セゾンテクノロジー、日立製作所「JP1」と「HULFT Square」のジョブ管理連携ソリューションを提供開始

株式会社セゾンテクノロジー（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：葉山 誠、以下セゾンテクノロジー）は、株式会社日立製作所(以下、日立)の統合システム運用管理ソフトウェア「JP1」と、セゾンテクノロジーの日本発iPaaSクラウド型データ連携プラットフォーム「HULFT Square」のジョブ管理連携ソリューションを３月6日より提供開始します。

これにより、「JP1」シリーズである「JP1/Automatic Job Management System 3」および「JP1 Cloud Service/Job Management」のジョブ管理に「HULFT Square」のデータ連携機能を一体化することができ、企業の業務処理全体を統合的に制御し一括管理が可能となります。

背景

企業内の業務システムは、個社においての商習慣や独自の業務ルールなどプロセスが多岐に渡り、さまざまなフローが存在しています。情報システム部門では、稼働するこれらの業務システムを統合的に管理・自動化するため運用管理ソフトウェアを導入し、多くの企業で広く活用されています。

一方で、社内のERPや業務系SaaS、クラウド化された業務システムやレガシーシステムなど、多くのシステムに分散して存在するデータ連携も業務と密接に関係しており、データ連携と個社の業務プロセスをフィットさせ、統合的に管理することも求められています。

連携ソリューションの概要

今回発表した「HULFT Square」のジョブ管理連携ソリューションでは、国内運用管理ソフト市場での売上シェア1位*1の統合システム運用管理「JP1」シリーズの「JP1/Automatic Job Management System 3」、および「JP1 Cloud Service/Job Management」のジョブ管理機能から、「HULFT Square」のデータ連携処理を制御できるアプリケーションテンプレート*2を、「HULFT Square」上で無償提供します。

「JP1」はクラウドネイティブなDXシステムからオンプレミスの既存システムまで複雑化するシステムのジョブを統合監視し、安定稼働と運用の標準化・自動化および効率化を実現します。「HULFT Square」でテンプレートとしてパッケージ化された「JP1」との連携スクリプトを利用することで、個社に根ざした複雑な要件と「HULFT Square」によるシステム間のデータ連携を組み合わせた制御が可能となり、さまざまな運用ルールに合わせた柔軟な業務フローの自動化・統合管理と運用の効率化を実現します。

なお、「JP1」と「HULFT Square」のジョブ管理連携ソリューションの特長は次の通りです。

- システム間のデータ連携と実運用における複雑な条件・例外などの業務処理に柔軟に対応- データ連携をフローとして可視化し属人化の解消と障害時の迅速な復旧による業務継続性の向上日立「JP1」とセゾンテクノロジー「HULFT Square」の連携イメージ

また、本連携ソリューションの提供開始について、日立製作所様および販売パートナーであるアシスト様よりエンドースメントを頂戴しております。

株式会社日立製作所 マネージド＆プラットフォームサービス事業部 クラウドマネージドサービス本部 本部長 吉田 雅年 氏からのエンドースメント

日立製作所は、セゾンテクノロジー様の「HULFT Square」と日立の「JP1」の連携ソリューションを歓迎します。

本ソリューションは、システム運用の中核を担うジョブ管理と、企業活動を支えるデータ連携を一体的に制御することで、業務プロセス全体の可視化と自動化を推進し、運用の高度化と効率化の両立を実現するものです。日立が長年培ってきた運用管理の知見と、セゾンテクノロジー様のデータ連携技術を融合した本取り組みが、お客さまのDX推進と、変化に強い業務基盤の構築に貢献することを確信しています。

株式会社アシスト 上席執行役員 DX技術本部長 田畑 哲也 氏からのエンドースメント

株式会社アシストは、株式会社セゾンテクノロジー様の「HULFT Square」と株式会社日立製作所様の「JP1」のジョブ管理連携ソリューションの提供開始を心より歓迎いたします。本連携によって「JP1」の単一画面からオンプレミスからクラウドまでのデータ連携を制御することで「切れ目ない」業務の自動化を実現します。

アシストは、「HULFT Square」と「JP1」の両製品を熟知した代理店として、「HULFT Square」を「JP1」で統合的に管理することで、お客様のデータ連携基盤の構築やお客様のクラウドシフトを強力に支援して参ります。今後も株式会社セゾンテクノロジー様、および株式会社日立製作所様との強固なパートナーシップのもと、お客様のDX推進に貢献して参ります。

*1 「運用管理ソフトウェア国内シェア（2024年度）」（出展：テクノ・システムリサーチ、2025年9月）

*2 セゾンテクノロジーの「HULFT Square」の機能のひとつである「HULFT Squareアプリケーション」のことで、あらかじめ作成されたデータ連携スクリプトを再利用しやすいようにテンプレートとしてパッケージ化して提供する機能です。アプリケーションテンプレートを活用することで、SaaS接続や連携基盤を簡単に効率よく作成できます。

セゾンテクノロジーについて

データインテグレーターであるセゾンテクノロジーは、 「世界中のデータをつなぎ、誰もがデータを活用できる社会を作る」をミッションに、安全・安心の基盤となるデータ連携製品や ITサービスをグローバルに展開し、金融や流通業をはじめとする多種多様な業種向けのシステム開発・運用を提供しています。長年にわたり環境の変化に即応してきた強みを活かし、現在はクラウド型データ連携プラットフォーム（iPaaS）「HULFT Square」の拡大に注力するほか、未来を切り拓くテクノロジーの実装に向けた取り組みを強化しています。

