに丼を食事/(C)UHB

道中は、100年にわたり市民の交通手段として函館の地を走ってきた路面電車にゆられながら、藤森＆品川が二人きりで語り合う。品川監督の作品に出演する！という約束も？

路面電車で語り合う2人/(C)UHB金森赤レンガ倉庫で記念撮影/(C)UHB

■旅のゴールは開湯800年の名湯「知内温泉」

知内温泉「呼吸の間」でととのった4人/(C)UHB

旅のゴールとなるのは北海道最古の温泉、知内温泉。

その中でも今回のお目当ては、2024年に誕生したサウナ室「呼吸の間」。知内の道南杉でつくられた開放感あふれる空間で、サウナ・水風呂・温泉を楽しむことができる人気の施設となっている。

今回の旅でガチ先輩品川と距離を縮めたい藤森。

サウナに入れば、裸の付き合い。これまで以上に、ぐっと距離も近づける？

サウナだけじゃない、グルメもスポットも大満喫の函館旅！

８時間弾丸旅をぎゅっと詰め込んだ1時間。ぜひ、ご覧ください！

番組名：『&sauna presents 本日ととのえサウナ旅 ~函館篇~』

放送日時：3月15日(日) ひる1:00～2:00

放送：UHB（北海道ローカル地上波）

出演者： 藤森慎吾(オリエンタルラジオ)

品川祐（品川庄司）

松尾大(ととのえ親方)

花山瑞貴(&saunaリポーター)

配信：YouTubeチャンネル「&sauna」※3/15(日)よる7:00～

※放送内容・放送日時は予告なく変更になる場合があります。

