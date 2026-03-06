【3月13日（金）発売】携帯版『小型全国時刻表』を特別発行。 ＪＲ全線・全駅掲載の2026年版を刊行！
株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：伊藤嘉道）では、2021年8月号をもって休刊となった『小型全国時刻表』を、ダイヤ改正を目前に控えた3月13日（金）に2026年版として特別発行します。表紙には、3月に全線開業15周年を迎える九州新幹線の〔つばめ〕が登場！ 親しみのある表情で、表紙を飾ります。
『小型全国時刻表』2026年版
3月14日（土）ＪＲグループダイヤ改正の時刻を掲載！
ダイヤ改正情報（東海道新幹線〔のぞみ〕１時間最大13本化など）のほか、同日に行われるＪＲ東日本運賃改定の内容を掲載。携帯に便利なハンディサイズの時刻表にＪＲ全線・全駅の時刻情報がぎゅっと詰まっています。ぜひ、列車・鉄道の旅に『小型全国時刻表』をご活用ください。
巻頭特集は「名前を受け継ぎ走る名列車」
『小型全国時刻表』の前身『総合時間表』創刊号が発刊された1960年代。その頃から名前を受け継ぎ、時代とともに姿を変えながら走り続けてきた往年の名列車を紹介します。現在の姿はもちろん、心に残る車窓の風景やその列車で味わいたい駅弁なども交えながら列車が刻んできた物語をひもときます。
151系電車で走る特急「こだま」
特急「つばめ」に使用された国鉄時代の一等展望客車マイテ39形
1年間使える情報を配信！
季節ごとの臨時列車および各新幹線の情報を電子ブックで配信！ 対象となる期間の情報と配信予定日は以下の通りです。
・夏季（7月1日～9月30日）：5月25日（月）配信予定
・秋季（10月1日～11月30日）：8月25日（火）配信予定
・冬季（12月1日～2月28日）：10月23日（金）配信予定
【商品情報】
書名：『小型全国時刻表』2026年版
発売日：2026年3月13日（金）
定価：770円（税込）
雑誌コード：05312-03
https://www.kotsu.co.jp/products/details/018006.html
注目のダイヤ改正号となる各種時刻表も好評発売中！
3月14日（土）から実施されるＪＲ東日本の運賃改定の最新情報を掲載！ 『ＪＲ時刻表』『コンパス時刻表』2026年3月号、『文字の大きな時刻表 春号』は2月25日（水）発売！
『ＪＲ時刻表』2026年3月号
『コンパス時刻表』2026年3月号
『文字の大きな時刻表』2026年春号
【商品詳細】
書名：『ＪＲ時刻表』2026年3月号
発売日：2026年2月25日（水）
定価：1,500円（税込）
雑誌コード：05311-03
https://www.kotsu.co.jp/products/details/016578.html
書名：『コンパス時刻表』2026年3月号
発売日：2026年2月25日（水）
定価：990円（税込）
雑誌コード：03841-03
https://www.kotsu.co.jp/products/details/018004.html
書名：『文字の大きな時刻表』2026年春号
発売日：2026年2月25日（水）
定価：1,265円（税込）
雑誌コード：03842-03
https://www.kotsu.co.jp/products/details/018045.html
■本件についてのお問い合わせ先
交通新聞社 出版事業部 販売（hanbai@kotsu.co.jp）
交通新聞社 時刻表編集部（jrzikoku@kotsu.co.jp）
