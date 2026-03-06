【文教大学】「推し学」を見つける春休み。高校生向け体験講座「春、茅ヶ崎、アカデミックエンタメDAY」を3月27日に開催

文教大学学園

文教大学湘南キャンパス（神奈川県茅ヶ崎市）は、2026年3月27日（金）、高校生を対象とした春休み特別講座「春、茅ヶ崎、アカデミックエンタメDAY」を開催いたします。

本イベントは、進路選択を控えた高校生が、自身の興味・関心を大学での専門的な学び（＝推し学）へと繋げるための体験型プログラムです。情報学部および健康栄養学部の教員による、理論と実習を組み合わせた「アカデミックで楽しい」4つの講座を展開します。

高校生にとってオープンキャンパスは、大学の雰囲気や学びを知る大切な機会であり、多くの大学で模擬授業などを通じて学問分野に触れることができます。一方で、限られた時間の中でさまざまなプログラムを体験する形式が多いため、興味・関心のある分野について、もう少しじっくり学んでみたいと感じる高校生も少なくありません。

そこで文教大学湘南キャンパスでは、興味・関心の先にある「推し学」との出会いを、時間をかけて体験できる機会として、本イベントを企画しました。自分の「推し学」を見つけることが、将来進学する学部・学問分野につながる可能性もあります。本イベントでは、その発見のプロセスを楽しみながら体験していただくことを目的としています。

楽しさと学びの両方を体験しながら、理論と実践をあわせて理解できる1日となるよう構成しています。例えば、講座１.「飛ばして学ぶ！ドローン×AI体験」では、ドローンを操縦する楽しさ（エンタメ）だけでなく、ドローンが飛ぶ仕組みに関わるAIの考え方をアカデミックに学ぶことができます。

現時点で文教大学を志望大学として検討している高校生に限らず、今回の講座やワークショップの分野に興味・関心をもつ多くの高校生に参加していただきたいと考えています。

■ 開催概要

日時： 2026年3月27日（金） 10:00～14:30（講座により異なります）

会場： 文教大学 湘南キャンパス（神奈川県茅ヶ崎市行谷1100）

対象： 高校生（全学年対象）

定員： 各講座 先着30名

参加費： 無料（事前申込制）

特記事項： 学食利用可能、保護者の付き添い可能

■ 講座ラインナップ

■ お申し込み方法

【情報学部】最先端の技術と表現に触れる[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43752/table/136_1_0d4cbaedb6dc95f16d4a17b68f42fe88.jpg?v=202603061051 ]【健康栄養学部】食の可能性を科学する[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43752/table/136_2_88f5ff87534b8e84066eb112cd0f0636.jpg?v=202603061051 ]

以下のURLより、各学部の専用フォームからお申し込みください。

情報学部（講座１.～３.）： https://forms.gle/re4Kc4JXBwbBkkrk7

健康栄養学部（講座４.）： https://forms.gle/DdKLZi913uRbtVCP9

■ 本件に関するお問い合わせ先

文教大学 湘南事務局 入試課

・ TEL： 0467-54-4300

・ E-mail： nyugaku_s@stf.bunkyo.ac.jp

・ 公式サイト： 文教大学 湘南キャンパス 交通案内(https://www.bunkyo.ac.jp/access/shonan/)