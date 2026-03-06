【3月31日開催】創業27年の節目、新体制移行を前に特別イベント

株式会社さくら事務所

個人向け総合不動産コンサルティング・ホームインスペクション（住宅診断）、マンション管理組合向けコンサルティングを行う“不動産の達人”株式会社さくら事務所（東京都渋谷区／社長：大西倫加）およびグループ会社のらくだ不動産株式会社は、2026年3月31日（火）、特別イベント「2030年、不動産・住宅・リノベ業界は、絶望か、希望か」を開催します。

本イベントは、さくら事務所創業27年の節目を機に開催する特別イベントです。不動産・住宅業界を取り巻く環境が大きく変化する中、次の時代に向けた業界の可能性について率直に語り合う場として企画しました。

当日は、参加者から寄せられる事前質問や当日質問に回答する双方向型のトークセッションを実施します。業界の現場で感じている課題や疑問について率直に意見を交わす場とするとともに、会長・社長からの退任のご挨拶および新体制の発表も行います。

会長・長嶋修×社長・大西倫加、退任前最後のクローズドトーク

近年、不動産・住宅業界を取り巻く環境は大きく変化しています。

- 高騰が続く不動産価格と住宅取得環境の変化- AIやテクノロジーの進展による不動産・住宅業界の変化- 金利変動など金融環境の変化による住宅市場への影響

住宅や不動産を取り巻く制度・市場環境が大きく動く中、業界関係者の間でも「これから何が起きるのか」「住宅や不動産の価値はどう変わるのか」といった関心が高まっています。本イベントでは、こうした背景を踏まえ、2030年に向けた不動産・住宅・リノベーション業界の未来について率直に語ります。

また本イベントは、創業以来さくら事務所を率いてきた長嶋修と大西倫加による退任前最後のリアルトークイベントとなります。

開催概要

取り上げるテーマ- 2030年、業界の未来は絶望か希望か。- この業界で生き残る人はどんな人か。AI時代の生き残り戦略とは。- 2030年、絶望ではなく希望の側にいるために。私たちが今やるべきこととは。- 日時：2026年3月31日（火） 19:15～21:30（19:00開場）- 申込期限：3/25（水）- 会場：渋谷駅近郊 リアル会場- 形式：クローズドトークセッション＋懇親会- 参加費：無料（事前申込必須）- 定員：60～80名（抽選制）

※メディアの方もご参加可能です※

ご参加をご希望の方は媒体名・氏名を明記の上、下記アドレスまでご連絡ください。

press@sakurajimusyo.com

イベント詳細・お申込みはこちら :https://www.sakurajimusyo.co.jp/20260331event/

さくら事務所について

株式会社さくら事務所（東京都渋谷区／社長：大西倫加）は、「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を理念として活動する、業界初の個人向け総合不動産コンサルティング企業です。1999年、不動産コンサルタント長嶋修が設立。第三者性を堅持した立場から、利害にとらわれない住宅診断（ホームインスペクション）やマンション管理組合向けコンサルティング、不動産購入に関する様々なアドバイスを行う「不動産の達人サービス」を提供、76,000組を超える実績を持っています。