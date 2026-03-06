カイロスマーケティング、「SFA定着サミット2026」に登壇決定

カイロスマーケティング株式会社

“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3（カイロススリー）」を提供するカイロスマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐宗 大介、以下「当社」）は、株式会社openpageが主催するオンラインカンファレンス「SFA定着サミット 2026｜業界別・現場が動く仕組みのつくり方 ～IT/SaaS・業界共通の営業プロセスから読み解く、SFA活用の最適解～」に、当社取締役 COO 白井 則行が登壇することをお知らせします。

詳細を見る :https://adai.co.jp/lp/20260312_conference/?utm_campaign=ka

近年、多くの企業が営業支援システム（SFA）の導入を進めています。しかし、導入したものの「現場で使われない」「成果につながらない」といった課題が各業界で共通して見られます。

本カンファレンスでは、IT・SaaS企業など、業界共通の営業プロセスを踏まえながら、営業支援システムを現場に定着させる方法を対談形式で議論します。

当社は、営業部門とマーケティング部門の連携をテーマに、部門間の情報分断を防ぎ、顧客情報を活用する仕組みづくりについてお話しします。

登壇者

カイロスマーケティング株式会社 取締役 COO 白井 則行

国内大手SIerから外資系メーカー企業でのエンジニアを経て、2012年にカイロスマーケティング株式会社の創業に参画。CTO / プロダクトマネージャーとして、導入件数2,000件のMA+SFA一体型ツール「Kairos3」の設計及び開発を牽引。現在は、取締役COOとしてセールス / マーケティング / カスタマーサクセスの統括を行いつつ、外部講演の登壇やユーザー向け勉強会での講師 / ファシリテーターを務める。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144521/table/100_1_93122cb9d05a4191df1c23895a96b1fc.jpg?v=202603061051 ]

■「Kairos3」について

「Kairos3」は、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツールです。見込み客の獲得・管理から営業商談の進捗管理・クロージングまで、マーケティングと営業活動のデータを集約し、部門を横断した施策の実行を促進します。高度な専門知識がなくともデータを活用できるツール設計により、データに基づく意思決定を支援し、企業の売上アップを実現します。

URL：https://www.kairosmarketing.net/kairos3

■カイロスマーケティングについて

「マーケティングを、もっと身近に。」をミッションに掲げ、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3」を開発・提供しています。また、マーケティング・営業の実行方法がわかるメディア「マケフリ」を運営。「ものづくり大国ニッポン」のさらなる発展を支援すべく、業界や従業員数に関わらずあらゆる企業・組織のみなさんがマーケティングを活用した営業活動ができる社会を創造します。

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル 17F

代表者 ：佐宗 大介

設立 ：2012年9月

URL ：https://www.kairosmarketing.net