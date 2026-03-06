よこみぞゆりの『なんでもいきもの』×東京駅一番街 春のコラボフェア開催！

東京ステーション開発株式会社

東京駅八重洲側改札直結の商業施設「東京駅一番街」（運営：東京ステーション開発株式会社、代表取締役社長：花原 雄一）は、イラストレーターよこみぞゆり氏のオリジナルキャラクターシリーズ『なんでもいきもの』とコラボレーションし、2026年3月20日（金・祝）～4月16日（木）に春の東京駅を彩る館内コラボイベントを開催します。“さくら”をテーマにした装飾や、館内各所で楽しめる企画を展開し、『なんでもいきもの』の世界観が広がる、春の東京駅一番街をお届けします。

東京駅一番街では、『なんでもいきもの』とコラボレーションし、春の東京駅を彩るコラボイベントを開催します。今回「いちばんプラザ」でのPOPUP STORE開催にあわせて、『なんでもいきもの』のキャラクター“なんもの”に出会える装飾や、館内の各エリアで楽しめる企画を展開します。期間中は“さくら”をテーマに、のぞみ広場などを春仕様に演出し、東京駅ならではの華やかな季節感をお届けします。さらに、“なんもの”たちと一緒に楽しめるSNSキャンペーンや「なんものスタンプラリー」を実施するほか、コラボならではの参加特典として、ノベルティのプレゼントもご用意しました。 “見つけて・集めて・撮って”楽しめるコンテンツを展開する期間限定のコラボイベントで、ゆるくて愛らしい

“なんもの”たちの魅力に触れながら春の東京駅を満喫してください。

特設ページ：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/feature/detail/?cd=000032(https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/feature/detail/?cd=000032)

オリジナル装飾で“なんもの”たちが東京駅一番街の館内をジャック！

『なんでもいきもの』が、POPUP STORE開催にあわせて東京駅一番街の館内をオリジナル装飾でジャックします。春仕様のデザインをはじめ、POPUP STOREの「のりおにぎり屋さん」をテーマにした演出や、フォトスポットなど、ここでしか見ることのできない装飾が盛りだくさんです。“なんもの”たち一色に染まった特別な空間をお楽しみください。

[場所] 東京駅一番街

[期間] 館内装飾 2026年3月20日（金・祝）～2026年4月16日（木）

お買い物券や限定グッズが当たる！「春のお買い物キャンペーン」開催

2026年3月20日（金・祝）より、「春のお買い物キャンペーン」を開催します。応募は、東京駅一番街の2店舗以上でお買い物やお食事をしたレシートで可能です。賞品には、東京駅一番街で使えるお買い物券やPOPUP STORE限定グッズなど、お買い物が楽しくなるプレゼントをご用意しています。また、応募いただいた方全員にオリジナル壁紙もプレゼントします。



[参加方法]

１.キャンペーンページにアクセス

２.東京駅一番街の異なる2店舗でそれぞれ税込1,000円以上のお買い物や飲食をしたレシート2枚を専用Webサイトにアップ

３.専用フォームから賞品を選んで応募

※オリジナル壁紙は応募完了画面にてダウンロード可能です。

※参加無料 ※オリジナル壁紙ダウンロードおよび賞品の応募は2026年4月16日（木）23：59までとなります。

[期間] 2026年3月20日（金・祝）～2026年4月16日（木）

[場所] 東京駅一番街

[当選賞品]

●全員にプレゼント！：なんでもいきもの オリジナル壁紙

●抽選で当たる！

A賞：東京駅一番街で使えるお買い物券（１万円分）10名様

B賞：東京駅一番街で使えるお買い物券（３千円分）30名様

C賞：なんでもいきものPOPUP STORE販売グッズ詰め合わせ（5千円相当）10名様

※お買い物券の有効期限：2026年7月31日（金）

Xプレゼントキャンペーン「#なんもの撮ったよ 選手権スペシャル！ in東京駅」を開催！

Xプレゼントキャンペーン「#なんもの撮ったよ 選手権スペシャル！ in東京駅」を開催します。応募方法は、いちばんプラザPOPUP STORE限定・先行販売グッズやノベルティ商品、東京駅一番街の館内装飾の写真に「#なんもの撮ったよ」を付け、Xに投稿するだけ。審査の上20名様に、投稿写真をオリジナルフォトカードにデザインし、よこみぞゆり先生の直筆イラストを添えてプレゼントします。

[参加方法]

１.なんでもいきものグッズ公式Xアカウント(@nanmono_goods)をフォロー

２.「#なんもの撮ったよ」のハッシュタグをつけて、東京駅一番街のPOPUP STORE限定・先行販売グッズやノベルティ商品、『なんでもいきもの』の館内装飾の写真をキャンペーン期間中にXで投稿

[期間] 2026年３月20日（金・祝）～2026年4月16日（木）

※POPUP STOREの開催期間は2026年4月3日（金）～2026年4月16日（木）です。

[当選賞品] よこみぞゆり先生の直筆イラスト入りフォトカード

※5月上旬頃に、当選された方へダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選者は「なんでもいきもの屋」の会員登録をお願いいたします。お知らせいただいたメールアドレスより会員情報を確認し、ご登録いただいております住所にプレゼントを送らせていただきます。

※当選者には6月上旬より順次発送します。

スタンプを集めてオリジナル賞品をゲット！「なんものスタンプラリー」開催

「なんものスタンプラリー」として、館内4か所に設置したスタンプスポットで、すべての“なんもの”たちのスタンプを集めた方に、オリジナルクリアファイルをプレゼントします。

スタンプラリー台紙（表裏）スタンプラリー台紙（中面）オリジナルクリアファイル

[参加方法]

１.館内にあるスタンプラリー冊子をGET

２.館内を巡って、スタンプスポットでスタンプを押そう！

３.４つ集めたらPOPUP STOREに行って、クリアファイルをもらおう！

※参加無料

※「東京おかしランド」「東京ギフトパレット」のスタンプ獲得は営業時間中のみとなります。

※ノベルティ引換は、POPUP STOREの営業時間中のみとなります。

※引換はお一人様につき１枚までとなります。引換時にスタッフが冊子の確認欄にチェックします。

[期間] 2026年4月3日（金）～2026年4月16日（木）

[引換場所] 東京駅一番街 いちばんプラザ レジ

[ノベルティ] オリジナルクリアファイル ※なくなり次第、配布終了

『なんでもいきもの』オリジナルデザインのステッカーをプレゼント！

東京駅一番街の対象店舗をご利用の方に、本イベントオリジナルのステッカー（全４種）をプレゼントします。オリジナルステッカーは、館内エリアによって取り扱うデザインが異なるため、ぜひ全コレクション獲得を目指してください。

[配布条件]

対象店舗での1回のお会計（税込1,000円以上）につき１枚のオリジナルステッカーをプレゼント

※ノベルティはなくなり次第、終了いたします。

※ノベルティの受け取りはお会計時のみで、後日や代理受け取りは出来ません。

[配布期間] 2026年４月３日（金）～ 各店ノベルティがなくなり次第、配布終了

[配布ゾーン]

「にっぽん、グルメ街道」各店 ／ 「東京おかしランド」各店 ／「東京ギフトパレット」各店／その他東京駅一番街店舗

※その他東京駅一番街店舗：TOKYO Craft BEER STAND ／京橋 千疋屋／みはし／資生堂パーラー八重洲ショップ／越後そば／産直グルメ回転ずし 函太郎 Tokyo ／そば処 為治郎

※一部対象外の店舗がございます。店頭の対象店舗POPをご確認ください。

※東京おかしランドの券売機は対象外です。

「なんでもいきもの ～開店！のりおにぎり屋さん～ POPUP STORE in 東京駅」を開催！

2026年4月３日（金）からは『のりおにぎり屋さん』をテーマにした会場で、イベント限定商品や先行販売商品などを販売します。

■「なんでもいきもの ～開店！のりおにぎり屋さん～ POPUP STORE in 東京駅」開催概要

[期間] 2026年４月３日（金）～2026年４月16日（木）

[場所] 東京駅一番街 東京キャラクターストリート B1いちばんプラザ

[営業時間] 10:00～20:30 ※最終日は18:00まで

[販売グッズ（一部）]

※画像は全てイメージです。

※のりおにぎり屋さんで販売している「おにぎり」の販売はございません。

■ノベルティ情報

開催期間中、店内商品１点以上のお買い上げで、『実物大おにぎりステッカー(全3種)』を、税込3,300円以上のお買い上げでさらに『クリアカード(全6種:前後半各3種)』をプレゼント。このクリアカードは、前半期間(4月3日～4月9日)と後半期間(4月10日～4月16日)でデザインが変わります。また、税込5,500円以上のお買い上げいただいた方には、実物大おにぎりステッカー、クリアカードのほか、『オリジナルショッパー』をプレゼント！

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※実物大おにぎりステッカー・クリアカードはランダムとなります。絵柄はお選びいただけません。

※一会計1枚となります。会計の合算・分割はできません。

※「実物大おにぎりステッカー」・「クリアカード」は、オンラインプラザでのご購入は対象外となります。

※オンラインプラザでは、税込5,500円以上ご購入の方のみ「オリジナルショッパー」をプレゼントいたします。

＜なんでもいきもの とは＞

「なんでもいきもの」は、人気イラストレーターよこみぞゆり氏による新しいオリジナルキャラクターです。動物・植物・食べ物・物…あらゆるものがなんでもいきものの世界。たくさんの「なんもの」たちが自由に生きています。あなたの気に入るなんものが見つかりますように。

X：@nandemoikimono

HP：https://yokomizoyuri.com/

※画像は全てイメージです。

※各種キャンペーン・イベントは、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(C)yokomizoyuri